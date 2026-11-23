Tesla, FSD v15 güncellemesini ilk kullanıcılara göndermeye başladı. Yeni sürüm, yol üzerindeki engellerin algılanmasını geliştirirken çevreyi yeniden oluşturan Reality View arayüzünü, kişiselleştirilmiş park seçeneklerini ve hız kameralarında otomatik yavaşlama özelliğini getiriyor.

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Tesla’nın sürücü gözetiminde çalışan Full Self-Driving sisteminde yeni bir sürüme geçildi. İlk olarak erken erişim programındaki kullanıcılara ulaşan FSD v15, aracın çevresini algılamasından rota seçimine ve ekrandaki sürüş görüntüsüne kadar birçok alanı güncelliyor. Dağıtımda görülen ilk paket, v15.0.1 adıyla 2026.38.6.11 yazılımı içinde sunuluyor.

YENİ GÖRSEL MODEL VE 25 KAT İYİLEŞME İDDİASI

Güncellemenin temelinde, kameralardan gelen görüntüleri işleyen yenilenmiş bir görsel kodlayıcı bulunuyor. Tesla, FSD, Robotaxi ve Optimus projelerinde ortak kullanılan bu modelin milyonlarca internet videosuyla eğitildiğini belirtiyor. Hedef, sistemin farklı koşulları daha iyi yorumlaması ve eğitim verilerinden daha verimli yararlanması.

Şirket, yeni yapıyla güvenlik açısından kritik sürücü müdahalesi oranında 25 kat iyileşme sağlandığını öne sürüyor. Ancak paylaşılan sürüm notlarında karşılaştırmanın başlangıç değeri, test koşulları ve hesaplama yöntemi açıklanmıyor.

Tesla FSD v15 dağıtıma çıktı: Çukur algılama, hız kamerası takibi ve GTA 6 gibi sürüş görseli

ÇUKURLAR VE SU BİRİKİNTİLERİ DAHA İYİ ALGILANIYOR

FSD v15’te trafik işaretleri, küçük hayvanlar ve yoldaki nesnelerin tespit edilmesi geliştiriliyor. Yol yüzeyindeki ayrıntıların ve çukurların daha iyi algılanması, derin su birikintilerinden kaçınma kabiliyetinin artırılması da yenilikler arasında. Hız yönetimi ise sürücü profilleri, okul bölgeleri ve olumsuz hava koşulları için yeniden düzenleniyor.

Yeni hız kamerası özelliği, sistem bir kamera algıladığında otomobilin yavaşlamasını sağlıyor. Sürücü bu yavaşlamayı geçersiz kılabiliyor. Aynı kamerada iki kez müdahale edilirse konum kaydediliyor ve araç sonraki geçişlerde o noktada otomatik yavaşlamıyor. Kaydedilen konumlar daha sonra ayarlardan silinebiliyor.

Tesla FSD v15 dağıtıma çıktı: Çukur algılama, hız kamerası takibi ve GTA 6 gibi sürüş görseli

REALITY VIEW İLE ÇEVRENİN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞİYOR

Güncellemenin en görünür yeniliği Tesla Reality View. Bu özellik, otomobilin çevresini aracın üzerinde konumlanan sanal bir kameranın perspektifinden gerçek zamanlı olarak yeniden oluşturuyor. Sürücü böylece FSD’nin çevreyi nasıl yorumladığını ve hangi hareketi planladığını ekranda izleyebiliyor.

Tesla, önceki görselleştirmede ayrı ayrı kullanılan model çıktılarının tek bir yapıda birleştirildiğini ve toplam hesaplama ihtiyacının azaltıldığını söylüyor. Kullanıcılar tam ekran görselleştirme, harita veya bölünmüş ekran arasında seçim yapabiliyor. Daha sade bir kabin deneyimi için sessiz mod da sunuluyor. Yaklaşan navigasyon dönüşleri doğrudan sürüş görüntüsüne ekleniyor.

Tesla FSD v15 dağıtıma çıktı: Çukur algılama, hız kamerası takibi ve GTA 6 gibi sürüş görseli

NAVİGASYON VE PARK SEÇİMİ KİŞİSELLEŞİYOR

Navigasyon sistemi, Tesla filosundaki rota tercihlerinden öğrenen yeni bir model kullanıyor. İlk aşamada yolculuğun başlangıç ve bitiş bölümlerine uygulanan bu yaklaşımın, sonraki v15 güncellemelerinde rotanın tamamına genişletilmesi planlanıyor. Varış noktasında ise kişisel park geçmişinden yararlanılıyor ve haritada birden fazla park seçeneği gösteriliyor.

Sürücü takip sisteminin şapka ve güneş gözlüğü kullanılırken çalışabildiği koşullar da genişletiliyor. Otomatik ileri veya geri sürüş yönü seçimi yapan Autoshift işlevi, FSD’nin tahminleriyle bütünleştiriliyor.

Yeni Bike Rack Mode sayesinde çeki demirine bisiklet taşıyıcı veya benzer bir aksesuar takılıyken FSD ve otomatik direksiyon desteği kullanılabiliyor. Bu modda araç varış noktasına yakın uygun bir yerde duruyor ve geri manevra yapmıyor. Otomatik park ve Summon işlevleri de devre dışı bırakılıyor.

GENİŞ DAĞITIM İÇİN ARALIK AYI HEDEFLENİYOR

Elon Musk, X paylaşımında FSD v15’in daha geniş kullanıcı kitlesine aralık ayında ulaşacağını belirtti. İlk dağıtım başlamış olsa da kesin bir gün ve ülkelere göre takvim paylaşılmadı.

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