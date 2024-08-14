Yeni nesil Renault Duster, ağustos ayı itibarıyla güncel fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Artık yerli bir model olan Renault Duster 2024 versiyonu, hem tasarımı hem de motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Renault Duster fiyat listesi incelendiğinde, modelin üç farklı motor seçeneği sunduğu görülüyor.

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Renault Duster 2024, ultra verimli E-Tech tam hibrit motoruyla 145 hp güç üretiyor ve 5 lt/100 km yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. İçten yanmalı araçlara göre yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu sağlayan bu motor, 114 gr/km CO2 emisyonu ile çevreci bir alternatif sunuyor.

Ayrıca 130 hp yarı hibrit motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanla eşleştirilen versiyonları da mevcut. Fiyatlar, motor seçeneklerine ve donanım paketlerine göre değişiklik gösteriyor.

Renault Duster fiyat aralığı, bu yeni motor seçenekleri ve teknolojik donanımlara göre şekilleniyor ve kullanıcıların beklentilerine hitap eden seçenekler sunuyor.

YENİ RENAULT DUSTER 2024 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ

Evolution Eco-G 100 hp - 1.249.000 TL

Evolution E-Tech full hybrid 145hp - 1.530.000 TL

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 - 1.580.000 TL

Techno E-Tech full hybrid 145hp - 1.570.000 TL