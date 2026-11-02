Tesla Kasım ayı fiyat listesi: Kasım'da zam yok

Elektrikli otomobil almayı düşünenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Kasım ayı fiyatları belli oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Tesla’nın Kasım ayı fiyatları açıklandı. Marka Ağustos ayında giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yapmıştı. Eylül ayında fiyatlar sabit tutulurken, Ekim ayında yine üst donanımlara zam yapıldı. Kasım ayında ise fiyatlar sabit tutuldu.

Araçların teslimatları için ise Şubat 2027-Mart 2027 aralığı gösteriliyor.

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Kasım ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYON EYLÜL FİYATI (TL) EKİM FİYATI (TL) Tesla Model Y - Arkadan Çekiş 2.474.985 2.474.985 Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş 3.682.800 3.906.000 Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker 4.410.000 4.620.000 Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker 4.756.500 4.966.500

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.

Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala