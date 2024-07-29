Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Türkiye'nin Togg üretim kapasitesindeki hedefini açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg hakkında konuştu. Çip ve batarya üretimiyle birlikte araç üretimi için de kaynak ayrıldığını belirten Bakan Kacır, "Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Togg için yapılan karalama kampanyalarına kulak asmadıklarını belirten Bakan Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yarışamayacakları için böyleler" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, A Haber'de Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg hakkında konuştu.

Türkiye'nin Togg ile hayal edileni başardığını belirten Bakan Kacır, "Geçtiğimiz hafta Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarihi bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 2030 yılına denk yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynakla küresel düzeyde bir yüksek teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak HIT 30 yüksek teknoloji üretim merkezini hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurdu. Togg ile hayal denileni başardık." dedi.

Bakan Kacır yerli otomobilin üretim kapasitesi hakkında müjdeli haberi verdi. 5 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığını belirten Bakan Kacır, "Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız." şeklinde konuştu.