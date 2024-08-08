Sedan Togg için resmi tarih belli oldu! Tek şarjla 600 km gidecek

Mühendislik testleri başlayan ve ‘T10F’ model ismi verilen sedan kasa tipine sahip Togg modeli için en yetkili isimden resmi açıklama geldi. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, testlerin başarıyla devam ettiğini belirterek “Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback modeli olacak. 2025 yılı ilk çeyrek itibarıyla kullanıcılarla buluşacak” dedi. 700 Nm tork değerine sahip, 4X4 çekişli spor bir versiyonunun da satışa sunulacağı T10F, tek şarja 600 km gidebilecek.

Yerli ve milli otomobil markamız Togg, ilk gösterimini 2019 yılında yaptığı ikinci akıllı mobilite cihazı T10F’in resmi duyurusunu yaptı. T10F’in en önemli aşamalarından biri olan mühendislik test süreçleri, Türkiye ve yurt dışındaki akredite test merkezlerinde başladı. Farklı lokasyonlarda güvenlik, dayanım ve aerodinamik testleri süren T10F, planlar doğrultusunda yıl içinde mevsimsel testlerden de geçecek.

T10F 2025 YILINDA YOLLARDA

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, T10X’in ardından T10F’i de kullanıcılarla buluşturmak için aralıksız çalıştıklarını belirterek, “27 Aralık 2019’da ön gösterimini yaptığımız T10F’i sonrasında CES 2024’te kullanıcılarımızın beğenisine sunmuştuk. Günümüzün tasarım dinamiklerini yansıtan ve sedan modellerden olan beklentileri de karşılayan bir fastback olarak tasarladığımız T10F için test süreçlerimizi başlattık. 2025 yılının ilk çeyreğinde T10F’in ürün lansmanını gerçekleştirmeyi ve ön siparişlerini toplamayı hedefliyoruz. Nisan ayından itibaren yeni akıllı cihazımızı Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL REKABETE HAZIRLANIYORUZ

T10X’i Almanya pazarında kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmaların devam ettiğini hatırlatan Karakaş 'Bir otomobilden fazlası için’ mottosuna vurgu yaparak "Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. Pazara yeni giren bir şirket olarak, C-SUV ve elektrikli araçlar segmentinde pazar liderliğine ulaştık. Orta vadeli planlarımız kapsamında, ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanı sıra küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Avrupa’da öncelikle Almanya pazarına girmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz” şeklinde konuştu.

2032'YE KADAR 1 MİLYON ARAÇ

Karakaş, dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek şöyle devam etti: "Stratejimizi gerekli durumlarda adapte ediyor, özellikle teknoloji ve rekabet pozisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Akıllı mobilite cihazlarımız, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yüksek teknoloji şirketimiz Trutek ile bir değer ağı örüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana akıllı cihazlarımızın yanı sıra dijital ürünlerimizle birlikte mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Uzun vadeli planlarımızda, kilit teknolojilerde milli ve özgün teknolojileri, yarından sonranın teknolojilerini geliştirmek konusunda öncü rolümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz."

TEK ŞARJLA 600 KM YOL GİDECEK

T10F, standart menzil arkadan itiş ve uzun menzil arkadan itiş versiyonuna ek olarak çift motorlu olmak üzere toplam 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak. 160 kW / 218 Beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak. T10F’in 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor. Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e çıkacak.