İkinci el 10 milyon barajını zorlayabilir! Sektör 2025’te rekor bekliyor

2024 yılında 9 milyon adetle tarihî rekor kıran ikinci el pazarı, 2025’in ilk yarısında bu rekorun üzerine %4’lük bir büyüme yakaladı.

ALİ ÇELİK - Sektörün önde gelen isimlerinden Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, pazarın yılın ikinci yarısında Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine göre şekilleneceğini dile getirerek; “Temmuz sonrası planlanan faiz indirimlerinin olumlu etkisiyle ikinci el pazarının 9 milyon seviyesini aşarak yeni rekora imza atacağını ön görüyoruz. Türkiye’de ikinci el satışları, sıfır araç satışlarının yedi katı büyüklüğünde. Otomobilen Otomotiv olarak biz de önceki yılın aynı dönemine kıyasla perakende satışlarımızı 2024 yılı toplamında %70 ve 2025 yılının ilk yarısında ise %40 oranında artış sağladık” dedi.

TALEP 1-3 YAŞ ARASINDA

Tüketicilerin sıfır araca alternatif olarak, düşük kilometreli, 3 yaşa kadar ve iyi kondisyonda güncel modelleri tercih ettiğini dile getiren Bilirgen; “İkinci el fiyatlarının enflasyon ve kur artışına rağmen sıfır araçlara kıyasla daha ulaşılabilir olmasını cazip görünüyor. Otomobilen olarak 2025 ilk yarısı satışlarımızda B ve C sınıfı otomatik vites araçlar ve özellikle SUV modeller öne çıktı” dedi.