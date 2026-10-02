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T-Otomobil

Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları

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Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları
Başlık ResmiCupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları

Cupra’nın Ekim 2026 fiyat listesinde hangi model ne kadar oldu? Markanın Türkiye’de satışa sunduğu otomobillerin güncel fiyatlarını, motor ve donanım seçeneklerine göre bir araya getirdik.

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Sportif tasarımı ve performans odaklı modelleriyle öne çıkan Cupra, otomobil satın almayı planlayanların karşılaştırdığı markalar arasında yer alıyor. Ekim ayında Cupra modellerini değerlendirenler için başlangıç fiyatlarının yanı sıra farklı motor ve donanım seçeneklerinin bütçeye etkisi de önem taşıyor.

İşte Türkiye’de satışa sunulan Cupra modellerinin versiyonlarına göre güncel satış bedelleri.

Cupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları
Başlık ResmiCupra fiyat listesi Ekim 2026: Modellerin güncel satış fiyatları

Cupra modellerinin Ekim ayı fiyatları…

ModelYakıtFiyat
Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG ImpulseBenzinli/Hafif Hibrit2.755.000 TL
Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG ImpulseBenzinli/Hafif Hibrit2.860.000 TL
Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG SupremeBenzinli/Hafif Hibrit3.400.000 TL
Formentor 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-LineBenzinli/Hafif Hibrit3.775.000 TL
Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG ImpulseBenzinli/Hafif Hibrit3.470.000 TL
Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG SupremeBenzinli/Hafif Hibrit4.280.000 TL
Terramar 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG VZ-LineBenzinli/Hafif Hibrit4.700.000 TL
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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