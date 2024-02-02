Togg T10X teslimatlarında büyük düşüş! Nedeni belli oldu

Togg, T10X teslimatlarıyla ilgili yeni bir açıklama yayımladı. Buna göre Togg T10X satışları aralık ayındaki 6.008 adetten yüzde 72,95 azalışla 1.625'e düştü. Satışlardaki gerileme merak konusu olurken, yedek talihlilerin Togg almaktan vazgeçmesi, fiyatlardaki artış ve BYD gibi markaların Türkiye pazarına girmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Togg, Ocak ayı teslimatlarına ilişkin X sosyal medya hesabı üzerinden bir gönderi yayımladı. Gönderide 1-31 Ocak tarihleri arasında 1.625 Togg'un teslim edildiği belirtildi. Bu, Aralık ayındaki 6.008 adet satışa göre yüzde 72,95 düşüş anlamına geliyor. Togg satışlarının neden düştüğü şu anda tam olarak bilinmiyor. Ancak Çinli BYD'nin Türkiye pazarına girmesi, Togg fiyatlarındaki artış ve yedek talihlilerin otomobili almaktan vazgeçmesinin teslimatları etkilediği düşünülüyor.

Togg'un sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Geride bıraktığımız Ocak ayına hızlı bir göz atalım...

Togg Teknoloji Kampüsü'nde bakım, onarım, envanter sayımları ardından 8 Ocak'ta yeniden üretime başladık.

9 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES2024'te güncel tasarımıyla T10F'i dünya sahnesine çıkardık.

20 Ocak'ta T10X için çekilişsiz, kurasız, genel sipariş dönemini başlattık.

Ocak ayının sonunda ailemiz daha da genişledi ve 1.625 yeni kullanıcımız TOX'lerine kavuştu. Bugün itibarıyla yollardaki T10X sayısı 21 bin 208 adede ulaştı."

SON 6 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Togg T10X'in teslimatları, Mayıs, haziran ve temmuzda 1.435, ağustosta 1965, eylülde 2.204, ekimde 3.567, kasım 4.401 ve son olarak aralıkta 6.008 olarak gerçekleşti. Aralık ayındaki rekorun ardından yaşanan düşüş ise dikkat çekti. Ocak ayında Togg teslimatı, 1.625 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Şu ana kadar teslim edilen toplam Togg sayısı ise 20 bin bandını aşarak 21.208'e çıktı.

TOGG T10X SATIŞLARI NEDEN DÜŞTÜ

Başlangıç fiyatı 1,5 milyon lira seviyesinde olan Togg T10X teslimatları, yedek talihlilerin otomobili almaktan vazgeçmesiyle düşük performans sergiledi. Bununla birlikte BYD gibi elektrikli otomobil firmalarının Türkiye pazarına kampanyalarla girmesi de satışlarda etkili oldu.

Ard arda gelen fiyat artışlarının da yerli firmanın piyasada rekabetini zorlaştırdığı belirtildi. Bu nedenle Togg'un, satışları canlandırmak için ilerleyen dönemde çeşitli kampanya ve hatta fiyat indirimleriyle gündeme gelebileceği iddia ediliyor.