Park halindeki araca “Robotla Şarj” desteği

Önümüzdeki yıl pazara sunulması beklenen robot şarj cihazı yağmurlu ve tozlu ortamlarda kirli şarj kablosuna dokunma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Otonom şekilde şarj edeceği aracı bulan, engellerden kaçabilen yapay zekâsı ile kendini otomatik olarak araç altına konumlandıran Robot Şarj Cihazı park halindeki aracı şark ederken cep telefonu üzerinden kontrol edilebilecek…

Fransız otomotiv motorları ve aktarma organları üreticisi EFI Automotive, geliştirdiği ve elektrikli araçlar için dünyada bir ilk olan Robot Şarj Cihazı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sektördeki 88 yıllık tecrübesi ve yüksek Ar-Ge yeteneğiyle öne çıkan EFI Automotive’in 2025 yılında pazara sunulmaya hazır olacak robotu, yağmurlu ve tozlu ortamlarda kirli şarj kablosuna dokunma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Otonom şekilde şarj edeceği aracı bulan, engellerden kaçabilen yapay zekâsı ile kendini otomatik olarak araç altına konumlandıran Robot Şarj Cihazı kolaylıkla şarj işletimini gerçekleştirebiliyor.

2025 YILINDA KULLANIMA HAZIR OLACAK

Şarj gücü 7 kW olarak planlanan ve talebe göre artırılabilir güce sahip olan Robot Şarj Cihazı, uygulamaya bağlı olarak, bir ev şarjı veya bir iş yeri terminali üzerinden çalıştırılabiliyor. 2025 yılında üretim için ileri düzeyde bir olgunluğa sahip olan robot, otonom özelliğe sahip. Bu sayede robot, şarj işlemine ihtiyaç duyan söz konusu aracı bulabilirken, engellerden kaçınabiliyor ve herhangi bir kullanıcı müdahalesi olmadan ve belirli bir park yeri olmadan herhangi bir hareket algılandığında durabiliyor. Elektrikli araç sahiplerini ıslak veya tozlu kabloyla uğraşma ve bagajda kablo arama derdinden kurtaran Robot Şarj Cihazı ile şarj işlemi bir uygulama kadar uzakta.

EFI Automotiv, dünya çapındaki 4 tesisinde Audi, BMW, Bugatti, BYD, Chery, Ford, GAC Group, Geely Auto, GM, Hyundai, Lamborghini, NIO, Porsche, Renault-Nissan-Mitsubishi, Stellantis, Vinfast ve VW markalarının orijinal ekipman üreticisi olarak üretim yapıyor.