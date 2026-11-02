Toyota'nın Kasım 2026 güncel fiyat listesi otomobil satın almayı planlayanların gündeminde yer alıyor. Corolla'dan C-HR'a, Yeni Yaris Cross'tan Pick-up modeli Hilux'a kadar markanın Türkiye'de satışa sunduğu modellerin güncel fiyatları merak edilirken, hibrit ve SUV modeller de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İşte Toyota Türkiye'nin güncel fiyat listesi, zam ve indirim oranları.

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Sıfır otomobil piyasasında yaşanan fiyat değişimleri ve yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte tüketiciler markaların güncel fiyat listelerini yakından takip ediyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olan Toyota da sedan, SUV ve pick-up segmentindeki geniş ürün gamıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Corolla, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Cross Hybrid, RAV4 Hybrid ve Hilux modelleri, hem bireysel hem de kurumsal kullanıcıların en çok araştırdığı araçlar arasında yer alıyor.

Kasım ayında markanın modellerinin çoğunda fiyatlar sabit kalırken, birkaç modelinde küçük zamlar yapıldı. Ayrıca marka modele göre Kasım ayı boyunca 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye kadar farklı indirimler sunuluyor. Örneğin Türkiye’nin en çok satan modellerinden olan Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

Peki Toyota’nın hangi modelinde ne kadar fiyat artışı ya da indirim oldu? Toyota Corolla’nın Kasım ayı fiyatı ne kadar oldu? Toyota Corolla’da indirim kampanyası var mı?

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

İŞTE TÜM TOYOTA MODELLERİNDE EKİM-KASIM FİYATLARI VE ZAM FARKI

MODEL Kampanyalı Ekim Fiyatı (TL) Kampanyalı Kasım Fiyatı (TL) Fark (TL) Corolla Vision Plus 1.965.000 1.965.000 0 Corolla Dream 2.150.000 2.150.000 0 Corolla Dream X-Pack 2.275.000 2.275.000 0 Corolla Flame X-Pack 2.335.000 2.335.000 0 Corolla Passion X-Pack 2.630.000 2.630.000 0 Corolla Hybrid 1.8 Dream e-CVT 2.968.000 2.968.000 0 Corolla Hybrid Dream-X-Pack 2.540.000 2.540.000 0 Corolla Hybrid Flame X-Pack 2.775.000 2.775.000 0 Corolla Cross Hybrid 2.899.000 2.899.000 0 C-HR Hybrid 2.400.000 2.290.000 -110.000 Corolla Hatchback Hybrid 2.230.000 2.320.000 90.000 Yaris Cross Hybrid 2.360.000 2.545.000 185.000 Yaris Hybrid 2.080.000 2.100.000 20.000 Land Cruiser Prado 15.000.000 15.000.000 0

BÜYÜK İNDİRİM KAMPANYASI DEVAM EDİYOR

Japon otomobil devi Toyota, Kasım ayı boyunca geçerli olacak indirim kampanyalarını da duyurdu. Toyota'nın 2026 yılı Kasım ayındaki indirim kampanyası en çok satılan modeli Corolla’dan, lüks dev SUV’u Land Cruiser’a kadar hemen her modelinde uygulanıyor.

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

İşte Toyota Corolla’daki indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

VERSİYON LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.965.000 TL 580.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 603.500 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 630.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 791.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL 667.500 TL

Toyota Corolla Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 513.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL 522.000 TL

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

Toyota Corolla Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.413.000 TL 2.899.000 TL 514.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.515.000 TL 2.990.000 TL 525.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.293.000 TL 3.650.000 TL 643.000 TL

Toyota Corolla C-HR Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.859.000 TL 2.290.000 TL 569.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.112.000 TL 2.873.000 TL 239.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 3.419.000 TL 3.132.000 TL 287.000 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.577.000 TL 3.307.000 TL 270.000 TL

Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

Corolla Hatchback Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.960.000 TL 2.320.000 TL 640.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.894.500 TL 155.500 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.050.000 TL 2.894.500 TL 155.500 TL

Corolla Yaris Cross Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT 2.926.000 TL 2.545.000 TL 381.000 TL 1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT 3.400.000 TL 2.858.000 TL 542.000 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT 3.637.000 TL 3.095.000 TL 542.000 TL





Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

Corolla Yaris Hybrid indirim oranları (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat İndirim 1.5 Hybrid Flame e-CVT 2.546.500 TL 2.100.000 TL 446.500 TL 1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.947.500 TL 2.575.000 TL 372.500 TL

Toyota Land Cruiser Prado indirim kampanyası (GÜNCEL FİYAT-İNDİRİMLİ FİYAT-İNDİRİM)

Land Cruiser Prado 19.995.000 15.000.000 4.995.000 TL





Toyota otomobil fiyatları Kasım 2026: Corolla’da 800.000 TL’ye varan indirim devam ediyor

TİCARİ MODELLERİN FİYAT LİSTESİ

MODEL LİSTE FİYATI KAMPANYALI FİYAT İNDİRİM Hilux 4.325.000 TL 4.109.000 TL 216.000 TL Proace City 2.101.000 TL 1.663.500 TL 437.500 TL Proace City Cargo 1.475.000 TL 1.216.000 TL 259.000 TL Proace Verso 2.507.000 TL 2.324.000 TL 183.000 TL Proace Cargo 1.795.000 TL 1.625.000 TL 170.000 TL Proace Max 1.985.000 TL 1.630.000 TL 355.000 TL Proace Max Kamyonet 2.095.000 TL 1.690.000 TL 405.000 TL

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