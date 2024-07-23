Çinliler çıldırmış olmalı: SU7 ULTRA (1.548 HP)

Bugüne kadar bildiğini en hızlı otomobilleri unutun, Ferrari, Bugatti, Lamborgini… Eğer konu gerçekten performans ise elektrikli dünyası yüz yılı deviren bir çok otomobil markasını geride bırakmış durumda. Şimdilik krallık Alman Porsche’nin elinde gibi görünse de, Çinliler bir şey deniyorlar; karşımızda 0’dan 100’e sadece 1,9 saniyede çıkabilen Xiaomi SU7 ULTRA

Dünyanın üçüncü büyük akıllı telefon markası Xiaomi aynı zamanda Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri. 2023 yılında ilk duyurularını yaptığı ve 2024 yılında üretim bandından indirerek bütün dünyaya tanıttığı SU7 isimli elektrikli otomobili ile tüm dikkatleri üzerine çeken marka bu alanda da satış ve üretim adetleri ile Çin’de zirveye doğru yol alıyor.

GÖZÜNÜ RİNG’DİKTİ

Xiaomi, SU7 sedan modelinin pist odaklı bir çeşidi olan SU7 Ultra'nın örtüsünü çok iddialı bir şekilde kaldırdı. Aracın tanıtımı için ortaya atılan iddiaya göre Nürburgring'de elektrikli seri üretim araçların tur rekorunu kırmaya hazırlanan SU7 Ultra, elektrikli Porsche Taycan GT’ye meydan okuyacak. Weissach paketi 777 beygir güç üreten ve roket modunda tam şarjda bir kereye mahsus 1.019 beygir güç üreten Taycan GT, 0’da 100km’ye 2.1 saniyede tırmanıyor. Standart SU7, 673 beygir güç üretirken 0-100 değeri ise 2,7 saniyenin biraz altında. Ancak Ultra modelinde ise bir 'V6' ve iki 'V8' elektrik motorundan oluşan üçlü motor kombinasyonu aracı 1.548 beygir güce çıkartıyor.

0-100 1.9 SANİYE!!!

Evet yanlış okumadınız, Xiaomi SU7 Ultra'nın 0'dan 62 mile yani 100km’ye tırmanması sadece 1,97 saniye. 5,96 saniyede 200 km ulaşacağı iddia edilen Ultra, 0-300 km hızlanması ise sadece 15,07 saniye… Ferrari, Lamborgini, Bugatti gibi bir çok asırlık markaya performans konusunda racon kesmeye kalkan Xiaomi SU7 Ultra, elektrikli dünyasında da Tesla, Lucid Air ve Porsche gibi performans odaklı üreticilere kafa tutuyor. BMW M5'ten daha hafif olarak asfalt üzerine çıkmasına olanak tanıyan özelliği ise tüm dış panellerinin karbon fiberden imal edilmesi. Ayrıca ön rüzgar kanatları, arka difüzör, belirgin arka kanat ve dahili motor için bir koruma plakasıda oldukça kışkırtıcı duruyor.

897 kW BATARYASI 12 DAKİKADA DOLUYOR

Xiaomi, SU7 Ultra'nın yeni pili teknoloji ve batarya devi CATL ile birlikte geliştirilmiş. Paket yarış kullanımı için tasarlanmış ve 12 dakikadan kısa sürede tamamen şarj edilebiliyor. Sofistike 897 voltluk bir mimariye sahip olan batarya paketi, üç elektrik motoruna 1.330 kW enerji sağlıyor pil yüzde 20 doluyken bile 880 kW'tan fazla güç sunabiliyor. Menzil konusun da ise henüz resmi bir açıklama yok.

ŞİMDİLİK EN GÜÇLÜ RAKİPLERİ BUNLAR

Xiaomi henüz piste çıkmadan kafa tuttuğu modeller ise oldukça kuvvetli ve iddialı araçlar. Volkswagen ID.R Concept ve benzeri prototip modelleri saymazsak, seri üretimi yapılan gerçek rakipleri Tesla Model S Plaid, Lucid Air Sapphire ve Porsche Taycan Turbo GT gerçekten oldukça dişli rakipler ve şimdilik içten yanmalı motorlar dünyasında onlara kafa tutan bir model henüz çıkmadı. Zaten kimse çıkmasını da beklemiyor çünkü bu performansları benzinli bir araçla ancak F1 arabalarında bulabiliyoruz ve seri üretilip halka satışa sunulmaları imkansız modellerden bahsediyoruz. Dolayısıyla elektrikli dünyasının bizi şaşırtmaya devam edeceği kesin. Gelim biz Xiaomi’nin racon kesmeye kalktığı Nürburgring fatihi elektrikli araçların skorlarına bakalım.

Nürburgring pistinde en hızlı elektrikli otomobiller ve pist turu zamanları: