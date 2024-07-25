TOGG ile 9 bin km yol yaptı, 12 farklı ülkeyi gezdi!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde TOGG'un ilk sahiplerinden olan Adem Örnek, T10x modeli ile Avrupa turuna çıktı. Ailesiyle birlikte yaptığı yolculukta 9 bin kilometre yol kat eden Örnek, 12 farklı ülkeyi gezdi. Yolculuk boyunca deneyimlerini sosyal medyada paylaşan Örnek, Avrupa'da TOGG'un ilgi odağı olduğunu belirtti.

Haziran 2023'te Türkiye'nin gururu olarak yollarda yerini alan, yerli elektrikli otomobil TOGG T10x'in ilk sahiplerinden biri olan Tekirdağ Çerkezköylü Bilgisayar Teknikeri Adem Örnek, ailesiyle birlikte unutulmaz bir seyahat deneyimi yaşadı. Bir yılı aşkın süredir TOGG T10x kullanan Örnek, bu süre zarfında hem aracın avantajlarını hem de elektrikli araçların fosil yakıtlı araçlara kıyasla sunduğu farkları pek çok kişiye anlattı. Örnek, olumlu ve olumsuz tüm deneyimlerini paylaşarak TOGG T10x'in performansını ve özelliklerini geniş kitlelere tanıttı.

HERKESE İNAT YOLCULUĞA ÇIKTI

Bu kez, "Elektrikli araçla uzun yol gidemezsin", "Yolda problem yaşarsın", "TOGG'un servisi yok, sıkıntı yaşarsın", "Yolda şarj istasyonu bulamazsın" diyenlere cevap niteliğinde bir Avrupa turuna çıktı. Bir ay süren bu macerada Örnek, toplam 9 bin kilometre yol kat ederek 12 ülkeyi ziyaret etti.

İLK DURAĞI YUNANİSTAN KAVALA

Yolculuğuna İpsala Sınır Kapısı'ndan başlayan Örnek, ilk durağı olarak Yunanistan'ın Kavala şehrine ulaştı. Burada meşhur Kavala kurabiyesinin tadına baktıktan sonra Selanik'e geçti. Selanik'te Atatürk Evi'ni ziyaret ederek tarihi anıları canlandırdı. Ardından Igoumenitsa'dan feribotla İtalya'nın Bari şehrine geçti. Bari'nin sokaklarını keşfettikten sonra Napoli, Roma, Vatikan, Floransa, Pisa ve Milano gibi İtalya'nın önemli şehirlerini gezdi.

İtalya turunu tamamlayan Örnek, İsviçre'ye geçerek Alpler'in etkileyici manzarasında doğayla baş başa kaldı. Alp Dağları'nın zirvesine TOGG T10x ile çıkarak göl kenarlarında dinlendi, şelalelerin altında serinledi. İsviçre'nin doğal güzelliklerini geride bırakarak Fransa'ya ulaştı ve aşkın şehri Paris'te Eyfel Kulesi'ni ve Zafer Takı'nı ziyaret etti.

Paris'ten sonra Belçika'ya geçerek ünlü Belçika çikolatalarının tadını çıkardı. Ardından Hollanda'ya doğru ilerledi. Hollanda'da Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht gibi şehirleri gezerek özgürlükler ülkesinin keyfini çıkardı. Hollanda'da TOGG T10x'i Türk bayraklarıyla süsleyerek gururla sokaklarda dolaştı.

Hollanda'dan sonra Almanya'nın Köln şehrine geçiş yapan Örnek, TOGG T10x ile ünlü Nürburgring Pisti'nde hız yapmayı denese de pistin müsait olmaması nedeniyle yolculuğuna devam etti. Frankfurt, Stuttgart ve Münih gibi şehirleri gezdikten sonra Avusturya'nın başkenti Viyana'ya ulaştı. Viyana'nın zarif sokaklarını keşfederek tarih ve sanatla dolu bir deneyim yaşadı.

Örnek, Avusturya'dan sonra Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geçti. Budapeşte'de turunu tamamladıktan sonra Romanya ve Bulgaristan üzerinden Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda döndü.

AVRUPA'DA TOGG'A YOĞUN İLGİ

Adem Örnek, bu unutulmaz Avrupa turu boyunca TOGG T10x'in büyük ilgi gördüğünü belirtti. Örnek şunları söyledi:

“Gerek yerel halk gerekse gurbetçi Türkler, araca yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan gurbetçilerin ilgisi inanılmazdı. Herkes TOGG'un Avrupa'da satışa çıkmasını beklerken, iki Alman vatandaşı da merakla aracı bekliyorlardı.”

TOGG ŞARJ KONUSUNDA PROBLEM ÇIKARDI MI?

Şarj istasyonları konusunda Avrupa'da hiçbir sorun yaşamadığını belirten Örnek, neredeyse her sokakta şarj noktalarının bulunduğunu ve bu durumun şarj işlemlerini çok kolaylaştırdığını söyledi. TOGG T10x ile seyahat etmenin hem gurur verici hem de keyifli olduğunu vurgulayan Örnek, tur boyunca ortalama kilometre başına yakıt maliyetinin 2,30 TL olduğunu belirterek, bu durumun bütçelerini zorlamadan seyahat etmelerine olanak sağladığını ekledi. Seyahat boyunca araçla ilgili herhangi bir arıza veya sorun yaşamadığını da ifade etti.

Adem Örnek, seyahat ile ilgili tüm deneyimlerini sosyal medya platformlarında bolca paylaştığını ve paylaşmaya devam edeceğini belirtti. Bu turdan cesaret alarak birçok TOGG kullanıcısının seneye konvoy halinde Avrupa'yı turlamayı hedeflediklerini söyledi. Örnek, bu turla "Gidemezsin, yapamazsın" diyenlere etkili bir cevap verdiklerini vurguladı. Adem Örnek'in bu deneyimi, elektrikli araçlarla uzun yolculukların mümkün olduğunu kanıtladı ve TOGG T10x'in performansını gözler önüne serdi. Bu başarı, elektrikli araçların geleceğine dair umut verici bir mesaj oldu.

Bilgisayar Teknikeri Adem Örnek açıklamasında, "Avrupa'yı gezimiz sırasında insanlar fazlasıyla ilgili gösterdi. Araçta seyahat ederken bana korna çalanlar, aracım şarjdayken arabanın yanına gelip arabanın markasına bakanlar çok fazla ilgi gördük. Bu arabaya sipariş verip bekleyenler de var. Kimisi bu arabayı önceden biliyor. Aa TOGG diyor. Hatta birçok kişi bu aracı küçük bir şey olduğunu zannetmiş. Fakat bu aracın gerçek görünüşünün büyük olduğunu heybetli olduğunu söyleyen de var. Almanya'da ve Hollanda'da bu aracın satışını bekleyen çok insan var. Aynı şekilde gurbetçiler de bekliyor. Araç şarjdayken gelip inceleyen çok insan oldu. Hepsine bu araç hakkındaki bütün deneyimlerimi oturup tek tek anlattım. Bu konuda çok gurur duydum. Şarjla ilgili hiçbir problem yaşamadım. Orada neredeyse her sokakta şarj var. Şarj noktasında hiçbir problem yaşamadım" dedi.