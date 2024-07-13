Yeni Opel Movano'nun fiyatı belli oldu! Türkiye'de satışa çıktı...

Opel hafif ticarideki en büyük yeni modeli Movano'yu Türkiye'de satışa sundu.

Opel, 180 HP gücündeki motoru ve 6 ileri manuel şanzıman özelliklerine sahip olan hafif ticari aracı Movano'yu Türkiye pazarına sundu. Yeni Movano, 1 milyon 322 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Yeni model, opsiyonel olarak sunulan Full LED ön farlar, standart arka park sensörleri ve geri görüş kamerası gibi özelliklerle dikkat çekiyor. 15 metreküplük (L4H2) yükleme hacmi ve 3,5 ton taşıma kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Opel Movano'nun kokpiti yeniden tasarlanarak 7 inçlik renkli sürücü bilgi ekranı ile donatıldı. Orta konsolun üst kısmında yer alan 10 inçlik renkli dokunmatik ekran, yeni bilgi-eğlence ve navigasyon sistemine ev sahipliği yapıyor. Uyumlu akıllı telefonlar, Apple CarPlay ve Android Auto gibi multimedya özelliklerine kablosuz olarak bağlanabiliyor.

Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi sayesinde sürücüler, araçlarını anahtara ihtiyaç duymadan açıp çalıştırabiliyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ

Yeni Movano, "Akıllı Hız Sınırı Yardımcısı", "Acil Fren İşlevi", "Sürücü Dikkat Uyarı Sistemi", "Şerit Takip Asistanı" ve "Hız Sabitleyici" gibi gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri sunuyor. Ayrıca opsiyonel olarak "Grip Control ve Yokuş İniş Desteği" de mevcut.

Yeni Movano, 132kW/180 HP gücünde turbo dizel motorla donatıldı. Bu motor, verimliliği artıran 6 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. Turbo dizel motor, 100 kilometrede ortalama 8,4 litrelik WLTP yakıt tüketim değerine sahip.

KREDİ SEÇENEKLERİ NELER?

Opel, hafif ticari araç ürün ailesinde Temmuz ayına özel kredi seçenekleri, çevrim içi rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ'lere yönelik özel teklifler sunuyor. Yeni Movano, 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.