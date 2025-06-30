Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > İkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor

İkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor
Otomobil, Talep, Fiyatlar, SUV, Rekor, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında 9 milyon adetle tarihî rekor kıran ikinci el pazarı, 2025’in ilk yarısında bu rekorun üzerine %4’lük bir büyüme yakaladı.

ALİ ÇELİK - Sektörün önde gelen isimlerinden Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, pazarın yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine göre şekilleneceğini dile getirerek; “Temmuz sonrası planlanan faiz indirimlerinin olumlu etkisiyle ikinci el pazarının 9 milyon seviyesini aşarak yeni rekora imza atacağını ön görüyoruz. Türkiye’de ikinci el satışları, sıfır araç satışlarının yedi katı büyüklüğünde. Otomobilen Otomotiv olarak biz de önceki yılın aynı dönemine kıyasla perakende satışlarımızı 2024 yılı toplamında %70 ve 2025 yılının ilk yarısında ise %40 oranında artış sağladık” dedi. 

İkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor - 1. Resim

TALEP 1-3 YAŞ ARASINDA 

Tüketicilerin sıfır araca alternatif olarak, düşük kilometreli, 3 yaşa kadar ve iyi kondisyonda güncel modelleri tercih ettiğini dile getiren Bilirgen; “İkinci el fiyatlarının enflasyon ve kur artışına rağmen sıfır araçlara kıyasla daha ulaşılabilir olmasını cazip görünüyor. Otomobilen olarak 2025 ilk yarısı satışlarımızda B ve C sınıfı otomatik vites araçlar ve özellikle SUV modeller öne çıktı” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladıTerörsüz Türkiye hedefine 6,2 milyar liralık harç! Ağrı'ya talih kuşu kondu, 1.800 kişiye istihdam sağlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Range Rover modellerine soruşturma: Direksiyon arızası tespit edildi - T-OtomobilRange Rover modellerine soruşturma!Otomotivde rekabet boyut atlayacak: Alibaba'dan elektrikli SUV hamlesi - T-OtomobilOtomotivde rekabet boyut atlayacak! Çin'den şaşırtan hamleFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladı - T-OtomobilFiyatlar dengelendi tüketici bilinçlendi! 2. el otoda taşlar yerine oturmaya başladıFerrari hız tutkusunu denizlere taşıyor - T-OtomobilFerrari hız tutkusunu denizlere taşıyorXiaomi hisseleri zirve çıktı: Çin'in en zengin ismi Lei Jun oldu!  - T-OtomobilÇin'in en zengin ismi Lei Jun oldu! Audi’yi krizden kurtaracak model: Yeni Q3 SUV - T-OtomobilAudi’yi krizden kurtaracak model: Yeni Q3 SUV
Sonraki Haber Yükleniyor...