Kia Kasım fiyatları belli oldu: Seltos’ta indirim, EV2 ve EV3’e zam

Türkiye otomobil pazarının önemli markalarından Kia, Kasım 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın şehir otomobili Picanto'dan elektrikli büyük SUV modeli EV9'a kadar uzanan ürün gamında çeşitli fiyat güncellemeleri dikkat çekiyor.
Markanın özellikle elektrikli EV2 ve EV3 modellerinde fiyat artışları var.
SELTOS’TA İNDİRİM KAMPANYASI
Türkiye’de yeni satışa sunulan Seltos, Kasım ayı fiyat listesinde yer alıyor. Üç versiyonla gelen modelin tüm versiyonlarında indirim kampanyaları uygulanıyor.
Modeli
Yakıt Tipi
Donanım
Fiyat
Kampanyalı Fiyat
İndirim
Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)
Benzin
Cool
2.549.000 TL
2.249.000 TL
300.000 TL
Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)
Benzin
Elegance
3.215.000 TL
2.965.000 TL
250.000 TL
Seltos 1.6L 180 PS DCT (Otomatik)
Benzin
X-Line
3.399.000 TL
3.149.000 TL
250.000 TL
EN UCUZ KİA MODELİ HANGİSİ?
Kia'nın Türkiye'de giriş seviyesinde en uygun fiyatlı modeli olarak Picanto yer alıyor. Şehir içi kullanıma uygun kompakt yapısı ve ekonomik motor seçenekleriyle dikkat çeken model, markanın en ulaşılabilir otomobili konumunda bulunuyor. Picanto modelinin giriş seviyesi versiyonunda Kasım ayında fiyat sabit kalırken, Cool donanım seviyesinde Ekim’in ardından Kasım ayında da küçük zam yapıldı.