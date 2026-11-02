"Made in EU" kurgulanırken... Avrupa faturayı iyi hesaplamalı

İTO’dan Saim Aşçı, AB’nin Sanayi Hızlandırma Yasası teklifinin Türk otomotiv sektöründeki yatırımları ve parça tedarikini doğrudan etkileyebileceğini belirterek Türkiye’nin gelecekteki yatırımlarının da güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

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Avrupa Komisyonunun kamu alımları ve teşviklerde menşe şartını öne çıkaran Sanayi Hızlandırma Yasası (IAA) teklifini değerlendiren İTO 52. Komite Başkanı ve Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, düzenlemenin Türk otomotivinde yeni yatırımları ve parça siparişlerini doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekti.

Türkiye ile Avrupa arasındaki güçlü tedarik bağına dikkat çeken Aşçı “Yılın ilk 9 ayındaki 31 milyar dolarlık otomotiv ihracatımızın yaklaşık 23 milyar dolarını AB’ye yaptık. Bu tablo, müzakerelerde gelecekteki yatırımların da korunması gerektiğini gösteriyor.

Ortak üretim ağımız parça ve mühendisliği kapsadığı için buradaki bir aksamanın maliyeti Avrupa için de ağır olur. Var olan fabrikaları korurken gelecekteki yatırımları dışarıda bırakan bir düzenleme, Türkiye için kalıcı çözüm olamaz” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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