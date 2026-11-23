Mercedes-AMG’nin tamamen elektrikli ilk GT modelleri, dünyada ilk kez Türkiye’de satışa sunuldu. Sahip olduğu konfor, teknoloji ve güvenlik özellikleri ile premium sınıfta çıtayı yükselten otomobilin 816 HP güce sahip GT 55 versiyonu 13 milyon 275 bin TL, 1.169 HP güç üreten GT 63 versiyonu ise 17 milyon 500 bin TL etiketle vitrine çıktı.

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TOSFED İstanbul Park pistinde gerçekleştirilen AMG Next Era lansmanı ile Türkiye’de satışa sunulan Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupe, 816 HP güç sunarken yeni geliştirilen batarya konsepti ile 675 kilometreye kadar ulaşan bir menzil sağlıyor. Ayrıca 10 dakika şarj ile 460 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Özel siparişle satışa sunulacak olan Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ ise 1.169 HP maksimum güç ve 2.000 Nm maksimum tork gücü ile sıra dışı bir sürüş deneyimi vadediyor. Düzenlenen lansman etkinliğinde açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, dünya genelindeki Top-End modelleri arasında yaklaşık her 2 Mercedes-Benz otomobilden biri AMG imzası taşıdığına dikkat çekerek “Tamamen elektrikli performans otomobilleri için geliştirilen AMG.EA mimarisi ile bu başarıyı bir sonraki seviyeye taşıyoruz. Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé de bu mimari üzerinde geliştirilen ilk seri üretim modelimiz olarak bu dönüşümün öncülüğünü üstleniyor. 2027 yılı bizler için çok özel bir yıl, Mercedes-AMG’nin 60. yılını kutluyoruz” dedi.

PREMIUMDA LİDERLİK SÜRÜYOR

Türkiye’de premium segmentteki liderliklerini sürdürürken 2027 yılında AMG ürün gamını ve müşteri deneyimini daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Bayrak, “Efsane V8 motorlu CLE 63’ün yanı sıra 10’dan fazla yeni AMG modelini Türkiye’de müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz” dedi.

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Mercedes-Benz Otomobil Satış ve Pazarlama Direktörü Dr. Nadine Adam ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Yeni elektrikli modelimizde elektrikli performansını, gerçek AMG duygusuyla buluşturduk. AMG FORCE S+, 1.600’den fazla ses kullanılarak geliştirilen dijital ses sistemiyle gerçek bir V8 motor sesini yeniden oluşturarak AMG’nin karakteristik ses deneyimini elektrikli çağa taşıyor. Launch Control ve Boost fonksiyonlarına özel ses sekansları da bu deneyimi daha da güçlendiriyor. Ayrıca AMG RACE ENGINEER ile sürüş, reküperasyon, enerji ve termal yönetimden sürüş dinamiklerine kadar performansı belirleyen bileşenler gerçek zamanlı olarak koordine ediliyor. Sürücü; Response Control, Agility Control ve Traction Control üzerinden aracın tepki, çeviklik ve çekiş karakterini kendi tercihine göre şekillendirebiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Yazar : ALİ ÇELİK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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