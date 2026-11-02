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T-Otomobil

DS N°7: Premium SUV ligine Fransız oyuncu geldi

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DS N°7: Premium SUV ligine Fransız oyuncu geldi
Başlık Resmi DS N°7: Premium SUV ligine Fransız oyuncu geldi

DS Automobiles’in yeni amiral gemisi SUV modeli DS N°7 Türkiye’de satışa sunuldu. Hibrit motor seçeneğiyle gelen modelin başlangıç fiyatı 3 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

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DS Automobiles, DS 7’nin yerini alan yeni nesil amiral gemisi SUV modeli DS N°7’yi Türkiye’de satışa sundu.

Markanın konfor, sessizlik ve kabin içi yaşam odaklı yeni tasarım dilini simgeleyen model, PALLAS ve ÉTOILE donanım seçenekleriyle 3.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla vitrine çıktı.

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İlk etapta 145 beygirlik verimli yeni nesil hibrit motorla gelen araç, 16 inçlik merkezi multimedya ekranı, izolasyonlu panoramik cam tavanı ve DS DRIVE ASSIST sürüş asistanları ile premium SUV liginde çıtayı yükseltmeyi hedefliyor.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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