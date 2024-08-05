Motosiklet ile çarpışan Togg bariyerlere vurarak durabildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Togg, motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkiyle otomobil, direğe çarparak durabildi. Togg ve motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Feci kaza, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi.

MOTOSİKLET İLE ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, Celal Atik Caddesi ile Ömer Bagana Sokak kesişimindeki kavşakta, A.M.T. idaresindeki Togg ile A.İ.'nin idaresindeki motosiklet çarpıştı.

İKİ SÜRÜCÜ DE YARALI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine vurarak durabildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü A.İ. ve Togg sürücüsü A.M.T. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki sürücü de tedavi altına alındı.

Togg ve motosiklet kullanılmaz hale gelirken, motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.