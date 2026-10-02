Opel, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerin fiyatlarını sabit tutarken, 700.000 TL’ye varan indirim kampanyalarını da bitirdi. İşte 2026 yılı Ekim ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

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Ekim ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.

İNDİRİM KAMPANYALARI SONLANDIRILDI

Eylül ayında Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 91.000 TL’lik, yine Frontera’nın hibrit versiyonunda 175 bin TL’ye varan, Mokka modelinde 320 bin TL, Grandland modelinin elektrikli versiyonunda ise 715 bin TL’lik büyük indirim sunuluyordu. Ekim ayında ise bu indirim kampanyalarının tümü sonlandırıldı.



İşte Opel’in paylaştığı Ekim ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

2026 Ekim Opel Corsa fiyat listesi:

Versiyon Donanım Eylül Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) Fark (TL) 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.535.000 0 Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.820.000 1.848.000 28.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 1.955.000 1.955.000 0 Corsa Elektrik 100 kW GS 1.890.000 1.890.000 0

Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

Yeni Astra Ekim ayı fiyat listesi:

Versiyon Donanım Eylül Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 2.330.000 2.330.000 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 2.590.000 2.590.000

Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Mokka fiyat listesi:

Versiyon Donanım Eylül Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.990.000 1.990.000 Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.350.000 2.350.000 GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.570.000

Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Frontera fiyat listesi:

Versiyon Donanım Eylül Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.190.000 2.190.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.290.000 2.290.000

Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Frontera Elektrik fiyat listesi:

Versiyon Donanım Eylül Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) 44 kWh Batarya GS 1.895.000 1.895.000 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.010.000 2.010.000

2026 Ekim Opel Grandland fiyat listesi:

Versiyon Donanım Ekim Liste fiyatı (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.850.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.050.000

Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Grandland Elektrik fiyat listesi:

Versiyon Donanım Eylül Liste fiyatı (TL) Ekim Liste fiyatı (TL) 157 kW Edition 3.200.000 3.200.000 239 kW AWD GS 4.220.000 4.220.000

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