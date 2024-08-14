Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.620.000 TL

AĞUSTOS 2024 EN UYGUN 10 SIFIR ARAÇ

Bayilerin düzenlediği kampanyaların azalması ve sıfır faizli kredilerin neredeyse yok olma noktasına gelmesiyle, ikinci el otomobil piyasası adeta duraklama dönemine girdi. Araç arayışında olanlar, gözlerini sıfır kilometre, uygun fiyatlı modellere çevirdi. Ağustos ayında alabileceğiniz en ucuz 10 sıfır aracı sizler için derledik.

Sizler için fiyatlarıyla dikkat çeken ve en uygun seçenekler arasında yer alan 10 aracı derledik.