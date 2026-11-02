Renault kasım fiyatlarını açıkladı: Clio, Boreal ve Duster’a zam var mı?
Renault, kasım ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini belirledi. Yeni Clio, Captur, Duster, Megane ve Austral ve Boreal’in kasım fiyatları belli oldu. İşte model model Renault’un Kasım 2026 fiyat listesi…
Türkiye’nin en satış yapan markası olan Renault, güncel fiyat listesini yayınladı. Marka kasım ayında modellerinin fiyatlarına zam yapmadı.
YENİ RENAULT CLİO FİYAT LİSTESİ (KASIM 2026)
Yeni Clio, Türkiye’de 1.799.000 TL’den başlayan liste fiyatlarıyla şubat ayında satışa sunulmuştu. Kasım ayına gelindiğinde modelin fiyatında sadece 30 bin TL artış oldu. Yeni Clio Evolution Plus, kasım ayında 1.830.000 TL’den satılıyor.
Esprit Alpine versiyonu ise 2.035.000 TL’den satış listesinde yer alıyor.
YENİ RENAULT BOREAL EKİM FİYATI
Renault‘un Türkiye’de Oyak Renault fabrikasında üretilen yeni C segmenti SUV modeli Renault Boreal’in indirim kampanyası iki versiyonda kasım ayında da devam ediyor. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal, ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor.
|RENAULT BOREAL
|EKİM FİYATI
|KASIM FİYATI
|KAMPANYALI FİYAT
|Evolution Turbo Tce Edc 145 Hp
|2.379.000 TL
|2.379.000 TL
|2.269.000 TL
|Techno Turbo Tce Edc 145 Hp
|2.899.000 TL
|2.899.000 TL
|2.760.000 TL
|İconic Turbo Tce Edc 145 Hp
|3.049.000 TL
|3.199.000 TL
|İconic Full Hybrid E-tech 160 Hp
|3.399.000 TL
|3.399.000 TL
RENAULT DUSTER KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ
Renault’un Duster modelinde de iki versiyonda zam yapıldı.
|RENAULT DUSTER
|EKİM FİYATI
|KASIM FİYATI
|Evolution Eco-G 120 hp
|1.865.000 TL
|1.865.000 TL
|Evolution Turbo Tce EDC 145 hp
|2.050.000 TL
|2.050.000 TL
|Evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.850.000 TL
|2.850.000 TL
|Techno Turbo Tce EDC 145 hp
|2.200.000 TL
|2.200.000 TL
|Techno Full hybrid E-Tech 160 hp
|2.725.000 TL
|2.725.000 TL
|Techno hybrid 4x4 LPG 150 hp
|2.920.000 TL
|2.920.000 TL
MEGANE SEDAN KASIM AYI FİYATLARI
Renault’un en çok satılan modellerinden biri olan Megane Sedan’da kasım ayında zam yapılmadı.
|MEGANE SEDAN
|EKİM FİYATI
|KASIM FİYATI
|Touch 1.3 TCe 140 bg
|1.841.000 TL
|1.841.000 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.199.000 TL
|2.199.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|2.349.000 TL
|2.349.000 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|2.699.000 TL
|2.699.000 TL
RENAULT AUTRAL KASIM AYI FİYATLARI
|RENAULT AUSTRAL
|EKİM FİYATI
|KASIM FİYATI
|Techno Mild Hybrid 150 Hp Auto
|2.900.000 TL
|2.900.000 TL
|Esprit Alpine Mild Hybrid 150 Hp Auto
|3.220.000 TL
|3.220.000 TL
|Esprit Alpine Full Hybrid E-tech 200 Hp
|3.650.000 TL
|3.650.000 TL
KASIM AYI RENAULT FİYAT LİSTESİ
|MODEL
|EYLÜL FİYATI
|KASIM FİYATI
|R5 E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV52 150hp
|2.140.000 TL
|2.140.000 TL
|CAPTUR techno mild hybrid EDC 140 hp -
|2.325.000 TL
|2.325.000 TL
|MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ Techno EV60 220 hp -
|2.386.000 TL
|2.386.000 TL
|RAFALE esprit alpine full hybrid E-Tech 200 hp - 2025 MY
|4.050.000 TL
|4.050.000 TL
|SCENIC E-TECH Esprit Alpine EV87 220 hp
|3.490.000 TL
|3.490.000 TL