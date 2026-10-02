Cupra’nın Ekim 2026 fiyat listesinde hangi model ne kadar oldu? Markanın Türkiye’de satışa sunduğu otomobillerin güncel fiyatlarını, motor ve donanım seçeneklerine göre bir araya getirdik.

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Sportif tasarımı ve performans odaklı modelleriyle öne çıkan Cupra, otomobil satın almayı planlayanların karşılaştırdığı markalar arasında yer alıyor. Ekim ayında Cupra modellerini değerlendirenler için başlangıç fiyatlarının yanı sıra farklı motor ve donanım seçeneklerinin bütçeye etkisi de önem taşıyor.

İşte Türkiye’de satışa sunulan Cupra modellerinin versiyonlarına göre güncel satış bedelleri.

Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları

Cupra modellerinin Ekim ayı fiyatları…

Model Yakıt Fiyat Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit 2.755.000 TL Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit 2.860.000 TL Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit 3.400.000 TL Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit 3.775.000 TL Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit 3.470.000 TL Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Supreme Benzinli/Hafif Hibrit 4.280.000 TL Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-Line Benzinli/Hafif Hibrit 4.700.000 TL

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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