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T-Otomobil

Show başlıyor: Motosiklet dünyasının kalbi Milano’da atacak

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Show başlıyor: Motosiklet dünyasının kalbi Milano’da atacak
Başlık ResmiShow başlıyor: Motosiklet dünyasının kalbi Milano’da atacak

Milano’da düzenlenecek EICMA 2026, 50’den fazla ülkeden bini aşkın markayı bir araya getirecek. Fuarda 2027 model yılına damga vurması beklenen yeni motosikletler ve teknolojiler tanıtılırken adventure, supersport ve retro segmentlerindeki rekabet öne çıkacak.

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Dünyanın en prestijli iki teker buluşması olan Uluslararası Motosiklet ve Bisiklet Fuarı (EICMA), 3–8 Kasım 2026 tarihleri arasında Milano’da kapılarını açıyor.

Organizasyonda 50’den fazla ülkeden bini aşkın marka 2027 model yılına damga vuracak en yeni teknolojilerini ve amiral gemilerini sergileyecek.

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Özellikle orta hacimli adventure, erişilebilir supersport ve retro segmentlerinde kıyasıya bir rekabetin yaşanacağı fuarda Royal Enfield Himalayan 750, BMW F 450 R ile aerodinamik kanatçıklı F 450 RR; 457 platformunun merakla beklenen arazi temsilcisi Aprilia Tuareg 457 ve TVS-BMW iş birliğinin pist odaklı yeni üyesi TVS Apache RR 450 gibi modeller şimdiden merak uyandıranlar arasında yer alacak.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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