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    • İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor! 2022 yılıyla neredeyse aynı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor! 2022 yılıyla neredeyse aynı
    Qashqai, Otomobil, İkinci El, Araç, Haber

    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    On yaş ve üzeri ikinci el otomobillerin daha fazla işlem hacmi oluşturduğu Ocak ayında, ortalama araç fiyatı 667 bin TL olarak belirlendi. Bu rakam 2022 piyasasıyla neredeyse aynı, işte yaprak kıpırdamayan ikinci el pazarının tüm detayları...

    Eskiden ikinci el pazarının nabzı açık oto pazarlarında ölçülürdü. Günümüzde gerek kurumsal şirketlerin gerek galericilerin ve aracını satmak isteyenlerin birinci tercihi online platformlar oluyor. İkinci el pazarının ülkemizde ki en önemli platformlarından olan arabam.com tarafından paylaşılan Ocak ayı verilerine göre piyasanın genelinde fiyatlarda yüzde 2,6’lık bir gerileme söz konusu.

    Açıklanan datalara göre Ocak ayında 10 yaş ve üzeri araçların ilanları yüzde 28,4 oranı artış gösterirken en fazla ilan 10-15 yaş aralığındaki araçlar için verildi. İlanlarda yer alan ikinci el araçların ortalama fiyatı 667.952 TL olurken 2023’ün aralık ayında gözlemlenen yüzde 2 düşüşe ek olarak ocak ayında ilanlardaki araçların fiyatları yüzde 2,6 daha düştü.

    LİDER CLIO

    Raporda yer alan bilgilere göre ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Honda ve Citroen olurken; ilanlara model özelinde bakıldığında ise Ocak ayında en çok ilan verilen otomobil modeli Renault Clio olarak ön plana çıkıyor. Listede sıralamaya göre Astra, Megane, Focus, Corolla, Egea, Honda Civic ve Volkswagen Polo yer alıyor.

    İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor! 2022 yılıyla neredeyse aynı

    SUV’DA QASHQAİ

    Açıklanan verilere göre yayınlanan 2. el SUV tipi araç ilanlarında ocak ayında Nissan Qashqai yine liderliğini koruyor. Qashqai modelini sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Egea Cross, Hyundai Tucson, Peugeot 3008, Peugeot 2008, Chevrolet Captiva ve Nissan Juke izliyor.

    500 BİN ALTINDA İLAN AZALDI

    Öte yandan artan kur ve enflasyon etkisinin ilanlara da yansıdığı görülüyor. Ocak ayından 500.000 TL ve altı araçların ilan oranı 2023 yılı ortalamasına göre yüzde 5,2 azalırken 500.001 TL ila 600.000 TL aralığındaki araçlar ilanlarda toplamda yüzde 12,9’luk bir pay aldı. 600.001 – 700.000 TL aralığındaki araçların oranı yüzde 11,4 olurken 1.000.000 TL ve üzeri araçların oranı ise yüzde 11,3 civarında kayıtlara geçti.

     

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    QashqaiOtomobilİkinci ElAraç
    Haberler > T-Otomobil > İkinci elde fiyatlar düşmeye devam ediyor! 2022 yılıyla neredeyse aynı
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