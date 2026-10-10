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Omoda&Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: Ekim’e özel kampanya

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Omoda&Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: Ekim’e özel kampanya
Başlık ResmiOmoda&Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: Ekim’e özel kampanya

Omoda & Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Ekim ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.

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Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Ekim 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Omoda&Jaecoo modelleri, Ekim ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.

Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Omoda 5’e Ağustos ve Eylül aylarında zamlanan modele Ekim ayında zam yapılmadı.

VersiyonÇekişŞanzımanYakıt TipiMotor Hacmi ve GücüListe Fiyatı
Ultima4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.275.000 TL

EKİM İNDİRİMİ

Omoda 7’de Ekim ayına özel kampanya yapılıyor. Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7, Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam gelmişti. Ekim ayında liste fiyatı sabit kalan modelde Ekim ayına özel 90 bin TL’lik indirim uygulanıyor.

Omoda&Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: Ekim’e özel kampanya
Başlık ResmiOmoda&Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: Ekim’e özel kampanya

İşte Omoda 7, Ekim ayı fiyat listesi:

VersiyonÇekişŞanzımanYakıt TipiMotor Hacmi ve GücüListe FiyatıKampanyalı Fiyat
NEO4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.890.000 TL2.800.000 TL


Jaecoo 7, Ekim ayı fiyat listesi:

VersiyonÇekişŞanzımanYakıt TipiMotor Hacmi ve GücüEylül FiyatıEkim Fiyatı
Revive4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.390.000 TL2.390.000 TL
Evolve4x27 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.600.000 TL2.700.000 TL
Evolve4x47 İleri Otomatik DCTBenzin1.598 cc - 145 bg2.910.000 TL2.910.000 TL
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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