Trafikte can sıkıntısına son: Google, Android Auto’ya insan sesi getiriyor!

Google, Android Auto’ya entegre edeceği yapay zeka asistanı Gemini ile sesli komutları daha doğal hale getirecek. Sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek kişiselleştirilmiş bir deneyim sunması beklene sistem navigasyon, havalandırma ve multimedya kontrolleri gibi bir çok özelliği daha akıcı bir konuşma ile yerine getirecek, robotik iletişim sona erecek.

Google, Android Auto uygulamasıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. 2025 I/O Konferansı öncesinde düzenlenen Android etkinliğinde, Google stüdyolarında geliştirilen yapay zeka modeli Gemini’ın, yakın gelecekte Android Auto’yu destekleyen tüm araçlara entegre edileceği açıklandı. ABD merkezli teknoloji devi, 2025 takvimi içinde araç içi sistemlerde de yapay zeka güncellemeleri yapılacağını belirtti.

Bu hamlenin, trafikte ve araç içinde geçirilen zamanı daha verimli kullanmak adına atıldığını belirten Android Auto’dan sorumlu Google Başkan Yardımcısı Patrick Brady, online basın toplantısında, “Bu, otomobil içi deneyimde çok uzun süredir gördüğümüz en büyük dönüşümlerden biri olacak” ifadelerini kullandı.

Yakın dönemde Gemini sistemine sahip Android Auto kullanan sürücüler; navigasyon, müzik, havalandırma, cam ve bagaj kontrolü gibi özellikleri daha akıcı, günlük dile yakın komutlarla kullanabilecek. Aracın sürücüyle iletişiminde ise robotik ifadeler yerine daha insansı tepkilerle karşılaşacağız. Sürücünün sık uğradığı adresleri, yol tercihlerini, havalandırma ve müzik listesi gibi alışkanlıklarını öğrenebilen; mesaj ve telefon trafiğini yönetebilen yapay zeka asistanı Gemini’ın, kullanıcı geri bildirimleriyle çok daha hızlı gelişeceği öngörülüyor.

Gemini’nin, Google’ın yapay zeka modeline erişimi olan tüm ülkelerde kullanıma sunulması planlanıyor. Türkçe’nin de aralarında bulunduğu 40’tan fazla dili desteklemesi bekleniyor.