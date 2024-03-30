Karsan Finlandiya’ya “Otonom e-ATAK”

Rota üzerinde sürücüsüz hareket eden seviye-4 otonom teknolojisine sahip Otonom e-ATAK modeli, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Araç ayrıca bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştirebiliyor.

Avrupa’da elektrikli toplu taşıma pazarındaki yenilikleriyle dikkatleri üzerine çeken Karsan, sürücüsüz taşımada da sektör liderliğini sürdürüyor. İskandinav ülkelerinin en büyük toplu taşıma otoritelerinden biri olan Norveçli VY Grup ile otonom araç satış sözleşmesi imzalayan Karsan, Finlandiya’nın Tampere şehrinde kullanılmak üzere 1 adet 8 metrelik Otonom e-ATAK’ı teslim etti.

Geçtiğimiz yıllarda, ABD’de Michigan State University (Michigan Eyalet Üniversitesi) içerisinde 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyan, Otonom e-ATAK, Norveç’in Stavanger şehrinde de 2022 yılından bu yana otonom olarak hizmet veriyor.

25 BİN KİŞİYİ SÜRÜCÜSÜZ TAŞIDI

Otonom e-ATAK’ın, Michigan Eyalet Üniversitesi ve Stavanger’ın ardından Finlandiya’nın da ilk yolcu taşıyan ve gerçek yol koşullarında kullanım gösterecek tam boy sürücüsüz otobüsü olacağını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “İskandinav ülkelerinde Karsan ilkleri başarmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir ilki daha gerçekleştirerek Finlandiya’nın ilk otonom araç projesini hayata geçirdik. Bir buçuk yılı aşkın süredir 25.000’nin üzerinde yolcu taşıyan Karsan Otonom e-ATAK, şimdi de Tampere şehrinde hizmet verecek. Avrupa başta olmak üzere dünyanın ulaşım altyapısını elektrikli ve otonom araçlarımızla dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.

OTONOM TEKNOLOJİSİNDE KARSAN FARKI

Otonom e-ATAK’ın geliştirilmesinde Karsan’ın birlikte çalıştığı ABD-San Franscisco merkezli Türk Teknoloji şirketi ADASTEC CEO’su Dr. Ali Ufuk Peker ise konuyla ilgili “Karsan ve Applied Autonomy ile kurduğumuz sağlam iş birliğimiz çerçevesinde, projemizi hayata geçirmemize imkân tanıdığı ve vizyonumuza güvendiği için REMOTED'a teşekkür ederiz. Yıllardır soğuk hava koşullarında gerçekleştirdiğimiz operasyonlardan edindiğimiz tecrübelerin ardından, Tampere, Finlandiya'da otonom otobüsümüzü yollara çıkarma hazırlığını yapmak, bu zorlu koşullarda deneyimimizin ve seviye-4 otomasyon teknolojimizin üstün performansını bir kez daha kanıtlama fırsatı sunuyor. Güvenlik ve verimliliği her koşulda ön planda tutan teknolojimiz, mevcut iş birliklerimizin gücünü sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin ulaşım çözümlerine dair ortak vizyonumuzu da somutlaştırıyor” şeklinde açıklama yaptı.

"PAZAR PAYIMIZI ARTTIRACAĞIZ"

Karsan’ın planladığı satış stratejileri ile her pazarda ilkleri başarmaya devam ettiğini vurgulayan Okan Baş, “İskandinav ülkelerinin en büyük toplu taşıma otoritelerinden biri olan Norveçli VY Grup üzerinden Finlandiya Tampere şehrinde kullanılmak üzere teslimatını gerçekleştirdiğimiz Otonom e-ATAK ile toplu taşıma çözümlerinde Tampere şehrini bir adım öne geçiriyoruz. İskandinav pazarlarında otonom ve elektrikli araçlarımızla toplu taşıma sorunlarına öncelikli çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SÜRÜCÜNÜN YAPTIĞI HER ŞEYİ YAPIYOR

Planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seviye-4 Otonom teknolojisine sahip Otonom e-ATAK, gece veya gündüz her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiren Otonom e-ATAK, geleceğin toplu taşımasına yön veren özelikleri ile Finlandiya’nın Tampere şehrinde hizmet vermeye başlayacak.