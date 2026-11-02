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T-Otomobil

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

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Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Toyota'nın Kasım 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yeni Yaris Cross'tan Pick-up modeli Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri ve yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Kasım ayında markanın modellerinin çoğunda fiyatlar sabit kalırken, birkaç modelinde küçük zamlar yapıldı. Ayrıca marka modele göre Kasım ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuluyor. Örneğin Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Kasım ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE EKİM-KASIM FİYATLARI VE ZAM FARKI

MODELKampanyalı Ekim Fiyatı (TL)Kampanyalı Kasım Fiyatı (TL)Fark (TL)
Corolla Vision Plus1.965.0001.965.0000
Corolla Dream2.150.0002.150.0000
Corolla Dream X-Pack2.275.0002.275.0000
Corolla Flame X-Pack2.335.0002.335.0000
Corolla Passion X-Pack2.630.0002.630.0000
Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT2.968.0002.968.0000
Corolla Hybrid Dream-X-Pack2.540.0002.540.0000
Corolla Hybrid Flame X-Pack2.775.0002.775.0000
Corolla Cross Hybrid2.899.0002.899.0000
C-HR Hybrid2.400.0002.290.000-110.000
Corolla Hatchback Hybrid2.230.0002.320.00090.000
Yaris Cross Hybrid2.360.0002.545.000185.000
Yaris Hybrid2.080.0002.100.00020.000
Land Cruiser Prado15.000.00015.000.0000

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Kasım ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Kasım ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYONLİSTE FİYATIKAMPANYALI FİYATİNDİRİM
1.5 Vision Plus Multidrive S2.545.500 TL1.965.000 TL580.500 TL
1.5 Dream Multidrive S2.753.500 TL2.150.000 TL603.500 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S2.905.000 TL2.275.000 TL630.000 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S3.126.000 TL2.335.000 TL791.000 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S3.297.500 TL2.630.000 TL667.500 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT2.968.000 TL--
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT3.053.000 TL2.540.000 TL513.000 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT3.297.000 TL2.775.000 TL522.000 TL
Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT3.413.000 TL2.899.000 TL514.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT3.515.000 TL2.990.000 TL525.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT4.293.000 TL3.650.000 TL643.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.859.000 TL2.290.000 TL569.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT3.112.000 TL2.873.000 TL239.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT3.419.000 TL3.132.000 TL287.000 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT3.577.000 TL3.307.000 TL270.000 TL
Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.8 Hybrid Flame e-CVT2.960.000 TL2.320.000 TL640.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT3.050.000 TL2.894.500 TL155.500 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT3.050.000 TL2.894.500 TL155.500 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT2.926.000 TL2.545.000 TL381.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT3.400.000 TL2.858.000 TL542.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT3.637.000 TL3.095.000 TL542.000 TL


Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyatİndirim
1.5 Hybrid Flame e-CVT2.546.500 TL2.100.000 TL446.500 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT2.947.500 TL2.575.000 TL372.500 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado19.995.00015.000.0004.995.000 TL


Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor
Başlık ResmiToyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODELLİSTE FİYATIKAMPANYALI FİYATİNDİRİM
Hilux4.325.000 TL4.109.000 TL216.000 TL
Proace City2.101.000 TL1.663.500 TL437.500 TL
Proace City Cargo1.475.000 TL1.216.000 TL259.000 TL
Proace Verso2.507.000 TL2.324.000 TL183.000 TL
Proace Cargo1.795.000 TL1.625.000 TL170.000 TL
Proace Max1.985.000 TL1.630.000 TL355.000 TL
Proace Max Kamyonet2.095.000 TL1.690.000 TL405.000 TL
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