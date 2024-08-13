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Opel'in premium modelinin fotoğrafları sızdırıldı! 2025 model Opel Mokka nasıl görünüyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Opel&#039;in premium modelinin fotoğrafları sızdırıldı! 2025 model Opel Mokka nasıl görünüyor?

T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Opel Mokka'nın makyajlı versiyonuna ait casus fotoğraflar gün yüzüne çıktı ve aracın yeni tasarımı hakkında ilk ipuçlarını verdi. 2025 model yılı için kapsamlı bir yenileme sürecinden geçen bu popüler crossover model, kullanıcılarına daha modern ve taze bir görünüm sunmaya hazırlanıyor.

Opel Mokka, Türkiye'de oldukça popüler bir model ve yakında yenilenmiş haliyle karşımıza çıkacak. Sızdırılan fotoğraflar, aracın dış tasarımında yapılan bazı değişiklikleri gözler önüne seriyor. Yenilenen Mokka, genel hatlarıyla mevcut modele benzerlik gösterse de dikkat çeken bazı farklılıklar mevcut.

Opel'in premium modelinin fotoğrafları sızdırıldı! 2025 model Opel Mokka nasıl görünüyor? - 1. Resim

ÖN TASARIMDA YENİLİKLER

Ön yüzünde, tamponun hava girişleri yeniden tasarlanmış ve bu sayede daha sportif bir görünüm kazanmış. Far ve stop lambalarındaki LED'lere eklenen yatay çizgiler, araca modern bir dokunuş katıyor. Arka tasarımda ise Opel logosu ve Mokka yazısı kamuflajla kapatılmış, ancak arka tamponun genel hatlarının mevcut tasarımla büyük ölçüde aynı kaldığı görülüyor.

Opel'in premium modelinin fotoğrafları sızdırıldı! 2025 model Opel Mokka nasıl görünüyor? - 2. Resim

İÇ MEKANDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Mokka'nın iç mekânında ise en dikkat çeken yenilik, yeniden tasarlanmış altı düz direksiyon simidi olarak öne çıkıyor. Bu tasarım değişikliği, sürücüye daha konforlu ve ergonomik bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

2025 OPEL MOKKA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Yeni Opel Mokka'nın resmi tanıtım tarihi ise henüz açıklanmadı, ancak bu yeni modelin piyasaya çıkması büyük bir merakla bekleniyor.

Opel'in premium modelinin fotoğrafları sızdırıldı! 2025 model Opel Mokka nasıl görünüyor? - 3. Resim

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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