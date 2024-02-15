En çok kaza olan güzergahlar sıralandı! Bu yollar ölüm saçıyor, işte tam liste...

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılı içerisinde kayıtlara geçen 33 bin 405 kazada en kritik lokasyonlar belirlendi. Toplam 33 bin 405 kazanın 15 binden fazlası İstanbul trafiğinde yaşanırken, ön plana çıkan en tehlikeli nokta 15 Temmuz Şehitler köprüsü; işte sicili en kalabalık yerler...

Trafik yoğunluğunun en yüksek seviyede yaşandığı İstanbul, Ankara ve İzmir için ilginç bir veri çalışması açıklandı. Sürekli trafik kayıtları tutan ve dinleyicilerine anlık trafik bilgisi aktaran Radyo Trafik, yoğun talep gören navigasyon uygulamasından alınan 2023 verilerini bir rapor halinde yayınladı.

İZMİR’DE HİLAL KÖPRÜSÜ

Yapılan istatistik çalışmasına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 33 bin 405 kaza kayıtlara geçerken, bu kazaların 15 bin 710’u İstanbul’da, 7 bin 402’si Ankara’da, 10 bin 293’ü İzmir’de gerçekleşti. İstanbul’da en çok kaza yaşanan nokta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak ön plana çıkarken, Ankara’da Anadolu Bulvarı, İzmir’de ise Hilal Köprüsü en fazla kaza bildirilen lokasyon olarak dikkat çekti.

EMNİYET KAYITLARINDA ACI TABLO

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasının kaza verileri, “Ana yollarda” ve “Trafiği etkileyen” kazaları kapsıyor. Ancak bu kriterler haricinde de İstanbul, Ankara ve İzmir’de gün içinde yüzlerce kaza meydana geliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanlığı verilerine göre; 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 189 bin 815 kaza kayıtlara geçerken; bu kazaların 135 bin 389’u sadece maddi hasarlı kazalar olarak kaydedildi. 54 Bin 426 kazada ise ölü ya da yaralı vakaları yaşanırken bu kazalar sonucu 449 kişi ne yazık ki yaşamını yitirirken, toplamda 72 bin 125 kişi de yaralandı.

HER KAZA KAYDA GEÇMİYOR

Öte yandan, meydana gelen her kaza emniyet istatistiklerine yansımıyor. Özellikle kent içinde meydana gelen hasarlı kazalarda taraflar aralarında kaza tespit tutanağı düzenleyerek kaza sürecini emniyet birimlerine yansımadan sonlandırabiliyor. Bu veriler de hesaba katıldığında kentlerdeki kaza sayısı daha da artıyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) verilerine göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında 377 bin 706 kaza tespit tutanağı düzenlendi.

İSTANBUL’DA ÖNEMLİ NOKTALAR

Artık neredeyse 7/24 trafik çilesi bitmeyen İstanbul’un özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları; 2023’te kaydedilen kaza sayısına göre şu şekilde sıralanıyor:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 246 kaza D100 Küçükçekmece - 207 kaza D100 Haramidere – 193 kaza D100 Merter - 163 kaza FSM Köprüsü - 178 kaza D100 İncirli – 149 kaza TEM Dudullu – 140 kaza D100 Şirinevler – 139 kaza TEM Ispartakule – 138 kaza TEM Halkalı – 135 kaza

ANKARA’DA ANADOLU BULVARI

Ankara’da 2023 yılında anayollarda yaşanan ve trafiği ciddi şekilde etkileyen kaza noktaları ise sırası ile şöyle:

Anadolu Bulvarı – 475 kaza İstanbul Yolu – 367 kaza Eskişehir Yolu – 347 kaza Konya Yolu – 342 kaza Ayaş Yolu – 284 kaza Samsun Yolu – 267 kaza Sanayi Bulvarı – 98 kaza Havaalanı Yolu – 91 kaza

İZMİR’İN ALT GEÇİTLERİ SIKINTILI

Özellikle Hilal Köprüsü ve Esbaş Alt Geçidi noktalarında kaza bildirimi yapılan İzmir trafiğinde en dikkat çeken noktalar köprü ve alt geçitler: