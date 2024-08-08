Togg'dan heyecanlandıran paylaşım! T10F'in mühendislik testleri başladı
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Togg'un Las Vegas CES 2024'te tanıttığı T10F modeli, şirketin önemli adımlardan biri olarak gördüğü mühendislik testlerine başladı. Yerli ve milli elektrikli otomobilin planlar ve hedefler doğrultusunda emin adımlarla ilerlediği belirtildi.
Togg'un sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Las Vegas'ta gerçekleştirilen CES 2024 etkinliğinde tanıtılan T10F modelinin mühendislik çalışmalarına başladığı duyuruldu.
T10 F'in planlanan ve hedefler doğrultusunda ilerlediği belirtilirken, vatandaşların yollarda her an T10F ile karşılaşabileceği belirtildi.
Togg X hesabından paylaştığı video şu şekilde:
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - T-Otomobil
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi