Mercedes-Benz, bugüne kadar koleksiyonunda tuttuğu C111 prototiplerinden birini ilk kez müzayedeye çıkaracak. Dört rotorlu Wankel motoruyla 300 km/sa hıza ulaşabilen otomobilin satışından elde edilecek gelir müzeye aktarılacak. Marka, en az 25 yıl boyunca başka bir C111 satmayacağını taahhüt ediyor.

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Mercedes-Benz’in hiçbir zaman seri üretime geçmeyen spor otomobili C111, ilk kez özel bir koleksiyona girme fırsatı sunacak. Üreticinin 1970 model C111-II için aldığı satış kararı, otomobilin geliştirilmesinden yarım asırdan fazla süre sonra geldi.

Açık artırma, RM Sotheby’s tarafından 3 Şubat 2027’de Paris’teki Louvre Sarayı’nda, Rétromobile etkinliği döneminde gerçekleştirilecek. Müzayede evi, otomobil için 25 milyon euronun üzerinde bir değer öngörüyor.

Mercedes C111 ilk kez satışa çıkıyor: Markadan 25 yıllık taahhüt, başka satılmayacak

EN AZ 25 YIL BAŞKA BİR C111 SATILMAYACAK

Satışı farklı kılan ayrıntılardan biri, Mercedes-Benz’in gelecekteki işlemlerine ilişkin verdiği taahhüt. Şirket, en az 25 yıl boyunca koleksiyonundaki başka bir C111’i satmamak üzere sözleşmeye dayalı yükümlülük üstlendi.

C111 programı kapsamında toplam 17 prototip üretildi. RM Sotheby’s kayıtlarına göre bunlardan 13’ü günümüze ulaştı ve tamamı halen Mercedes-Benz’in mülkiyetinde bulunuyor. Dolayısıyla yaklaşan müzayede, modelin üreticinin koleksiyonu dışına çıkacağı ilk satış olacak.

Mercedes C111 ilk kez satışa çıkıyor: Markadan 25 yıllık taahhüt, başka satılmayacak

DÖRT ROTORLU MOTORLA 300 KM/SA HIZ

C111’in ilk versiyonu, 1969 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda üç rotorlu Wankel motoruyla gösterildi. Bir yıl sonra Cenevre’de tanıtılan C111-II ise dört rotorlu motora, geliştirilmiş gövdeye ve daha yüksek performansa sahipti.

Müzayedeye çıkacak otomobilde, ortaya yerleştirilmiş 2,4 litrelik dört rotorlu Wankel motor bulunuyor. Yaklaşık 345 HP güç üreten motor, beş ileri ZF manuel şanzıman üzerinden arka tekerlekleri hareket ettiriyor.

Yalnızca 1.240 kilogram ağırlığındaki C111-II için 0-100 km/sa hızlanma süresi 4,8 saniye, azami hız ise 300 km/sa olarak açıklanıyor. Martı kanadı kapıları ve alçak, kama biçimli gövdesiyle otomobil, Mercedes’in yeni motor ve şasi teknolojilerini denediği geliştirme programının bir parçasıydı.

Mercedes C111 ilk kez satışa çıkıyor: Markadan 25 yıllık taahhüt, başka satılmayacak

“CAR 33” OLARAK BİLİNEN ÜÇÜNCÜ C111-II

Satılacak araç, şirket içindeki kayıtlarda “Car 33” adıyla yer alan üçüncü C111-II. Yapımına Mart 1970’te başlanan otomobile dört rotorlu motor aynı yılın ağustos ayında yerleştirildi.

“Weißherbst” adlı turuncu renge sahip prototipin kabininde gri-beyaz spor koltuklar, dört kollu direksiyon ve dikey yerleştirilmiş Becker Europa radyo bulunuyor.

Otomobil, geliştirme döneminde iki yandaki yakıt depolarının dengeli boşalmasını sağlayan sistemin incelenmesinde, arka bagaj bölümündeki sıcaklık ölçümlerinde ve Hockenheimring testlerinde kullanıldı. Daha sonra şirket koleksiyonuna alınan Car 33, Mercedes-Benz Müzesi’nin 2006’daki açılışından itibaren tasarım bölümünde sergilendi.

Mercedes C111 ilk kez satışa çıkıyor: Markadan 25 yıllık taahhüt, başka satılmayacak

2024’TE YENİDEN ÇALIŞIR HALE GETİRİLDİ

Car 33, 2024 yılında Fellbach’taki Mercedes-Benz Classic Center’da kapsamlı mekanik çalışmalardan geçirilerek yeniden çalışır duruma getirildi. Bu süreçte aktarma organları elden geçirilirken gövde ve kabindeki orijinal yaşlanma izleri korundu.

Aynı yıl Pebble Beach Concours d’Elegance etkinliğinde gösterilen otomobilin kilometre sayacı, Ekim 2026’da yapılan kayıt sırasında 24.766 kilometreyi gösteriyordu. Böylece müzayedeye, geçmişte testlerde kullanılmış ve orijinal özellikleri korunmuş bir prototip olarak çıkacak.

Mercedes C111 ilk kez satışa çıkıyor: Markadan 25 yıllık taahhüt, başka satılmayacak

SATIŞ GELİRİ MÜZENİN GELECEĞİNE AYRILACAK

Mercedes-Benz, açık artırmadan elde edilecek geliri Stuttgart’taki müzenin geliştirilmesinde kullanacak. Projenin önemli bölümlerinden birini müzenin dijital ikizi oluşturuyor. Ziyaretçilerin Stuttgart’a gitmeden koleksiyonu keşfedebilmesini amaçlayan çalışmanın ilk sonuçlarının 2027’de görülmesi planlanıyor.

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