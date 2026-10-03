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T-Otomobil

Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

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Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim
Başlık ResmiSkoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Skoda Ekim ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesini güncelledi. Markanın içten yanmalı modellerinde fiyatlar sabit tutulurken, elektrikli modellere zam yapıldı. Ayrıca modele göre 50 bin TL’den 974 bin TL’ye varan indirimler uyguluyor.

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Volkswagen bünyesindeki Çek marka Skoda, fiyat listesini güncelledi.

Peki Skoda’da Ekim ayı fiyatları nasıl? 2026 Ekim listesinde Fabia, Scala, Kamiq modelleri ne kadara satılıyor? Hangi modelde ne kadar indirim var?

İşte Skoda modellerinin güncel fiyatları…

ModelAğustos kampanyalı fiyatıEylül kampanyalı fiyatıEkim kampanyalı fiyatı
Skoda Fabia1.840.500 TL1.877.900 TL1.877.900 TL
Skoda Scala2.014.900 TL2.054.900 TL2.054.900 TL
Skoda Octavia2.346.900 TL2.385.500 TL2.385.500 TL
Skoda Superb3.774.900 TL3.774.900 TL3.774.900 TL
Skoda Kamiq1.864.200 TL1.962.700 TL1.962.700 TL
Skoda Karoq3.249.900 TL3.249.900 TL3.249.900 TL
Skoda Kodiaq4.049.900 TL4.049.900 TL4.049.900 TL
Skoda Elroq2.481.600 TL2.481.600 TL2.481.600 TL
Skoda Enyaq Coupe3.793.500 TL3.793.500 TL4.199.900 TL
Skoda Enyaq3.699.900 TL3.699.900 TL4.099.900 TL
Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim
Başlık ResmiSkoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

1 MİLYON TL’YE VARAN İNDİRİM KAMPANYASI

Güncel listeye bakıldığında marka birçok modelinde büyük indirim kampanyaları uyguluyor.

Fabia’da 340 bin TL’ye kadar, Scala modelinin en üst donanım seviyesi Monte Carlo’da 400 bin TL’nin üzerinde indirim uygulanıyor.

Octavia’nın otomatik vitesli hibrit modelinin giriş versiyonunda 400 bin TL’ye yakın indirim uygulanıyor.

Kamiq modelinin giriş seviyesinde 187 bin TL, en üst donanım seviyesindeyse 500 bin TL’lik indirimler uygulanıyor.

Karoq modelinde ise 536 bin TL’ye varan indirimler sunuluyor. Kodiaq’ta ise versiyonuna göre indirim miktarı 750 bin TL’yi buluyor.

Superb modelinde ise Sportline donanım seviyesi 974 bin TL’lik indirimle giriş seviyesi olan Premium versiyondan bile uyguna alınabiliyor.

GÜNCEL SKODA FABİA FİYATLARI

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.009.9001.877.900-132.000
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.269.9002.192.200-77.700
Monte Carlo130 Edition 1.5 TSI 177 PS DSG2.729.9002.389.900-340.000
Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim
Başlık ResmiSkoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

Skoda Scala Ekim ayı fiyatı – Kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.0 TSI 115 PS DSG2.054.900--
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.304.900--
Premium1.5 TSI 150 PS DSG2.559.900--
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.779.9002.376.300-403.600

Skoda Octavia Ekim ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.5 TSI mHEV 150 PS DSG2.779.9002.385.500-394.400
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.159.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.459.900--
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.459.900--
RS2.0 TSI 265 PS DSG5.669.900--
Combi Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.559.900 -
Combi RS2.0 TSI 265 PS DSG5.769.900--
Skoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim
Başlık ResmiSkoda Ekim fiyatları belli oldu: Sedan modelde 1 milyon TL’ye varan indirim

Skoda Superb Ekim ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG3.774.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.744.9003.998.400-746.500
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.744.9003.770.100-974.800
L&K Crystal1.5 TSI mHEV 150 PS DSG5.194.900--
L&K Crystal2.0 TDI 193 PS DSG 4x47.239.900--
L&K Crystal2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.339.900--
Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.864.900--
Combi L&K Crystal1.5 TSI mHEV 150 PS DSG5.314.900--
Combi L&K Crystal2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x47.359.900--
Combi L&K Crystal2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.459.900--

Skoda Kamiq Ekim ayı fiyat listesi - kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Elite1.0 TSI 115 PS DSG2.149.9001.962.700-187.200
Premium1.0 TSI 115 PS DSG2.569.9001.999.900-570.000
Premium1.5 TSI 150 PS DSG2.709.900--
Monte Carlo1.5 TSI 150 PS DSG2.879.9002.377.300-502.600

Skoda Karoq Ekim ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI 150 PS DSG3.249.900--
Prestige1.5 TSI 150 PS DSG3.639.9003.103.300-536.600
Sportline1.5 TSI 150 PS DSG3.739.900--

Skoda Kodiaq Ekim ayı fiyat listesi – kampanyalı fiyat

Model VersiyonuMotor ve ŞanzımanListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Premium1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.049.900--
Prestige1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.749.9003.998.100-751.800
Sportline1.5 TSI mHEV 150 PS DSG4.899.900--
Prestige2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x46.749.900--
Sportline2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x46.999.900--
RS2.0 TSI 265 PS DSG 4x47.399.900--

Elektrikli Skoda Elroq ve Enyaq Ekim ayı fiyat listesi (2026 model yılı)

Elektrikli ModelModel DetayıListe Fiyatı (TL)Kampanyalı Fiyat (TL)İndirim (TL)
Yeni Skoda Elroq60 e-Prestige 204 PS3.314.9002.481.600-833.300
Yeni Skoda Enyaq60 e-Prestige 204 PS4.099.900--
Yeni Skoda Enyaq Coupe60 e-Sportline 204 PS4.199.900--
Yeni Skoda Enyaq Coupee-RS 340 PS 4x45.649.900--
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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