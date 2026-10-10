Omoda & Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi belli oldu. Omoda 5, Omoda 7 ve Jaecoo 7 modellerinin güncel fiyatları açıklandı. İşte Ekim ayı Omoda & Jaecoo fiyatları.

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Çinli otomotiv devi Chery'nin markaları Omoda ve Jaecoo, Türkiye pazarında birleşerek bir marka altında satış yapıyor. Markanın Ekim 2026 güncel fiyat listesi de açıklandı. Son dönemde özellikle SUV segmentinde dikkat çeken iki marka, modern tasarımları, gelişmiş teknolojileri ve rekabetçi fiyat politikalarıyla öne çıkıyor.

Omoda&Jaecoo modelleri, Ekim ayında araç satın almayı planlayan tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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OMODA 5 FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Markanın en popüler modellerinden biri olan Omoda 5, sportif tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ilgi çekiyor.

Türkiye pazarında Nissan Qashqai, Hyundai Tucson ve Peugeot 3008 gibi güçlü rakiplerle mücadele eden Omoda 5, fiyat-performans dengesiyle dikkat çekmeye devam ediyor.



Omoda 5’e Ağustos ve Eylül aylarında zamlanan modele Ekim ayında zam yapılmadı.

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Liste Fiyatı Ultima 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.275.000 TL

EKİM İNDİRİMİ

Omoda 7’de Ekim ayına özel kampanya yapılıyor. Temmuz ayında 2.680.000 TL’den satılan Omoda 7, Ağustos ayında 2.850.000 TL’ye yükselmişti. Modele Eylül ayında da küçük bir zam gelmişti. Ekim ayında liste fiyatı sabit kalan modelde Ekim ayına özel 90 bin TL’lik indirim uygulanıyor.

Omoda&Jaecoo Ekim 2026 fiyat listesi açıklandı: Ekim’e özel kampanya

İşte Omoda 7, Ekim ayı fiyat listesi:

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat NEO 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.890.000 TL 2.800.000 TL



Jaecoo 7, Ekim ayı fiyat listesi:

Versiyon Çekiş Şanzıman Yakıt Tipi Motor Hacmi ve Gücü Eylül Fiyatı Ekim Fiyatı Revive 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.390.000 TL 2.390.000 TL Evolve 4x2 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.600.000 TL 2.700.000 TL Evolve 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 2.910.000 TL 2.910.000 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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