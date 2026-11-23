Fiat’ın yeni SUV modelleri Fastback ve Grizzly, benzinli ve hafif hibrit motor seçenekleriyle Türkiye pazarına giriyor. Lansmana özel fiyatlar Fastback’te 1 milyon 499 bin TL’den, Grizzly’de ise 1 milyon 599 bin TL’den başlıyor.

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Fiat, Türkiye’deki binek otomobil ürün gamını iki yeni modelle genişletiyor. C segmentinde konumlanan Fastback ve Grizzly’nin fiyatları, gerçekleştirilen Türkiye lansmanında açıklandı. İki modelin showroomlarda yerini alması planlanıyor. Ortak altyapıyı kullanan otomobiller, gövde tasarımları ve bagaj hacimleriyle birbirinden ayrılıyor.

FIAT FASTBACK VE GRIZZLY TÜRKİYE FİYATLARI

Her iki modelde de Icon ve La Prima donanımları sunuluyor. Motor tarafında ise 100 HP gücündeki benzinli manuel ile 145 HP gücündeki hafif hibrit otomatik seçenekleri bulunuyor. Açıklanan bütün versiyonlarda lansman fiyatı, liste fiyatının 200 bin TL altında.

Model ve donanım Motor ve şanzıman Liste fiyatı Lansman fiyatı Fastback Icon 1.2 Turbo 100 HP, manuel 1.699.000 TL 1.499.000 TL Fastback La Prima 1.2 Turbo 100 HP, manuel 1.799.000 TL 1.599.000 TL Fastback Icon 1.2 MHEV 145 HP, eDCT otomatik 2.019.000 TL 1.819.000 TL Fastback La Prima 1.2 MHEV 145 HP, eDCT otomatik 2.099.000 TL 1.899.000 TL Grizzly Icon 1.2 Turbo 100 HP, manuel 1.799.000 TL 1.599.000 TL Grizzly La Prima 1.2 Turbo 100 HP, manuel 1.899.000 TL 1.699.000 TL Grizzly Icon 1.2 MHEV 145 HP, eDCT otomatik 2.099.000 TL 1.899.000 TL Grizzly La Prima 1.2 MHEV 145 HP, eDCT otomatik 2.199.000 TL 1.999.000 TL

Fiat, kampanyalı başlangıç fiyatlarının sınırlı stok kapsamında sunulduğunu belirtiyor.

BENZİNLİ MANUEL VE HİBRİT OTOMATİK SEÇENEKLERİ

Fastback ve Grizzly’nin giriş versiyonlarında 1,2 litrelik turbo benzinli motor görev yapıyor. 100 HP güç üreten bu motor, altı ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor.

Otomatik şanzıman isteyenler için 145 HP gücündeki hafif hibrit seçenek sunuluyor. Benzinli motorun elektrik desteğiyle çalıştığı bu versiyonda altı ileri çift kavramalı eDCT şanzıman kullanılıyor.

Fiat'tan Türkiye'ye iki yeni SUV! Başlangıç fiyatı 1 milyon 499 bin TL

ZİNCİRLİ SİSTEM KULLANILIYOR

Fiat’ın resmi açıklamasına göre modellerde kullanılan 1.2 Turbo EB2 Gen3 motor, triger zincirine sahip. Marka, yeni nesil güç ünitesinde zincir tahrikli mimari kullanıldığını özellikle vurguluyor.

Fiat'tan Türkiye'ye iki yeni SUV! Başlangıç fiyatı 1 milyon 499 bin TL

FASTBACK DAHA UZUN VE DAHA BÜYÜK BAGAJLI

Stellantis’in Smart Car platformunu paylaşan iki model, Fas’taki Kenitra fabrikasında üretiliyor. Grizzly daha dik arka bölümüyle geleneksel SUV görünümünü korurken Fastback, arkaya doğru alçalan tavan çizgisiyle farklılaşıyor.

Grizzly’nin uzunluğu 4.390 mm, Fastback’in uzunluğu ise 4.490 mm. Her iki modelde genişlik 1.790 mm, yükseklik 1.590 mm ve aks mesafesi 2.670 mm olarak açıklanıyor.

Bagaj hacmi Fastback’te 608 litreye, Grizzly’de ise 545 litreye ulaşıyor.

Fiat'tan Türkiye'ye iki yeni SUV! Başlangıç fiyatı 1 milyon 499 bin TL

DİJİTAL EKRANLAR VE KABLOSUZ TELEFON BAĞLANTISI

Kabinde 10 inç dijital gösterge paneli ve 10,25 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı, otomatik klima, LED ön ve arka aydınlatmalar, geri görüş kamerası ve elektronik park freni ortak donanımlar arasında yer alıyor.

La Prima donanımında kablosuz telefon şarjı da standart sunuluyor. Güvenlik ve sürüş desteği tarafında donanım seviyesine göre otomatik acil frenleme, şeritte tutma asistanı, trafik işareti tanıma, kör nokta uyarısı ve otomatik uzun far asistanı gibi özellikler bulunuyor.

Fiat'tan Türkiye'ye iki yeni SUV! Başlangıç fiyatı 1 milyon 499 bin TL

KIŞ PAKETİ OPSİYONEL SUNULUYOR

Isıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön koltuklar ve ısıtmalı ön camı bir araya getiren kış paketi, iki modelin bütün versiyonlarında opsiyonel olarak alınabiliyor. Fastback için çift renkli gövde seçeneği de opsiyonlar arasında.

Fiat’ın model sayfasında garanti süresi 3 yıl veya 100 bin kilometre olarak açıklanıyor. Ayrıca uzatılmış garanti satın alma seçeneği de sunuluyor.

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