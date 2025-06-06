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Çin’den nadir element kısıtlaması: İlk etkilenen Japonlar oldu! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çin’den nadir element kısıtlaması: İlk etkilenen Japonlar oldu! 
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde nadir toprak elementlerinin %85’ine hâkim olan Çin, jeopolitik nedenlerle kısıtlamalara başladı. Bu durum tüm dünyadaki otomotiv üreticilerini tehdit ederken durumdan ilk etkilenen Japon üretici Suzuki oldu. Şirket, Swift modelini üretime element bazlı tedarik sıkıntısından dolayı bir süre ara verdiğini duyurdu. 

Çin, dünya genelinde nadir toprak elementleri üretiminin yaklaşık %60-70’ini, işleme kapasitesinin ise %85’ten fazlasını elinde tutuyor. Bu elementler arasında neodimyum, praseodimyum, disprosiyum, terbiyum gibi mıknatıs üretiminde kritik olan metaller yer alıyor.

Son yıllarda özellikle ABD ve Avrupa ile yaşanan jeopolitik gerilimler (örneğin Tayvan krizi, teknoloji savaşı, çip ambargoları) nedeniyle Çin; bu elementlerin ihracatına yönelik lisans zorunluluğu, kota uygulaması ve yasaklama gibi adımlar atmaya başladı.

Reuters kaynaklı habere göre söz konusu durumdan ilk etkilenen Japon üretici Suzuki Motor oldu. Parça tedariğinde sıkıntı yaşayan otomotiv üreticisi 26 Mayıs'tan itibaren Swift Sport versiyonu hariç diğer Swift modellerinin üretimini durdurdu.

Çin’den nadir element kısıtlaması: İlk etkilenen Japonlar oldu!  - 1. Resim

Reuters, Suzuki’nin üretime devam etme planlarını birkaç kez ertelese de, 13 Haziran'da itibaren kısmen, 16 Haziran'dan sonra ise tamamen yeniden üretime devam edeceğini bildirdi.

SIRADA AVRUPALI ÜRETİCİLER Mİ VAR?

Çin’in uyguladığı nadir element kısıtlamaları karşısında en kırılgan konumda bulunanlar, özellikle Avrupa merkezli otomobil üreticileri. Uzmanlara göre BMW, Mercedes ve Renault gibi markalar, Çin dışındaki kaynaklara dayalı alternatif tedarik zincirleri kurmakta zorlanıyor. ABD’li üreticiler, özellikle Tesla ve General Motors, Çin’e olan bağımlılığı azaltmak adına son yıllarda çeşitli girişimlerde bulunsalar da batarya hammaddeleri ve mıknatıs üretimi gibi alanlarda hâlâ ciddi oranda Çin’e bağlı durumdalar.

Öte yandan BYD, Geely ve NIO gibi Çinli markalar bu durumu avantaja çeviriyor. İç pazardaki güçlü tedarik erişimi sayesinde küresel pazarda daha rekabetçi fiyatlarla büyüme fırsatı yakalayarak avantaj kazanıyorlar. Bu tablo, Çin’in stratejik hamlelerinin yalnızca tedarik değil, pazar üstünlüğü açısından da belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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