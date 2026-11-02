Dev iş birliği: Castrol ve Komatsu üretim için anlaştı

Castrol ve Komatsu, madeni yağların geliştirilmesi ve üretimi için üç yıllık iş birliğine gitti. Komatsu markalı ürünler, Castrol’ün Gemlik’teki tesisinde geliştirilecek ve üretilecek.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Castrol, iş ve maden makineleri üreticisi Komatsu ile madeni yağların geliştirilmesi ve üretimini kapsayan üç yıllık stratejik bir iş birliğine imza attı.

Anlaşma kapsamında Komatsu markalı madeni yağlar, Castrol'ün Gemlik'teki üretim tesisi ve teknoloji merkezinin altyapısından yararlanılarak geliştirilecek ve üretilecek.

Söz konusu işbirliği, madeni yağların üretim ve dolum süreçlerinden fazlasını kapsayacak. Komatsu madeni yağlarının formülasyon, ürün geliştirme ve teknik onay süreçlerinde Castrol'ün mühendislik ve teknoloji alanındaki uzmanlığından yararlanılırken, ürünlerin geliştirilmesinde Komatsu'nun kalite ve performans standartları esas alınacak.

Castrol'ün Türkiye'deki yatırımlarından Gemlik üretim tesisi ve teknoloji merkezi, işbirliğinde önemli rol üstlenecek. Madeni yağların geliştirilmesinden üretimine kadar farklı süreçleri bir araya getiren altyapı, Komatsu markalı madeni yağların geliştirilmesi ve üretiminde kullanılacak.

Üç yıl devam edecek işbirliğiyle Castrol, formülasyon, teknik onay, mühendislik ve üretim alanlarındaki bilgi birikimini projeye aktarırken, Komatsu'nun yüksek kalite ve performans beklentilerine uygun çözümler geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Marubeni Dağıtım ve Servis AŞ, Komatsu ile 1983'ten bu yana sürdürdüğü iş ortaklığı kapsamında sunduğu ürün ve satış sonrası hizmetleri geliştirmeye devam ediyor.

Castrol ile gerçekleştirilen stratejik işbirliği, Komatsu'nun yüksek kalite ve performans standartlarını madeni yağ teknolojileri alanındaki uzmanlıkla buluşturuyor. İşbirliğiyle zorlu çalışma koşullarında faaliyet gösteren Komatsu müşterilerinin makine performansı, dayanıklılık ve operasyonel süreklilik beklentilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin sektörde uzun süreli distribütörlük ilişkilerinden birini Komatsu ile sürdüren Marubeni Dağıtım ve Servis AŞ, paletli ekskavatörlerden lastikli yükleyicilere, dozerlerden greyderlere, kaya kamyonlarından kompakt iş makinelerine kadar geniş ürün gamıyla inşaat, madencilik, enerji ve altyapı sektörlerine hizmet veriyor.

Yüksek mühendislik standartları, dayanıklılığı ve teknolojileriyle öne çıkan Komatsu, dijital filo yönetimi çözümleri ve güçlü satış sonrası hizmet altyapısıyla müşterilerinin operasyonel verimlilik hedeflerini destekliyor. Akıllı makine teknolojileri, uzaktan izleme çözümleri ve verimlilik odaklı mühendislik yaklaşımıyla marka, iş ve maden makineleri sektörünün öncü kuruluşları arasında bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, dünyanın önde gelen markalarıyla geliştirdikleri işbirliklerinde yalnızca üretim kapasiteleriyle değil, mühendislik ve teknoloji alanındaki uzmanlıklarıyla da değer kattıklarını belirtti.

Söz konusu işbirliğinin, Gemlik'teki üretim tesisi ve teknoloji merkezinin yetkinliklerini uluslararası iş makinesi markalarından biriyle buluşturduğunu aktaran Tatlısöz, şunları kaydetti:

'Gemlik'teki üretim tesisimiz ve teknoloji merkezimiz, madeni yağların geliştirilmesinden formülasyon ve teknik onay süreçlerine, üretimden doluma kadar geniş bir yetkinliğe sahip. Bu bilgi birikimimizi ve teknolojik altyapımızı Komatsu madeni yağlarının geliştirilmesi ve üretiminde kullanacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliğinin, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir değer katacağına inanıyoruz.'

Marubeni Dağıtım ve Servis Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Alemdar, Komatsu'nun küresel kalite ve mühendislik standartlarını güçlü satış sonrası hizmetleriyle desteklemeyi öncelikleri arasında gördüklerini aktardı.

İşbirliğinin, iki küresel markanın teknoloji ve mühendislik alanındaki uzmanlığını bir araya getirdiğini, müşterilerin operasyonel verimlilik ve yüksek performans beklentilerine yönelik çözümlerini de güçlendireceğini ifade eden Alemdar, 'Amacımız yalnızca üstün nitelikli ürünler sunmak değil, iş ortaklarımızın operasyonlarının sürekliliğine ve uzun vadeli başarısına katkı sağlamak. Bu işbirliğinin, müşteri odaklı yaklaşımımızı daha ileri taşıyacağına inanıyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala