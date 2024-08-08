Opel, Ağustos ayı güncel fiyatlarını açıkladı! İşte en ucuz Corsa fiyatları

Türkiye'de popülerliğini yıllardır koruyan, 1982 yılından bugüne 14 milyonun üzerinde satış yapan Opel'in en ucuz modeli olan Corsa'nın Ağustos ayı fiyatları açıklandı.

Mart ayında yapılan zamlarla beraber, Türkiye'de 1 milyon TL'lik satış fiyatının üzerine çıkan Opel Corsa, Haziran ayı itibariyle fiyatı tekrardan dikkat çekiyor.

Tekrardan 1 milyon TL'nin altında satılmaya başlanan Opel Corsa, otomobilin baz versiyonunda Ağustos ayında herhangi bir artış göstermedi ve fiyatını korudu.

OPEL CORSA 2024 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ

2024 model Corsa’nın Edition donanımlı 1.2 75 HP Benzin MT5 versiyonu, 995 bin 900 TL fiyatıyla geçen aya göre değişiklik göstermedi.

Ancak, 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition modelinin fiyatı 1 milyon 246 bin 900 TL’den 1 milyon 298 bin 900 TL’ye yükseldi. Ultimate donanım paketindeki 1.2 130 HP Benzin AT8 versiyonu ise 1 milyon 373 bin 900 TL’den 1 milyon 407 bin 900 TL’ye çıktı.

Yeni Corsa, giriş seviyesinde 1.2 lt, 75 HP’lik 5 ileri manuel şanzımanlı Edition donanım versiyonuyla sunuluyor. Ayrıca, aynı donanım paketi 1.2 lt 100 HP’lik 8 ileri otomatik şanzımanla da satın alınabiliyor. Serinin en kapsamlı donanımı olan Ultimate paketinde ise 1.2 lt, 130 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman yer alıyor.