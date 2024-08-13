Nissan Qashqai'nin fiyatı ne kadar? 2024 ağustos ayı güncel fiyat listesi belli oldu...

Nissan Türkiye, yeni 2024 model Qashqai'nin ağustos ayı fiyat listesini açıkladı. Japon otomobil üreticisi Nissan'ın en çok satan SUV modellerinden biri olan Qashqai, yenilenen tasarımı ve teknolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

2024 model Nissan Qashqai, önceki nesline kıyasla daha modern bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Teknolojik açıdan da önemli yenilikler barındıran Qashqai, artık standart olarak sunulan Around View Monitor (AVM) teknolojisi ile sürücülere büyük bir kolaylık sağlıyor.

Bu teknoloji sayesinde, aracın üzerinde bulunan 4 kamera, otomobilin dışını 200 derecelik bir açıyla görme imkanı sunarak park etme ve manevra yapma süreçlerini oldukça kolaylaştırıyor.

YENİ NİSSAN QASHQAİ AĞUSTOS 2024 FİYAT LİSTESİ

Ağustos ayı itibarıyla güncellenen fiyat listesine göre, yeni Qashqai modellerinde, baz model hariç diğer tüm versiyonlara zam yapıldığı görülüyor. İşte 2024 Nissan Qashqai'nin güncel fiyatları:

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack: 1.799.900 TL

1.799.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack: 2.154.900 TL

2.154.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4WD: 2.234.900 TL

2.234.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design: 2.294.900 TL

2.294.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT N-Design 4WD: 2.374.900 TL

2.374.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum: 2.314.900 TL

2.314.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum 4WD: 2.394.900 TL

2.394.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 2.414.900 TL

2.414.900 TL 1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4WD: 2.494.900 TL

2024 Qashqai'nin tasarımı ve teknolojisi yenilenmiş olsa da, motor seçeneği önceki nesille aynı kaldı. Türkiye'de satışa sunulan model, 1.3 DIG-T 158 beygirlik motoruyla, kullanıcılarına güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.