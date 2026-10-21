Mercedes-Benz CEO’su Ola Källenius, “Baby G” olarak anılan küçük G-Serisi’nin beklenenden kısa süre içinde geleceğini açıkladı. G-Serisi’nin köşeli tasarımını daha kompakt boyutlara taşıyacak model, elektrikli ve içten yanmalı seçeneklerle farklı bir müşteri kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Mercedes-Benz’in uzun süredir üzerinde çalıştığı küçük G-Serisi için takvim belirginleşmeye başladı.

Bloomberg’e konuşan şirket CEO’su Ola Källenius, yeni modelin beklenenden daha yakın olduğunu belirterek 24 aydan kısa bir süreyi işaret etti.

2023’TE DUYURULAN PROJE SON AŞAMAYA YAKLAŞIYOR

Küçük G-Serisi projesi ilk kez 2023’te duyurulmuştu. Källenius, yeni otomobilin açıklanmasının ardından yoğun ilgiyle karşılaştıklarını ve telefonuna çok sayıda mesaj geldiğini söyledi.

Kamuoyunda “Baby G” ve “Little G” isimleriyle anılan otomobil için daha önce küçük harfle yazılan “g-Class” ifadesi de kullanıldı. Ancak satışa çıkacak modelin nihai adı henüz netleşmiş değil.

G-SERİSİ’NİN TANIDIK ÇİZGİLERİ KORUNUYOR

Kamuflajlı test araçları, Mercedes’in tasarımda büyük G-Serisi ile güçlü bir bağ kuracağını gösteriyor. Dik ön cam, düz gövde yüzeyleri, köşeli tavan çizgisi ve yuvarlak farlar, küçük modelin de temel görsel unsurları arasında.

Küçük Mercedes G-Serisi için geri sayım: Beklenenden erken gelecek

Daha kısa ve alçak gövdeye rağmen aracın G-Serisi ailesine ait olduğu ilk bakışta anlaşılabilecek. Düşük konumlandırılan arka aydınlatmalar ve belirgin çamurluklar da bu benzerliği destekliyor. Buna karşılık gövdenin bazı köşelerinde daha yumuşak geçişler kullanılması bekleniyor.

BÜYÜK G’DEN FARKLI BİR MÜŞTERİ KİTLESİ HEDEFLENİYOR

Mercedes-AMG, G-Serisi ve Maybach işlerinden sorumlu Stefan Weckbach, küçük modelin farklı bir segment için geliştirildiğini belirtiyor. Yeni otomobil, büyük G-Serisi’nin bazı karakteristik özelliklerini taşısa da aynı müşteriyi hedeflemeyecek.

Küçük Mercedes G-Serisi için geri sayım: Beklenenden erken gelecek

Källenius ise küçük G’nin güçlü arazi yeteneklerine sahip olacağını vurguluyor. Böylece Mercedes, modelin kompakt boyutlarına rağmen asfalt dışındaki kullanım iddiasını da korumayı amaçlıyor.

Daha önce aktarılan teknik açıklamalara göre araç için özel bir altyapı geliştiriliyor. Süspansiyon bileşenleri ve tekerlek düzeni gibi unsurların bu modele göre hazırlanması, projenin arazi performansına verilen önemi ortaya koyuyor.

ELEKTRİKLİNİN YANINA İÇTEN YANMALI SEÇENEK DE EKLENİYOR

Başlangıçta tamamen elektrikli olarak planlanan küçük G-Serisi’nin motor stratejisi genişletildi. Mercedes yöneticilerinin açıklamalarına göre model ailesinde elektrikli seçeneğin yanında içten yanmalı versiyon da bulunacak.

Küçük Mercedes G-Serisi için geri sayım: Beklenenden erken gelecek

Elektrikli versiyonda çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ve 85 kWh kapasiteli batarya yer alıyor. Hibrit versiyon içinse yeni CLA’da kullanılan 1,5 litrelik motorlu sistem gündemde. Bunlar henüz Mercedes’in kesinleştirdiği seri üretim özellikleri değil, güç, menzil ve tüketim değerleri açıklanmış bulunmuyor.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Küçük G-Serisi’nin, büyük modelin altında konumlanarak G ailesine daha ulaşılabilir bir giriş sağlaması bekleniyor. Üretim için Mercedes’in Macaristan’daki Kecskemet fabrikası öne çıkıyor. Yeni modelin rakipleri arasında ise Land Rover’ın geliştirdiği belirtilen daha küçük Defender’ın bulunması bekleniyor. Böylece iki markanın arazi aracı rekabeti, önümüzdeki yıllarda daha kompakt modellere de taşınabilir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala