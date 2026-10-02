Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları
Cupra’nın Ekim 2026 fiyat listesinde hangi model ne kadar oldu? Markanın Türkiye’de satışa sunduğu otomobillerin güncel fiyatlarını, motor ve donanım seçeneklerine göre bir araya getirdik.
Kaydet
|
Sportif tasarımı ve performans odaklı modelleriyle öne çıkan Cupra, otomobil satın almayı planlayanların karşılaştırdığı markalar arasında yer alıyor. Ekim ayında Cupra modellerini değerlendirenler için başlangıç fiyatlarının yanı sıra farklı motor ve donanım seçeneklerinin bütçeye etkisi de önem taşıyor.
İşte Türkiye’de satışa sunulan Cupra modellerinin versiyonlarına göre güncel satış bedelleri.
Cupra modellerinin Ekim ayı fiyatları…
|Model
|Yakıt
|Fiyat
|Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|Benzinli/Hafif Hibrit
|2.755.000 TL
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|Benzinli/Hafif Hibrit
|2.860.000 TL
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|Benzinli/Hafif Hibrit
|3.400.000 TL
|Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|Benzinli/Hafif Hibrit
|3.775.000 TL
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse
|Benzinli/Hafif Hibrit
|3.470.000 TL
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme
|Benzinli/Hafif Hibrit
|4.280.000 TL
|Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line
|Benzinli/Hafif Hibrit
|4.700.000 TL
Bizi Takip Edin