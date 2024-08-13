En ucuz otomobiller belli oldu! Sıfır araç almak isteyenler dikkat...
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bayilerin gerçekleştirdiği kampanyalar ve sıfır faizli kredilerin azalmasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarı durma noktasına geldi. Araç arayanlar gözlerini sıfır ucuz araçlara çevirdi. Ağustos ayının en ucuz 10 sıfır aracını sizler için hazırladık.
İkinci el satışlarındaki düşüş devam ederken, galericiler zor günler geçiriyor. Ancak sıfır araç satışları hız kesmeden sürüyor.Alıcılar, bütçelerine uygun araç arayışındayken, en çok konuşulan konulardan biri de uygun fiyatlı araçlar oluyor. Peki, şu anda Türkiye’deki en ucuz sıfır otomobil hangisi?
Sizler için fiyatlarıyla dikkat çeken ve en uygun seçenekler arasında yer alan 10 aracı derledik.
Fiat 500 - 997.900 TL
Fiat 500, 997.900 TL fiyatıyla sıfır araç seçenekleri arasında dikkat çekiyor. Güncel Fiat 500 sıfır fiyatı ile bu model, şık tasarımı ve kompakt yapısıyla şehir içi kullanım için ideal bir tercih sunuyor.
Fiat 500, hem estetik hem de ekonomik açıdan cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Opel Corsa - 995.900 TL
Opel Corsa, 995.900 TL fiyatıyla sıfır araç alıcılarının dikkatini çekiyor. Güncel Opel Corsa sıfır fiyat listesi içinde öne çıkan bu model, modern tasarımı ve uygun fiyatıyla tercih edilen bir seçenek haline geliyor.
Yeni Opel Corsa, hem şehir içi hem de uzun yol kullanımı için ideal bir tercih sunuyor.
Kia Picanto - 995.000 TL
Kia Picanto, 995.000 TL fiyatıyla şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor. Kompakt yapısı ve modern tasarımıyla dikkat çeken bu model, en ucuz sıfır otomatik araba 2024 listesinde kaliteli araçlar arasına giriyor.
Uygun fiyatı ve yüksek verimliliği ile 2024'te sıfır araç arayışında olanlar için cazip bir tercih olabilir. Kia Picanto, şehir yaşamının ihtiyaçlarına pratik bir çözüm sunuyor.
Hyundai i20 - 985.000 TL
Hyundai i20, 985.000 TL fiyatıyla şık ve modern bir tasarım sunarak şehir içi kullanım için ideal bir seçenek oluşturuyor. Bu model, performansı ve konforu ile dikkat çekerken, Hyundai bayiden sıfır araba fiyatları arasında da uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor.
Hyundai i20, ekonomik yakıt tüketimi ve teknolojik donanımlarıyla 2024'te sıfır araç arayanlar için elverişli bir tercih olabilir.
Fiat Egea Sedan - 969.900 TL
Fiat Egea Sedan, 969.900 TL fiyatıyla geniş aileler ve konforlu bir sürüş deneyimi arayanlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.
Şık tasarımı ve geniş bagaj kapasitesiyle dikkat çeken bu model, bayiden sıfır araba fiyatları arasında bütçeye uygun bir tercih sunuyor. Fiat Egea Sedan, sağlam yapısı ve uygun maliyetiyle 2024 yılında sıfır otomobil arayanlar için albenili bir alternatif olabilir.
Mitsubishi Space Star - 964.700 TL
Mitsubishi Space Star, 964.700 TL fiyatıyla kompakt ve pratik bir şehir otomobili arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Geniş iç hacmi ve yakıt ekonomisiyle dikkat çeken bu model, En ucuz sıfır araba fiyatları 2024 listesinde yer alarak bütçe dostu bir alternatif sunuyor.
Mitsubishi Space Star, 2024 yılında uygun fiyatlı sıfır araç arayanlar için cazip bir tercih olabilir.
Citroen C3 - 963.000 TL
Citroen C3, 963.000 TL fiyat etiketiyle dikkat çeken bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Şık tasarımı ve modern özellikleriyle şehir içi sürüşler için ideal olan bu model, en ucuz sıfır otomobil kampanyaları arasında yer alıyor.
Citroen'in sunduğu bu çekici kampanyalar, C3'ü uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için daha da çekici hale getiriyor.
Hyundai i10 - 905.000 TL
Hyundai i10, 905.000 TL fiyatıyla, otomatik vites seçeneğiyle en ucuz sıfır araba arayışında olanlar için ideal bir tercih sunuyor. Kompakt boyutları ve şehir içi kullanıma uygun tasarımıyla, hem bütçe dostu hem de pratik bir araç olarak öne çıkıyor.
Otomatik en ucuz sıfır araba kategorisinde yer alması, i10'u alıcılar için cazip hale getiriyor.
Dacia Spring - 892.000 TL
Dacia Spring, 892.000 TL'lik fiyatıyla dikkat çekerken, 2024'te en ucuz sıfır araba fiyatları arasında öne çıkan bir model olarak alıcıların ilgisini çekiyor.
Dacia, Spring'i makyaj operasyonuna almaya karar verdi. Yeni bir dış tasarıma kavuşan küçük elektrikli, kabininde de yeniliklere ev sahipliği yapıyor. Renault Grubu'nun yeni Ampr Small platformuna geçmesi beklenen model, omurgasını korumaya devam edecek. Aynı şekilde Spring'in motor seçenekleri ve bataryası da değişmedi.
Fiat Panda - 830.900 TL
Fiat Panda, 830.900 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır arabaların başında geliyor. Kompakt yapısı ve pratik özellikleriyle şehir içi kullanımda ideal bir seçenek sunan bu model, ekonomik bir araç arayanlar için cazip bir alternatif.
Yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyetleriyle de bütçe dostu olan Fiat Panda, uygun fiyatıyla alıcıların ilgisini çekiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi