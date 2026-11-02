Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
T-Otomobil

Tesla Kasım ayı fiyat listesi: Kasım'da zam yok

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Tesla Kasım ayı fiyat listesi: Kasım'da zam yok
Başlık ResmiTesla Kasım ayı fiyat listesi: Kasım'da zam yok

Elektrikli otomobil almayı düşünenlerin ilk aklına gelen markalardan biri olan Tesla’nın Kasım ayı fiyatları belli oldu.

Kaydet
|
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

Tesla’nın Kasım ayı fiyatları açıklandı. Marka Ağustos ayında giriş seviyesi hariç üst donanım seviyelerinde zam yapmıştı. Eylül ayında fiyatlar sabit tutulurken, Ekim ayında yine üst donanımlara zam yapıldı. Kasım ayında ise fiyatlar sabit tutuldu.

Araçların teslimatları için ise Şubat 2027-Mart 2027 aralığı gösteriliyor.

Peki ülkemizde sadece Model Y ile pazarda olan Tesla’nın fiyatları nasıl? İşte 2026 yılı Kasım ayı Tesla Model Y fiyatları…

VERSİYONEYLÜL FİYATI (TL)EKİM FİYATI (TL)
Tesla Model Y - Arkadan Çekiş

2.474.985

2.474.985

Tesla Model Y - Premium - Long Range - Arkadan çekiş

3.682.800

3.906.000

Tesla Model Y - Premium - Long Range - 4 Çeker

4.410.000

4.620.000

Tesla Model Y - Performance - Dört Çeker

4.756.500

4.966.500

FSD ABONELİK FİYATINA ZAM YOK

21 Mayıs’tan sonra Tesla'nın tam otonom sürüş sistemi, aylık abonelikle sunulmaya başlandı.

Tesla kullanıcıları, FSD özelliklerini kullanabilmek için her ay 4.990 TL’lik bir ücret ödemek zorunda.

ÖNERİLEN HABERLER
Tesla sahipleri otomobillerini robotaksiye dönüştürebilecek: İlk tarih verildi
T-OTOMOBİL

Tesla sahipleri otomobillerini robotaksiye dönüştürebilecek: İlk tarih verildi
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
T-Otomobil
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.