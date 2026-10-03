Skoda Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın içten yanmalı modellerinde fiyatlar sabit tutulurken, elektrikli modellere zam yapıldı. Ayrıca modele göre 50 bin TL’den 974 bin TL’ye varan indirimler uyguluyor.

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Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.

Peki Skoda’da Ekim ayı fiyatları nasıl? 2026 Ekim listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

Model Ağustos kampanyalı fiyatı Eylül kampanyalı fiyatı Ekim kampanyalı fiyatı Skoda Fabia 1.840.500 TL 1.877.900 TL 1.877.900 TL Skoda Scala 2.014.900 TL 2.054.900 TL 2.054.900 TL Skoda Octavia 2.346.900 TL 2.385.500 TL 2.385.500 TL Skoda Superb 3.774.900 TL 3.774.900 TL 3.774.900 TL Skoda Kamiq 1.864.200 TL 1.962.700 TL 1.962.700 TL Skoda Karoq 3.249.900 TL 3.249.900 TL 3.249.900 TL Skoda Kodiaq 4.049.900 TL 4.049.900 TL 4.049.900 TL Skoda Elroq 2.481.600 TL 2.481.600 TL 2.481.600 TL Skoda Enyaq Coupe 3.793.500 TL 3.793.500 TL 4.199.900 TL Skoda Enyaq 3.699.900 TL 3.699.900 TL 4.099.900 TL

Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

1 MİLYON TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.

Fabia’da 340 bin TL’ye kadar, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 400 bin TL’nin üzerinde indirim uygulanıyor.

Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin giriş versiyonunda 400 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.

Kamiq modelinin giriş seviyesinde 187 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 500 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.

Karoq modelinde ise 536 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 750 bin TL’yi buluyor.

Superb modelinde ise Sportline donanım seviyesi 974 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi olan Premium versiyondan bile uyguna alınabiliyor.

GÜNCEL SKODA FABİA FİYATLARI

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.009.900 1.877.900 -132.000 Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.269.900 2.192.200 -77.700 Monte Carlo 130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG 2.729.900 2.389.900 -340.000

Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

Skoda Scala Ekim ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.054.900 - - Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.304.900 - - Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.559.900 - - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.779.900 2.376.300 -403.600

Skoda Octavia Ekim ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.779.900 2.385.500 -394.400 Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.159.900 - - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 - - Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.459.900 - - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.669.900 - - Combi Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.559.900 - Combi RS 2.0 TSI 265 PS DSG 5.769.900 - -

Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

Skoda Superb Ekim ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 3.774.900 - - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 3.998.400 -746.500 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.744.900 3.770.100 -974.800 L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.194.900 - - L&K Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4 7.239.900 - - L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.339.900 - - Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.864.900 - - Combi L&K Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 5.314.900 - - Combi L&K Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 7.359.900 - - Combi L&K Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.459.900 - -

Skoda Kamiq Ekim ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2.149.900 1.962.700 -187.200 Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 2.569.900 1.999.900 -570.000 Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 2.709.900 - - Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG 2.879.900 2.377.300 -502.600

Skoda Karoq Ekim ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 3.249.900 - - Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG 3.639.900 3.103.300 -536.600 Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG 3.739.900 - -

Skoda Kodiaq Ekim ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model Versiyonu Motor ve Şanzıman Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.049.900 - - Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.749.900 3.998.100 -751.800 Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 4.899.900 - - Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.749.900 - - Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 6.999.900 - - RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4 7.399.900 - -

Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Ekim ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Elektrikli Model Model Detayı Liste Fiyatı (TL) Kampanyalı Fiyat (TL) İndirim (TL) Yeni Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS 3.314.900 2.481.600 -833.300 Yeni Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS 4.099.900 - - Yeni Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS 4.199.900 - - Yeni Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4 5.649.900 - -

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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