DS N°7: Premium SUV ligine Fransız oyuncu geldi
DS Automobiles’in yeni amiral gemisi SUV modeli DS N°7 Türkiye’de satışa sunuldu. Hibrit motor seçeneğiyle gelen modelin başlangıç fiyatı 3 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.
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DS Automobiles, DS 7’nin yerini alan yeni nesil amiral gemisi SUV modeli DS N°7’yi Türkiye’de satışa sundu.
Markanın konfor, sessizlik ve kabin içi yaşam odaklı yeni tasarım dilini simgeleyen model, PALLAS ve ÉTOILE donanım seçenekleriyle 3.700.000 TL’den başlayan fiyatlarla vitrine çıktı.
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