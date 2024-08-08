Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! T10F'in mühendislik testleri başladı

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Ağustos 2024 11:03 - Güncelleme: 8 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme:

T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi

Togg'un Las Vegas CES 2024'te tanıttığı T10F modeli, şirketin önemli adımlardan biri olarak gördüğü mühendislik testlerine başladı. Yerli ve milli elektrikli otomobilin planlar ve hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği belirtildi.