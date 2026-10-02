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T-Otomobil

Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

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Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Başlık ResmiOpel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

Opel, Ekim ayı fiyat listesini güncelledi. Marka tüm modellerin fiyatlarını sabit tutarken, 700.000 TL’ye varan indirim kampanyalarını da bitirdi. İşte 2026 yılı Ekim ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Ekim ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.

İNDİRİM KAMPANYALARI SONLANDIRILDI

Eylül ayında Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 91.000 TL’lik, yine Frontera’nın hibrit versiyonunda 175 bin TL’ye varan, Mokka modelinde 320 bin TL, Grandland modelinin elektrikli versiyonunda ise 715 bin TL’lik büyük indirim sunuluyordu. Ekim ayında ise bu indirim kampanyalarının tümü sonlandırıldı.

İşte Opel’in paylaştığı Ekim ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

2026 Ekim Opel Corsa fiyat listesi:

VersiyonDonanımEylül Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)Fark (TL)
1.2 100 HP Benzin MT6Edition1.535.0001.535.0000
Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6Edition1.820.0001.848.00028.000
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6GS1.955.0001.955.0000
Corsa Elektrik 100 kWGS1.890.0001.890.0000
Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Başlık ResmiOpel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

Yeni Astra Ekim ayı fiyat listesi:

VersiyonDonanımEylül Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)
1.5 130 HP Dizel AT8Edition2.330.0002.330.000
1.5 130 HP Dizel AT8GS2.590.0002.590.000
Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Başlık ResmiOpel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Mokka fiyat listesi:

VersiyonDonanımEylül Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)
1.2 136 HP Benzin MT6Edition1.990.0001.990.000
Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6GS2.350.0002.350.000
GSE 207 kWGSE3.570.0003.570.000
Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Başlık ResmiOpel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Frontera fiyat listesi:

VersiyonDonanımEylül Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6Edition2.190.0002.190.000
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6GS2.290.0002.290.000
Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Başlık ResmiOpel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Frontera Elektrik fiyat listesi:

VersiyonDonanımEylül Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)
44 kWh BataryaGS1.895.0001.895.000
54 kWh Batarya - Uzun MenzilGS2.010.0002.010.000

2026 Ekim Opel Grandland fiyat listesi:

VersiyonDonanımEkim Liste fiyatı (TL)
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6Edition2.850.000
Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6GS3.050.000
Opel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı
Başlık ResmiOpel Ekim listesini açıkladı: Fiyatlar sabit kaldı, indirim kampanyaları sonlandı

2026 Ekim Opel Grandland Elektrik fiyat listesi:

VersiyonDonanımEylül Liste fiyatı (TL)Ekim Liste fiyatı (TL)
157 kWEdition3.200.0003.200.000
239 kW AWDGS4.220.0004.220.000
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