Çin’de, içinde kimse görünmeden otoparklarda manevra yapan otomobillerin görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Huawei’nin park destek sistemlerinin kullanımını ödüllendiren yarışması görüntülere açıklama getirirken, puanlama saatleri dışında devam eden hareketlerin nedeni henüz kesinleşmiş değil.

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Çin’de yer altı otoparklarında ileri geri hareket eden, park yerinden çıkıp yeniden manevra yapan otomobiller sosyal medya gündemine düştü. Huawei Qiankun sürüş destek teknolojilerini kullanan araçların görüntüleri, “hayalet otomobil” benzetmelerine yol açtı.

Paylaşımlardan birinde Avatr 06 ve Avatr 12’nin sabah saat 06.00’da yan yana, benzer park hareketleri yaptığı görülüyor. Ancak görüntüler, araçların hangi komutlarla hareket ettiğini tek başına ortaya koymuyor.

Çin’de hayalet otomobiller gündemde: Gece otoparkta dolaşan araçların arkasında Huawei yarışması var

BAŞARILI PARK SAYISINA GÖRE ÖDÜL VERİLDİ

Görüntülerin yayıldığı dönemde Huawei, Qiankun sürüş destek sistemlerini kullanan araç sahiplerine yönelik bir yarışma düzenledi. 31 Ekim-13 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, park destek işlevlerinin başarılı kullanım sayısına göre oluşturulan bir sıralama da bulunuyordu.

Bu kategoride otomatik park desteği APA, uzaktan kumandalı park desteği RPA, araçtan indikten sonra park etme desteği EPA ve otopark içi navigasyon desteğinin kullanımları değerlendirildi. İlk 100 katılımcıya Huawei puanlarıyla ödül verilmesi öngörüldü. Resmi sayfada ilk 10 için tablet, sonraki sıralamalar için yönlendirici ve akıllı bileklik değerinde puanlar tanımlandı.

Çin’de 'hayalet otomobiller' gündemde: Gece otoparkta dolaşan araçların arkasında Huawei yarışması var

GECE YAPILAN MANEVRALAR PUAN GETİRMİYORDU

Yarışma kurallarındaki saat sınırı, görüntülerin bir bölümünü açıklamayı zorlaştırıyor. Huawei, kullanım verilerini yalnızca 06.00-22.00 arasında sıralamaya dahil etti. Dolayısıyla gece yarısından sabah 06.00’ya kadar yapılan park işlemleri yarışmada avantaj sağlamıyordu.

Bazı kullanıcılar sıralamada yükselmek için park manevralarını tekrarladı. Bununla birlikte puanlama saatleri dışındaki hareketlerin neden sürdüğü belirsiz. Araç sahiplerinin uygulamadan yeniden komut vermesi, park işleminin çevre koşulları nedeniyle tekrarlanması veya yazılımla ilgili bir sorun olasılıklar arasında gösteriliyor. Bunların hiçbiri mevcut görüntülerle doğrulanmış değil.

SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN BOŞ OLMASI TAM OTONOM SÜRÜŞ ANLAMINA GELMİYOR

Huawei, yarışmanın resmi sayfasında binek otomobillerdeki Qiankun ADS’nin bir sürüş destek sistemi olduğunu açıkça belirtiyor. Şirket, sistemin sürücünün yerini alamadığını, her yol, hava ve trafik koşulunu karşılayamadığını vurguluyor. Kullanıcıların dikkatini koruması ve gerektiğinde müdahaleye hazır olması gerekiyor.

Ayrıca gösterilen işlevlerin her araçta bulunmadığı, bazı özelliklerin yazılım güncellemesi gerektirebildiği belirtiliyor.

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