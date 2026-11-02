Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?

YENİ RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (KASIM 2026)

Yeni Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla şubat ayında satışa sunulmuştu. Kasım ayına gelindiğinde modelin fiyatında sadece 30 bin TL artış oldu. Yeni Clio Evolution Plus, kasım ayında 1.830.000 TL’den satılıyor.



Esprit Alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.