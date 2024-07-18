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Haberler > Teknoloji > Yapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor

Yapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor
Yapayzeka, Chatgpt, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şirketler artık yapay zeka uygulamalarını kendi işlerine entegre etmek için çalışmalarını hızlandırmış durumdalar. Yapılan araştırmalara göre 2024 yılında şirketlerde en çok tercih edilen yapay zeka uygulamaları ChatGPT ve Google Gemini oldu.

Yapay zeka modellerinin iş yerlerindeki kullanım oranları her geçen gün artarken, yapılan bir araştırmaya göre 2024'te iş yerlerinde en çok kullanılan dil modelleri ChatGPT 4o ve Google Gemini oldu.

Son dönemde üretken yapay zeka modellerinde yaşanan gelişmelerle yapay zeka modellerinin kullanımı iş hayatından eğlenceye kadar pek çok alanda yayılıyor.

Özellikle ChatGPT 4o'nun yeni modellerini duyurması ile popülerliği artan üretken yapay zeka modelleri de iş yerlerinde çalışanların vazgeçilmez araçları haline geliyor.

Flexos.work'ün haberine göre, iş yerlerinde en çok kullanıma sahip yapay zeka modeli olarak ChatGPT 4o (Dall-E dahil) ilk sırada yer alıyor.

Yapılan araştırmalara göre şirketler ChatGPT ve Google Gemini yapay zeka uygulamalarını tercih ediyor - 1. Resim

ChatGPT 4o'yu Google'ın yapay zekası Google Gemini (eski adıyla Bard) takip ederken görsel içerikler üreten Canva AI Suite 3. sırada geliyor.

Listede, yazı düzenleyen Quillbot, 4., araştırma yapan Perplexity AI 5., programlama ve kodlama yapan GitHub Copilot 6., Poe 7., görsel içerik üreten Leonardo.AI 8., yazı düzenleyen Grammarly AI 9. ve görsel düzenleyen ve oluşturan Midjourney 10. sırada bulunuyor.

Kategorik olarak bakıldığında, en fazla trafik çeken kategori yaklaşık yüzde 70 ile aralarında ChatGPT 4o ve Google Gemini'ın da bulunduğu GPT (Generative Pre-trained Transformer) araçları olarak ön plana çıkıyor.

Bunu yüzde 9 ile görsel üreticiler ve editörler kategorisi takip ediyor. Listede araştırma kategorisi yüzde 4,9, yazma ve düzenleme kategorisi yüzde 4,3, programlama ve kodlama kategorisi yüzde 3,8, video üreticiler ve editörler kategorisi yüzde 2,4 ve diğer kategoriler yüzde 6 oranlarında kullanıma sahip bulunuyor.

CHATGPT4O NE KADAR KULLANICIYA SAHİP?

Öte yandan explodingtopics.com adresinde yer alan verilere göre, ChatGPT'nin 180 milyon kullanıcısı bulunuyor. Platformu aylık 600 milyon kişi ziyaret ederken, platformun kullanıcılarının yüzde 12'sini ise Amerikalılar oluşturuyor.

7 YIL İÇERİSİNDE HER ŞEY DEĞİŞECEK

Sitede yer alan verilere göre, yapay zeka pazarının değeri 196 milyar dolara ulaşırken, sektörün değerinin gelecek 7 yıl içerisinde 13 katın üzerinde artacağı öngörülüyor.

Şirketlerin yüzde 83'ü iş planlarında yapay zekanın en önemli öncelikleri olduğunu belirtiyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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