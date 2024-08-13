En ucuz otomobiller belli oldu! Sıfır araç almak isteyenler dikkat...

Bayilerin gerçekleştirdiği kampanyalar ve sıfır faizli kredilerin azalmasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarı durma noktasına geldi. Araç arayanlar gözlerini sıfır ucuz araçlara çevirdi. Ağustos ayının en ucuz 10 sıfır aracını sizler için hazırladık.

Nissan Qashqai'nin fiyatı ne kadar? 2024 ağustos ayı güncel fiyat listesi belli oldu...

Nissan Qashqai'nin fiyatı ne kadar? 2024 ağustos ayı güncel fiyat listesi belli oldu...

İkinci el satışlarındaki düşüş devam ederken, galericiler zor günler geçiriyor. Ancak sıfır araç satışları hız kesmeden sürüyor.Alıcılar, bütçelerine uygun araç arayışındayken, en çok konuşulan konulardan biri de uygun fiyatlı araçlar oluyor. Peki, şu anda Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobil hangisi?

Sizler için fiyatlarıyla dikkat çeken ve en uygun seçenekler arasında yer alan 10 aracı derledik.