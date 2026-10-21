Chery bünyesindeki Omoda, yeni X konseptiyle daha sert görünümlü SUV modellerinin ön gösterimini yaptı. Yerden yüksekliği 200 milimetre olan otomobil, fiziksel kontrol düğmeleri, 90 metreye kadar algılama yapabilen gece görüş sistemi ve açık hava kullanımına yönelik özellikleriyle öne çıkıyor.

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Omoda, ürün gamını genişletmeye hazırlanırken yeni tasarım yaklaşımını X konseptiyle ortaya koydu. Çin’de düzenlenen Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde tanıtılan otomobil, şehir içindeki günlük kullanımla asfalt dışındaki sürüşleri aynı gövdede buluşturmayı hedefliyor.

Markanın “CROSSVOLUTION” adını verdiği yaklaşımın temsilcisi olan Omoda X, spor otomobillerden alınan dinamik çizgileri arazi araçlarının daha güçlü duruşuyla birleştiriyor. Henüz konsept aşamasındaki modelin üretim ve satış takvimi ise netleşmiş değil.

KESKİN ÇİZGİLER VE BELİRGİN GÖVDE KORUMALARI

Omoda X’in dış tasarımında, markanın bilim kurgu ve mekanik yapılardan esinlenen “Cyber Mecha” anlayışı kullanılıyor. Omoda 4’te görülen bu tasarım dili, yeni konseptte daha belirgin yüzeyler ve kalın gövde kaplamalarıyla yorumlanmış.

Geniş çamurluklar ve gövdenin alt bölümünü çevreleyen korumalar, otomobilin arazi karakterini vurguluyor. Yüksek konumlandırılan süspansiyon ve arazi tipi lastiklerle birlikte yerden yükseklik 200 milimetreye ulaşıyor. Model, günlük kullanımın yanında zaman zaman bozuk zeminlere ve hafif arazi koşullarına girmek isteyen sürücülere yönelik düşünülmüş.

Gümüş ve yeşil gövde renkleriyle sergilenen konseptte siyah tavan tercih edilmiş. Ok biçimli gündüz aydınlatmaları ve yıldırım şeklindeki arka ışık grafikleri de markanın diğer modelleriyle görsel bağ kuruyor.

Omoda X tanıtıldı: Gece görüş sistemi ve arazi tasarımıyla dikkat çekiyor

TAVANDA 75 KİLOGRAM, ÇEKMEDE 1.800 KİLOGRAM HEDEFİ

Omoda’nın paylaştığı bilgilere göre konseptin tavanında 75 kilogram yük taşınabiliyor. Araç için hedeflenen çekme kapasitesi ise 1.800 kilogram olarak belirtiliyor.

Bu rakamlar, kamp ekipmanları ve römork kullanımı gibi ihtiyaçların da geliştirme sürecinde dikkate alındığını gösteriyor.

KABİNDE EKRANLARIN YANINDA FİZİKSEL DÜĞMELER VAR

İç mekanda sürücünün karşısına 10,25 inçlik dijital gösterge paneli yerleştirilmiş. Merkezde ise 13,2 inçlik multimedya ekranı bulunuyor. Kabinin dikkat çeken tercihi, sık kullanılan işlevlerin tamamının dokunmatik ekrana taşınmaması.

Klima sistemiyle koltukların ısıtma ve havalandırma özellikleri fiziksel kumandalarla yönetilebiliyor. Böylece dijital ekranların ağırlıkta olduğu konsolda doğrudan erişilebilen kontroller de korunuyor.

Konseptte ayrıca doğal konuşmaları anlayacak şekilde geliştirilen sesli asistan, 39 saklama alanı ve dört ayrı bölgeden ses alabilen mikrofon sistemi bulunuyor. Bu mikrofonlar, yolcuların ellerinde ayrı bir mikrofon tutmadan araç içinde karaoke yapabilmesine de imkân tanıyor.

Omoda X tanıtıldı: Gece görüş sistemi ve arazi tasarımıyla dikkat çekiyor

GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ 90 METRE İLERİYİ ALGILAYABİLİYOR

Omoda X’in teknoloji paketinde kızılötesi termal görüntüleme destekli gece görüş sistemi de yer alıyor. Markanın açıklamasına göre sistem, yol üzerindeki potansiyel tehlikelerin 90 metreye kadar mesafeden fark edilmesine yardımcı olabiliyor.

Özellikle aydınlatmanın sınırlı olduğu kırsal güzergahlarda, yabani hayvanlar gibi tehlikelerin daha erken algılanması amaçlanıyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ VE SATIŞ TAKVİMİ NETLEŞMEDİ

Omoda X’in güç aktarma sistemine ilişkin kesin teknik bilgiler henüz açıklanmazken, Omoda 4’teki hibrit sistemin kullanılabileceği değerlendiriyor.

Konsept Dacia Duster gibi şehir ve hafif arazi kullanımını birleştiren modellere olası bir rakip olarak hedefleniyor.

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