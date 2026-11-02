Kia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam

Kia Kasım 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Seltos, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Kasım ayı fiyatları.

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Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Kasım 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli büyük SUV modeli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.



Markanın özellikle elektrikli EV2 ve EV3 modellerinde fiyat artışları var.

SELTOS’TA İNDİRİM KAMPANYASI

Türkiye’de yeni satışa sunulan Seltos, Kasım ayı fiyat listesinde yer alıyor. Üç versiyonla gelen modelin tüm versiyonlarında indirim kampanyaları uygulanıyor.





Modeli Yakıt Tipi Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.549.000 TL 2.249.000 TL 300.000 TL Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 3.215.000 TL 2.965.000 TL 250.000 TL Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik) Benzin X-Line 3.399.000 TL 3.149.000 TL 250.000 TL

EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?

Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesinde en uygun fiyatlı modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor. Picanto modelinin giriş seviyesi versiyonunda Kasım ayında fiyat sabit kalırken, Cool donanım seviyesinde Ekim’in ardından Kasım ayında da küçük zam yapıldı.

KİA PİCANTO MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Model Yakıt Donanım Eylül Fiyatı Ekim Fiyatı Kasım Fiyatı Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 1.460.000 TL 1.460.000 TL 1.460.000 TL Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 1.435.000 TL 1.460.000 TL 1.470.000 TL

KİA NİRO EV MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Niro EV - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance 2.299.000 TL

KİA EV2 KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Kia’nın elektrikli EV2 modelinde Kasım ayında tüm versiyonlarına zam geldi.

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim EV2 - 107,8 kW Otomatik Elektrikli Cool 1.819.000 TL 1.749.000 TL 70.000 TL EV2 - 107,8 kW Otomatik Elektrikli Elegance 1.999.000 TL 1.929.000 TL 70.000 TL EV2 - 99,5 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range 2.199.000 TL 2.099.000 TL 100.000 TL

KİA STONİC MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Cool 1.960.000 TL 1.830.000 TL 130.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Elegance 1.995.000 TL 1.875.000 TL 120.000 TL Stonic 1.0L 100 PS DCT Benzin Prestige 2.290.000 TL 2.190.000 TL 100.000 TL

Kia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam

KİA XCEED MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 2.099.000 TL

KİA SPORTAGE MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Live 2.249.000 TL 2.099.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Vision 2.550.000 TL 2.387.000 TL 163.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 2.750.000 TL 2.650.000 TL 100.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 3.075.000 TL 2.925.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige 3.340.000 TL 3.240.000 TL 100.000 TL Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) Benzin GT-Line Desing 3.140.000 TL 2.990.000 TL 150.000 TL Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik) Benzin GT-Line 3.500.000 TL 3.250.000 TL 250.000 TL

KİA SORENTO MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.390.000 TL 6.240.000 TL 150.000 TL Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuk Hibrit Prestige Smart 6.530.000 TL 6.380.000 TL 150.000 TL

KİA EV3 MODELİ EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Cole Long Range 2.450.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Long Range 3.199.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Elegance Confort 2.485.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli Prestige 3.199.000 TL EV3 - 150 kW Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range 3.790.000 TL

KİA EV6 MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat EV6 - 125 kW Otomatik Elektrikli Elegance Standard Range 3.790.000 TL

KİA EV9 MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Modeli Yakıt Donanım Fiyat Kampanyalı Fiyat İndirim EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk Elektrikli Prestige 6.540.000 TL 6.390.000 TL 150.000 TL EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk Elektrikli GT-Line 7.870.000 TL 7.720.000 TL 150.000 TL

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