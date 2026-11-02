Volkswagen Caddy’nin makyajlı versiyonu Türkiye’de satışa sunuldu. Daha büyük ekranlar ve güncellenen donanımlarla gelen modelin fiyatları da belli oldu.

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Volkswagen Ticari Araç, beşinci nesil Caddy’nin yenilenen versiyonunu Türkiye pazarına getirdi. Ön tasarımında değişiklik yapılan model, kabininde büyüyen multimedya ekranı ve standart donanıma eklenen teknolojilerle güncellendi.



Türkiye’de Impression, Style, Cargo ve Cargo Maxi olmak üzere dört seçenekle sunulan yeni Caddy’nin bütün versiyonlarında 2,0 litrelik TDI dizel motor ve DSG otomatik şanzıman bulunuyor.

YENİ VOLKSWAGEN CADDY TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni Caddy ailesinin girişini yük taşımacılığına yönelik Cargo oluşturuyor. Daha uzun gövdeli Cargo Maxi ile standart Cargo arasında 27 bin TL fark bulunurken Kombi versiyonlarında Impression ve Style donanımları tercih edilebiliyor.

Versiyon Gövde tipi Motor ve şanzıman Tavsiye edilen fiyat Yeni Caddy Cargo Panel van 2.0 TDI DSG 1.765.000 TL Yeni Caddy Cargo Maxi Uzun panel van 2.0 TDI DSG 1.792.000 TL Yeni Caddy Impression Kombi 2.0 TDI DSG 2.100.000 TL Yeni Caddy Style Kombi 2.0 TDI DSG 2.362.000 TL



Opsiyonlar arasında olan Metalik renk için 30 bin TL, panoramik cam tavan için 45 bin TL fiyat veriliyor. Panoramik tavan Style versiyonunda tercih edilebiliyor.

Makyajlı Volkswagen Caddy Türkiye’de: İşte fiyatı ve yenilenen özellikleri

ÖN TAMPON VE RENK SEÇENEKLERİ YENİLENDİ

Caddy’nin dış tasarımındaki değişikliklerin merkezinde yeniden şekillendirilen ön tampon bulunuyor. Modelin genel gövde yapısı korunurken tamponun sağ ve sol bölümlerine yerleştirilen radar sensörleri, sürüş destek sistemlerinin altyapısında görev yapıyor.

Makyajla birlikte renk seçenekleri de genişletildi. Açık Kahverengi, Gün Batımı Kırmızısı, Grenadilla Siyahı ve Okaliptüs Yeşili, yenilenen modelin renk paletindeki seçenekler arasında yer alıyor.

12,9 İNÇ EKRAN TÜM VERSİYONLARDA STANDART

Kabindeki en belirgin yenilik, bütün versiyonlarda standart sunulan 12,9 inçlik Ready to Discover multimedya ekranı. Bu sisteme 10,25 inçlik Digital Cockpit Pro dijital gösterge paneli eşlik ediyor. Sürücü, gösterge ekranındaki bilgileri kendi tercihine göre düzenleyebiliyor, multimedya ve klima işlevleri ise merkezi ekran üzerinden yönetiliyor.

Kablosuz App-Connect bağlantısı ve 25 Watt gücünde MagSafe özellikli kablosuz telefon şarj ünitesi de standart donanımlar arasında bulunuyor. Böylece dijital kokpit ve telefon bağlantısı gibi özellikler yalnızca üst donanımla sınırlı kalmıyor.

Makyajlı Volkswagen Caddy Türkiye’de: İşte fiyatı ve yenilenen özellikleri

DİZEL MOTOR VE YEDİ İLERİ DSG

Türkiye’de satışa sunulan versiyonların tamamında kullanılan 2,0 litrelik TDI dizel motor, yaklaşık 120 HP güç ve 320 Nm tork üretiyor. Motor, yedi ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

Yük taşımacılığına yönelik Cargo’da 3,1 metreküp olan yükleme hacmi, uzun dingil mesafeli Cargo Maxi’de 3,7 metreküpe çıkıyor.

STYLE DONANIMINDA KONFOR VE SÜRÜŞ DESTEKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Kombi ailesinin üst donanımı Style’da, sürücü ve ön yolcu için AGR sertifikalı ergoComfort koltuklar bulunuyor. Dört yönlü elektrikli bel desteğinin yanı sıra koltuklarda yükseklik, derinlik ve eğim ayarları sunuluyor. Isıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı ön cam, dinamik LED ön farlar ve karartılmış arka camlar da bu versiyonun donanımları arasında.

Makyajlı Volkswagen Caddy Türkiye’de: İşte fiyatı ve yenilenen özellikleri

Style’da ayrıca adaptif hız sabitleme ile şerit takibini birlikte çalıştıran Travel Assist, Park Assist 3.0, geri görüş kamerası ve ön-arka park sensörleri yer alıyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli Air Care Climatronic klima, elektrik destekli bagaj kapağı ve vakumlu kayar kapılar da kullanım kolaylığı sağlayan özellikleri tamamlıyor.

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