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T-Otomobil

Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

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Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Renault, kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini belirledi. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ve Boreal’in kasım fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Kasım 2026 fiyat listesi…

Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

Türkiye’nin en satış yapan markası olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı. Marka kasım ayında modellerinin fiyatlarına zam yapmadı.

Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

YENİ RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (KASIM 2026)

Yeni Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla şubat ayında satışa sunulmuştu. Kasım ayına gelindiğinde modelin fiyatında sadece 30 bin TL artış oldu. Yeni Clio Evolution Plus, kasım ayında 1.830.000 TL’den satılıyor. 

Esprit Alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.

Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

YENİ RENAULT BOREAL EKİM FİYATI

Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in indirim kampanyası iki versiyonda kasım ayında da devam ediyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor. 

RENAULT BOREALEKİM FİYATIKASIM FİYATIKAMPANYALI FİYAT
Evolution Turbo Tce Edc 145 Hp2.379.000 TL2.379.000 TL2.269.000 TL
Techno Turbo Tce Edc 145 Hp2.899.000 TL2.899.000 TL2.760.000 TL
İconic Turbo Tce Edc 145 Hp3.049.000 TL3.199.000 TL 
İconic Full Hybrid E-tech 160 Hp3.399.000 TL3.399.000 TL 
Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

RENAULT DUSTER KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ 

Renault’un Duster modelinde de iki versiyonda zam yapıldı.

RENAULT DUSTEREKİM FİYATIKASIM FİYATI
Evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.865.000 TL
Evolution Turbo Tce EDC 145 hp2.050.000 TL2.050.000 TL
Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.850.000 TL2.850.000 TL
Techno Turbo Tce EDC 145 hp2.200.000 TL2.200.000 TL
Techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.725.000 TL2.725.000 TL
Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp2.920.000 TL2.920.000 TL
Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

MEGANE SEDAN KASIM AYI FİYATLARI

Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da kasım ayında zam yapılmadı.

MEGANE SEDANEKİM FİYATIKASIM FİYATI
Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.841.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL2.199.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL2.349.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL2.699.000 TL
Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

RENAULT AUTRAL KASIM AYI FİYATLARI

RENAULT AUSTRALEKİM FİYATIKASIM FİYATI
Techno Mild Hybrid 150 Hp Auto2.900.000 TL2.900.000 TL
Esprit Alpine Mild Hybrid 150 Hp Auto3.220.000 TL3.220.000 TL
Esprit Alpine Full Hybrid E-tech 200 Hp3.650.000 TL3.650.000 TL
Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

KASIM AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ

MODELEYLÜL FİYATIKASIM FİYATI
R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp2.140.000 TL2.140.000 TL
CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp  -2.325.000 TL2.325.000 TL
MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp -2.386.000 TL2.386.000 TL
RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY4.050.000 TL4.050.000 TL
SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp3.490.000 TL3.490.000 TL
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