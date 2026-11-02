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T-Otomobil

Kia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam

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Kia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam
Başlık ResmiKia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam

Kia Kasım 2026 fiyat listesi yayımlandı. Picanto, Seltos, Stonic, Ceed, XCeed, Sportage, EV3, EV6 ve EV9 modellerinin güncel fiyatları belli oldu. İşte Kia'nın Kasım ayı fiyatları.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Kasım 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli büyük SUV modeli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.

Markanın özellikle elektrikli EV2 ve EV3 modellerinde fiyat artışları var.

SELTOS’TA İNDİRİM KAMPANYASI

Türkiye’de yeni satışa sunulan Seltos, Kasım ayı fiyat listesinde yer alıyor. Üç versiyonla gelen modelin tüm versiyonlarında indirim kampanyaları uygulanıyor.

ModeliYakıt TipiDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)BenzinCool2.549.000 TL2.249.000 TL300.000 TL
Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)BenzinElegance3.215.000 TL2.965.000 TL250.000 TL
Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)BenzinX-Line3.399.000 TL3.149.000 TL250.000 TL

EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?

Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesinde en uygun fiyatlı modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor. Picanto modelinin giriş seviyesi versiyonunda Kasım ayında fiyat sabit kalırken, Cool donanım seviyesinde Ekim’in ardından Kasım ayında da küçük zam yapıldı.

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KİA PİCANTO MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModelYakıtDonanımEylül FiyatıEkim FiyatıKasım Fiyatı
Picanto 1.0L 67 PS AMTBenzinFeel1.460.000 TL1.460.000 TL1.460.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMTBenzinCool1.435.000 TL1.460.000 TL1.470.000 TL

KİA NİRO EV MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyat
Niro EV - 150 kW OtomatikElektrikliElegance2.299.000 TL

KİA EV2 KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

Kia’nın elektrikli EV2 modelinde Kasım ayında tüm versiyonlarına zam geldi.

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
EV2 - 107,8 kW OtomatikElektrikliCool1.819.000 TL1.749.000 TL70.000 TL
EV2 - 107,8 kW OtomatikElektrikliElegance1.999.000 TL1.929.000 TL70.000 TL
EV2 - 99,5 kW OtomatikElektrikliElegance Long Range2.199.000 TL2.099.000 TL100.000 TL

KİA STONİC MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinCool1.960.000 TL1.830.000 TL130.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinElegance1.995.000 TL1.875.000 TL120.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCTBenzinPrestige2.290.000 TL2.190.000 TL100.000 TL

Kia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam
Başlık ResmiKia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam

KİA XCEED MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyat
XCeed 1.0L 115 PS DCT (Otomatik)Mild Hybrid - BenzinCool2.099.000 TL

KİA SPORTAGE MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinLive2.249.000 TL2.099.000 TL150.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinVision2.550.000 TL2.387.000 TL163.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinCool2.750.000 TL2.650.000 TL100.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinElegance3.075.000 TL2.925.000 TL150.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS DCT (Otomatik)BenzinPrestige3.340.000 TL3.240.000 TL100.000 TL
Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)BenzinGT-Line Desing3.140.000 TL2.990.000 TL150.000 TL
Sportage 1.6L 180 PS 4X4 DCT (Otomatik)BenzinGT-Line3.500.000 TL3.250.000 TL250.000 TL

KİA SORENTO MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 5 KoltukHibritPrestige Smart6.390.000 TL6.240.000 TL150.000 TL
Sorento 1.6L 239 PS 4X4 Otomatik 7 KoltukHibritPrestige Smart6.530.000 TL6.380.000 TL150.000 TL

KİA EV3 MODELİ EKİM AYI FİYAT LİSTESİ

EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliCole Long Range2.450.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliElegance Long Range3.199.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliElegance Confort2.485.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliPrestige3.199.000 TL
EV3 - 150 kW OtomatikElektrikliGT-Line Long Range3.790.000 TL

KİA EV6 MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyat
EV6 - 125 kW OtomatikElektrikliElegance Standard Range3.790.000 TL

KİA EV9 MODELİ KASIM AYI FİYAT LİSTESİ

ModeliYakıtDonanımFiyatKampanyalı Fiyatİndirim
EV9 - 149 kW Otomatik 7 KoltukElektrikliPrestige6.540.000 TL6.390.000 TL150.000 TL
EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 KoltukElektrikliGT-Line7.870.000 TL7.720.000 TL150.000 TL
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