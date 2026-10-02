Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Opel, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerin fiyatlarını sabit tutarken, 700.000 TL’ye varan indirim kampanyalarını da bitirdi. İşte 2026 yılı Ekim ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…
Ekim ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.
İNDİRİM KAMPANYALARI SONLANDIRILDI
Eylül ayında Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 91.000 TL’lik, yine Frontera’nın hibrit versiyonunda 175 bin TL’ye varan, Mokka modelinde 320 bin TL, Grandland modelinin elektrikli versiyonunda ise 715 bin TL’lik büyük indirim sunuluyordu. Ekim ayında ise bu indirim kampanyalarının tümü sonlandırıldı.
İşte Opel’in paylaştığı Ekim ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…
2026 Ekim Opel Corsa fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Eylül Liste fiyatı (TL)
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|Fark (TL)
|1.2 100 HP Benzin MT6
|Edition
|1.535.000
|1.535.000
|0
|Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6
|Edition
|1.820.000
|1.848.000
|28.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|1.955.000
|1.955.000
|0
|Corsa Elektrik 100 kW
|GS
|1.890.000
|1.890.000
|0
Yeni Astra Ekim ayı fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Eylül Liste fiyatı (TL)
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|1.5 130 HP Dizel AT8
|Edition
|2.330.000
|2.330.000
|1.5 130 HP Dizel AT8
|GS
|2.590.000
|2.590.000
2026 Ekim Opel Mokka fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Eylül Liste fiyatı (TL)
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|1.2 136 HP Benzin MT6
|Edition
|1.990.000
|1.990.000
|Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6
|GS
|2.350.000
|2.350.000
|GSE 207 kW
|GSE
|3.570.000
|3.570.000
2026 Ekim Opel Frontera fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Eylül Liste fiyatı (TL)
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|Edition
|2.190.000
|2.190.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|2.290.000
|2.290.000
2026 Ekim Opel Frontera Elektrik fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Eylül Liste fiyatı (TL)
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|44 kWh Batarya
|GS
|1.895.000
|1.895.000
|54 kWh Batarya - Uzun Menzil
|GS
|2.010.000
|2.010.000
2026 Ekim Opel Grandland fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|Edition
|2.850.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|3.050.000
2026 Ekim Opel Grandland Elektrik fiyat listesi:
|Versiyon
|Donanım
|Eylül Liste fiyatı (TL)
|Ekim Liste fiyatı (TL)
|157 kW
|Edition
|3.200.000
|3.200.000
|239 kW AWD
|GS
|4.220.000
|4.220.000