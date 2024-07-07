Döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle otomotiv sektöründe yaşanan yüksek fiyatlar, 2024 yılının Temmuz ayında da devam ediyor. Yılın başındaki hızlı fiyat artışlarının ardından, şimdi otomobil alıcıları için indirimli fırsatlar öne çıkıyor. Nisan ayından itibaren birçok otomobil markası fiyatlarını sabit tutarken, bazı modellerde ise fiyat düşüşleri görülüyor.

2023 yılı Haziran ayına kıyasla, bu yılın Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında %5,3 oranında bir azalma yaşandı. Haziran ayında toplamda 106 bin 238 araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre %3,6 oranında azalarak 87 bin 858 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları ise %12,6 azalarak 18 bin 380 adede düştü.

800 BİN TL ALTINDA ARAÇ SEÇENEĞİ KALMADI

Yılın başlarında sıfır otomobil fiyatlarına yapılan zamlar sonucunda, Türkiye’de 800 bin TL’nin altında sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak, Temmuz 2024 itibarıyla güncel fiyatlar doğrultusunda en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hakkında bilgi vermek istiyoruz.

İşte Temmuz 2024 itibariyle satılan en ucuz otomobiller:

CİTROEN

Citroen C3: 890.000 TL

Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL

Citroen C4: 1.302.000 TL

Citroen Elektrikli e-C4: 1.329.000 TL

Citroen C4 X: 1.467.000 TL

Citroen e-C4 X: 1.329.000 TL

Citroen C5 Aircross SUV: 1.740.000 TL

Citroen C-Elysee: 1.020.000

TOYOTA

Toyota Corolla: 1.260.000 TL

Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.490.000 TL

Toyota Yaris Hybrid: 1.255.000 TL

Toyota Proace City: 1.195.000 TL

NİSSAN

Nissan Qashqai: 2.319.900 TL

Nissan Juke: 1.429.900 TL

DACİA

Dacia Sandero Stepway: 1.066.000 TL



Dacia Duster: 1.177.900 TL

Dacia Jogger: 1.240.000 TL

Dacia Spring: 885.000 TL

HYUNDAİ

Hyundai i10: 835.000 TL

Hyundai i20: 895.000 TL

Hyundai Bayon: 1.030.000 TL

Hyundai Kona: 1.677.074 TL

Hyundai Yeni Tucson: 1.693.225 TL

Hyundai Kona Elektrik: 1.399.000 TL

OPEL

Opel Corsa: 995.900 TL

Opel Corsa Elektrik: 1.340.900 TL

Opel Astra: 1.365.000 TL

Opel Crossland: 1.099.900 TL

Opel Mokka: 1.406.000 TL

HONDA

Honda Jazz e:HEV: 1.479.000 TL

Honda City: 1.030.000 TL

Honda Civic: 1.715.000 TL

VOLKSWAGEN

Volkswagen Polo: 1.109.000 TL

Volkswagen T-Cross: 1.493.000 TL

Volkswagen Taigo: 1.420.000 TL

Volkswagen Golf: 1.374.000 TL

PEUGEOT

Peugeot 208: 1.223.000 TL

Peugeot e-208: 1.370.000 TL

Peugeot 308: 1.524.000 TL

Peugeot E-308: 1.715.000 TL

Peugeot 2008: 1.580.000 TL

Peugeot e-2008: 1.606.000 TL

SKODA

Skoda Fabia: 1.329.900 TL

Skoda Scala: 1.439.900 TL

Skoda Octavia: 1.544.900 TL

Skoda Kamiq: 1.539.900 TL

CHERY

Chery TIGGO8 PRO: 1.583.000 TL

Chery TIGGO7 PRO: 1.343.000 TL

Chery OMODA5: 1.328.000 TL

TOGG

Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL

Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL

Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL

RENAULT

Renault Clio: 942.000 TL

Renault Taliant: 965.000 TL

Renault Captur: 1.550.000 TL

Renault Megane E-Tech: 1.634.000 TL

Renault Megane Sedan: 1.182.000 TL

Renault Austral: 1.605.000 TL

SEAT

SEAT Ibiza: 1.210.000 TL

SEAT Arona: 1.355.000 TL

SEAT Leon: 1.600.000 TL

SEAT Ateca: 1.670.000 TL

KIA

Kia Yeni Picanto: 995.000 TL

Kia Stonic: 1.134.000 TL

Kia Cerato: 1.265.000 TL

Kia Ceed HB: 1.500.000 TL

Kia Ceed SW: 1.660.000 TL

FİAT

Fiat Egea: 969.900 TL

Fiat Panda: 830.900 TL

Fiat 500: 997.900 TL

Fiat 500e: 1.425.900 TL

Fiat 500X: 1.517.900 TL

LEAPMOTOR

Leapmotor T03 - 999.000 TL

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