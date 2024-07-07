- Yudo 3: 990.000 TL
Temmuzda Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu!
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Döviz kuru dalgalanmalarının etkisiyle otomotiv sektöründe yaşanan yüksek fiyatlar, 2024 yılının Temmuz ayında da devam ediyor. Yılın başındaki hızlı fiyat artışlarının ardından, şimdi otomobil alıcıları için indirimli fırsatlar öne çıkıyor. Nisan ayından itibaren birçok otomobil markası fiyatlarını sabit tutarken, bazı modellerde ise fiyat düşüşleri görülüyor.
2023 yılı Haziran ayına kıyasla, bu yılın Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında %5,3 oranında bir azalma yaşandı. Haziran ayında toplamda 106 bin 238 araç satışı gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre %3,6 oranında azalarak 87 bin 858 adede gerilerken, hafif ticari araç satışları ise %12,6 azalarak 18 bin 380 adede düştü.
800 BİN TL ALTINDA ARAÇ SEÇENEĞİ KALMADI
Yılın başlarında sıfır otomobil fiyatlarına yapılan zamlar sonucunda, Türkiye’de 800 bin TL’nin altında sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ancak, Temmuz 2024 itibarıyla güncel fiyatlar doğrultusunda en uygun fiyatlı sıfır otomobiller hakkında bilgi vermek istiyoruz.
İşte Temmuz 2024 itibariyle satılan en ucuz otomobiller:
CİTROEN
- Citroen C3: 890.000 TL
- Citroen C3 Aircross SUV: 1.149.000 TL
- Citroen C4: 1.302.000 TL
- Citroen Elektrikli e-C4: 1.329.000 TL
- Citroen C4 X: 1.467.000 TL
- Citroen e-C4 X: 1.329.000 TL
- Citroen C5 Aircross SUV: 1.740.000 TL
- Citroen C-Elysee: 1.020.000
TOYOTA
- Toyota Corolla: 1.260.000 TL
- Toyota Yaris Cross Hybrid: 1.490.000 TL
- Toyota Yaris Hybrid: 1.255.000 TL
- Toyota Proace City: 1.195.000 TL
NİSSAN
- Nissan Qashqai: 2.319.900 TL
- Nissan Juke: 1.429.900 TL
DACİA
- Dacia Sandero Stepway: 1.066.000 TL
- Dacia Duster: 1.177.900 TL
- Dacia Jogger: 1.240.000 TL
- Dacia Spring: 885.000 TL
HYUNDAİ
- Hyundai i10: 835.000 TL
- Hyundai i20: 895.000 TL
- Hyundai Bayon: 1.030.000 TL
- Hyundai Kona: 1.677.074 TL
- Hyundai Yeni Tucson: 1.693.225 TL
- Hyundai Kona Elektrik: 1.399.000 TL
OPEL
- Opel Corsa: 995.900 TL
- Opel Corsa Elektrik: 1.340.900 TL
- Opel Astra: 1.365.000 TL
- Opel Crossland: 1.099.900 TL
- Opel Mokka: 1.406.000 TL
HONDA
- Honda Jazz e:HEV: 1.479.000 TL
- Honda City: 1.030.000 TL
- Honda Civic: 1.715.000 TL
VOLKSWAGEN
- Volkswagen Polo: 1.109.000 TL
- Volkswagen T-Cross: 1.493.000 TL
- Volkswagen Taigo: 1.420.000 TL
- Volkswagen Golf: 1.374.000 TL
PEUGEOT
- Peugeot 208: 1.223.000 TL
- Peugeot e-208: 1.370.000 TL
- Peugeot 308: 1.524.000 TL
- Peugeot E-308: 1.715.000 TL
- Peugeot 2008: 1.580.000 TL
- Peugeot e-2008: 1.606.000 TL
SKODA
- Skoda Fabia: 1.329.900 TL
- Skoda Scala: 1.439.900 TL
- Skoda Octavia: 1.544.900 TL
- Skoda Kamiq: 1.539.900 TL
CHERY
- Chery TIGGO8 PRO: 1.583.000 TL
- Chery TIGGO7 PRO: 1.343.000 TL
- Chery OMODA5: 1.328.000 TL
TOGG
- Togg T10X V1 TWD 314 km menzil: 1.432.600 TL
- Togg T10X V2 RWD 314 km menzil: 1.673.000 TL
- Togg T10X V2 RWD 523 km menzil: 1.823.000 TL
RENAULT
- Renault Clio: 942.000 TL
- Renault Taliant: 965.000 TL
- Renault Captur: 1.550.000 TL
- Renault Megane E-Tech: 1.634.000 TL
- Renault Megane Sedan: 1.182.000 TL
- Renault Austral: 1.605.000 TL
SEAT
- SEAT Ibiza: 1.210.000 TL
- SEAT Arona: 1.355.000 TL
- SEAT Leon: 1.600.000 TL
- SEAT Ateca: 1.670.000 TL
KIA
- Kia Yeni Picanto: 995.000 TL
- Kia Stonic: 1.134.000 TL
- Kia Cerato: 1.265.000 TL
- Kia Ceed HB: 1.500.000 TL
- Kia Ceed SW: 1.660.000 TL
FİAT
- Fiat Egea: 969.900 TL
- Fiat Panda: 830.900 TL
- Fiat 500: 997.900 TL
- Fiat 500e: 1.425.900 TL
- Fiat 500X: 1.517.900 TL
LEAPMOTOR
- Leapmotor T03 - 999.000 TL
YUDO
Kaynak: Türkiye Gazetesi