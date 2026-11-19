BYD Grubu’nun Denza markası, şarj edilebilir hibrit SUV modeliyle İngiltere’de sıra dışı bir gösteri gerçekleştirdi. Sağ taraftaki iki tekerleği sökülen otomobil, ek ağırlıklar ve denge destekleri kullanılarak yaklaşık 180 tonluk Boeing 747’yi hareket ettirdi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Denza, bazı pazarlarda B5, Avrupa’da ise BAO 5 adıyla sunulan arazi odaklı SUV’sinin çekiş sistemini farklı bir denemeyle sergiledi. İngiltere’nin Surrey bölgesindeki Dunsfold Havaalanı’nda gerçekleştirilen gösteride otomobile bir Boeing 747-400 bağlandı.

Kullanılan uçak, 2020’de aktif hizmetten ayrılmış olmasına rağmen motorlarını ve kabin donanımlarını koruyor. Denza’nın açıklamasına göre gösteri sırasındaki ağırlığı yaklaşık 180 ton olan uçak, otomobilin elektrikli sürüş sistemi kullanılarak pistte çekildi.

Denza’dan iki tekerlekli gösteri: Boeing 747’yi çekti

ÜÇ DENEMEDE TOPLAM 1.600 METRE

Gösteri, tekerlek sayısının aşamalı olarak azaltıldığı üç bölümden oluştu. İlk çekiş dört tekerlekle, ikinci çekiş üç tekerlekle ve son deneme yalnızca sol taraftaki iki ana tekerlekle gerçekleştirildi.

Üç denemenin toplamında uçak 1.600 metre hareket ettirildi.

Çekişi artırmak amacıyla üç tekerlekli denemede otomobile 2.000 kilogram ek ağırlık yerleştirildi. İki tekerlekli aşamada ise bu miktar 4.500 kilograma çıkarıldı. Ek ağırlıklara yer açmak için yolcu koltukları söküldü.

Otomobil ile uçak arasında özel üretilmiş bir çekme bağlantısı kullanıldı. Ayrıca sağ taraftaki tekerleklerin çıkarılmasının ardından dengeyi desteklemek üzere akslara küçük stabilizasyon elemanları eklendi.

Denza’dan iki tekerlekli gösteri: Boeing 747’yi çekti

ÇEKİŞ SİSTEMİ STANDART HALİYLE KULLANILDI

Denza, gösteride Ultimate donanımlı bir seri üretim otomobil kullandığını ve DMO şarj edilebilir hibrit çekiş sisteminde değişiklik yapmadığını belirtiyor. Hazırlıklar, çekme bağlantısı, ek ağırlıklar ve denge destekleri üzerinde yoğunlaştı.

Ultimate versiyonunda DiSus-P akıllı hidrolik süspansiyon bulunuyor. Sistem, gövde hareketlerini yönetmenin yanında toplam 140 milimetrelik yükseklik ayar aralığı sunuyor. Her tekerlekteki hidrolik basıncın bağımsız yönetilmesi de sistemin özellikleri arasında yer alıyor.

Üreticinin açıklamasına göre son denemelerin yapıldığı gün etkili olan şiddetli yağmur, zemindeki tutunmayı zorlaştırdı. Pist yeterince kuruduktan sonra uçak hareket ettirilebildi. Denemelerin ardından yapılan kontrollerde aktarma organları, şasi ve lastiklerde zorlanmaya bağlı hasar belirtisi görülmediği bildirildi.

Denza’dan iki tekerlekli gösteri: Boeing 747’yi çekti

536 HP GÜÇ VE 760 NM TORK

Denza BAO 5’in DMO sistemi, 1,5 litrelik turbo benzinli motoru ön ve arka akstaki elektrik motorlarıyla birleştiriyor. Toplam sistem gücü 400 kW, yaklaşık 536 HP; azami tork ise 760 Nm olarak açıklanıyor.

Modelde 31,8 kWsa kapasiteli Blade batarya bulunuyor. Avrupa teknik verilerine göre otomobil, WLTP ölçümünde 90 kilometreye kadar tamamen elektrikli menzil sunuyor. Gösteride kullanılan Ultimate versiyonunun 0-100 km/sa hızlanması 5 saniye sürüyor.

Aracın resmi teknik tablosundaki römork çekme kapasitesi ise 2.500 kilogram. Boeing 747 denemesi, özel bağlantı ekipmanı ve ek ağırlıklarla havaalanı pistinde gerçekleştirilen bir gösteri niteliği taşıyor.

Denza’dan iki tekerlekli gösteri: Boeing 747’yi çekti

TOUAREG VE CAYENNE DE UÇAK ÇEKMİŞTİ

SUV modelleriyle yapılan uçak çekme gösterilerinin bilinen örneklerinden biri Volkswagen Touareg’e ait. Touareg V10 TDI, 2006 yılında yaklaşık 155 ton ağırlığındaki Boeing 747’yi 150 metre çekmişti. Volkswagen de tutunmayı artırmak için otomobile dört tondan fazla ek ağırlık yüklemişti.

Porsche ise 2017’de Cayenne S Diesel ile Air France’a ait 285 tonluk Airbus A380’i Paris Charles de Gaulle Havaalanı’nda 42 metre hareket ettirdi. Bu deneme, o dönemde seri üretim otomobille çekilen en ağır uçak kategorisinde Guinness Dünya Rekoru olarak kayıtlara geçti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala