Özrün ardından fabrika da kapandı! 57 yıllık üretim sona erdi

Stellantis’in Fransa’daki Douvrin motor fabrikası, 52 milyondan fazla motor ürettiği 57 yıllık faaliyetinin ardından kapandı. Kapanış, CEO Antonio Filosa’nın PureTech sorunları nedeniyle müşterilerden özür dilemesinden 11 gün sonra gerçekleşti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Fransa’nın Pas-de-Calais bölgesinde bulunan ve uzun yıllar Française de Macanique adıyla faaliyet gösteren Douvrin fabrikası, endüstriyel çalışmalarını tamamen sonlandırdı. Peugeot ve Renault ortaklığıyla kurulan tesis, Fransız otomotiv sanayisinin en önemli motor üretim merkezlerinden biri olarak tanınıyordu. Son yıllarda 1,2 litrelik PureTech motorlarla gündeme gelen fabrikanın kapanışı, daha önce başlatılan üretimi sonlandırma sürecinin son aşaması oldu.

ÖZÜR AÇIKLAMASINDAN 11 GÜN SONRA KAPANDI

Stellantis CEO’su Antonio Filosa, 19 Ekim’de yaptığı açıklamada PureTech motorlu otomobillerin kullanıcılarının yaşadığı sorunları kabul ederek müşterilerden özür dilemiş ve kaliteyi öncelikleri arasına aldıklarını belirtmişti. Douvrin’deki faaliyetlerin bu açıklamadan yalnızca 11 gün sonra sona ermesi dikkat çekse de fabrikanın kapatılması daha önce planlanmıştı.

Stellantis’in AFP’ye verdiği bilgiye göre motor montajı yaz aylarında durdurulmuştu. Fabrika, diğer grup tesisleri için bazı parça işleme faaliyetlerini sürdürüyordu. Temmuz ayında kesinleştirilen takvim doğrultusunda bu son faaliyetler de 30 Ekim’de tamamlandı.

PURETECH SORUNLARI UZUN SÜREDİR GÜNDEMDEYDİ

Douvrin’de üretilen motorlar arasında yer alan önceki nesil PureTech üniteler, özellikle yağ içinde çalışan triger kayışının erken bozulması ve aşırı yağ tüketimiyle tartışmaların odağına yerleşmişti. Stellantis’in resmi destek programı da önceki nesil 1,0 ve 1,2 litrelik motorlarda bu sorunlarla bağlantılı onarım giderlerini kapsıyor.

Şirket, Avrupa’daki ilgili kullanıcılar için belirli koşullar altında parça ve işçilik giderlerini karşılayan, 10 yıl veya 180 bin kilometreye kadar uzanan bir destek uygulaması yürütüyor. Ayrıca geçmişte onarım bedeli ödemiş kullanıcıların başvurularının değerlendirildiği bir tazminat platformu bulunuyor. Programın kapsamı, motorun nesline ve açıklanan uygunluk şartlarına göre belirleniyor.

1,2 LİTRELİK MOTORUN ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Douvrin’in kapanması, Stellantis’in 1,2 litrelik benzinli motor ailesinin üretimini tamamen bitirdiği anlamına gelmiyor. EB2 ailesinin üçüncü nesli, Macaristan’daki Szentgotthard fabrikasında üretilmeye devam ediyor. Aynı tesiste 1,6 litrelik EP6 motorun üretimi de gerçekleştiriliyor.

PEUGEOT VE RENAULT ORTAKLIĞIYLA KURULMUŞTU

Douvrin’in geçmişi, Peugeot ve Renault’nun 1969’da Française de Mécanique’i kurmasına dayanıyor. Madenciliğin gerilediği bölgede yeni bir sanayi faaliyeti oluşturmayı amaçlayan yatırımın dökümhanesi 1971’de çalışmaya başladı. İlk X ailesi motorların üretimi ise 1972’de devreye girdi.

Sonraki yıllarda farklı markaların çok sayıda modeline motor sağlayan tesiste, TU ailesinden 15,6 milyondan fazla ünite üretildi. Fabrikanın geçmişinde, DeLorean DMC-12 gibi otomobillerde kullanılan PRV V6 da bulunuyor. En yoğun döneminde yaklaşık 5.800 kişinin çalıştığı Douvrin, yalnızca son yıllarda ürettiği PureTech motorlarla sınırlı olmayan geniş bir üretim geçmişini geride bıraktı.

ÇALIŞANLARIN BİR BÖLÜMÜ BATARYA ÜRETİMİNE GEÇTİ

Fabrikanın yakınında 2023’te açılan ACC batarya tesisi, çalışanların bir bölümü için yeni çalışma alanı oldu. Stellantis’in açıklamasına göre Douvrin’in yaklaşık 350 eski çalışanı ACC’ye geçti. Diğer çalışanlar için Hordain ve Valenciennes tesislerine geçiş, kariyer sonu ayrılıkları ve başka işverenlere yönelme seçenekleri uygulandı. Şirket, tüm eski çalışanlar için mesleki bir çözüm sağlandığını savunuyor.

CGT sendikası ise kapanışı eleştirerek enerji dönüşümü gerekçesiyle üretimin başka tesislere taşındığını öne sürüyor. Sendika, kararın bölgedeki doğrudan ve dolaylı istihdamı olumsuz etkilediğini belirtirken Stellantis, istihdamın yerel olarak yeniden oluşturulmasına ilişkin taahhüdünü yerine getirdiğini ifade ediyor.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala