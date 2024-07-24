Trump, "Elektrikli araç satışlarını durduracağım" dedi, Elon Musk destek verdi

Yeniden ABD başkanlığı gündeme gelen Donald Trump, ülkenin en büyük sanayi sektörlerinden otomotiv piyasasına oynamaya başladı. İşçi sendikalarının desteğini almak isteyen Trump, Çin malı elektrikli otomobillere ve yedek parçalara yüksek vergiler getireceğini söyledi. Bu açıklamaya ilk cevap Tesla’nın sahibi Elon Musk’tan geldi: Bizi değil küçük rakiplerimizi etkiler, sonuna kadar destekliyorum…

ABD mahkemelerinde aktif olarak devam eden 34 ağır suçlamaya rağmen yeniden başkanlık yarışında güç kazanan eski Amerika Başkanı Donald Trump, elektrikli otomobilleri seçim malzemesi yaptı. Biden yönetiminin iklim politikalarını tersine çevirmesi karşılığında petrol ve gaz endüstrisi yöneticilerinden önemli miktarda kampanya fonu bağışlamalarını talep eden Trump, Kasım ayında seçilirse egzoz emisyon hedeflerini geri çekecek ve EV vergi kredilerini önemli ölçüde azaltacağını açıkladı.

Trump'ın geçmişte de elektrikli araçlara karşı çok sayıda yorumlar yapmıştı. Esas hedefinin Meksika'da üretim yapan Çinli markaların elektrikli araçlarını ABD pazarında satışına karşı çıktığı bilinen eski başkan aynı zamanda ABD içinde de elektrikli araç üretimi yapan markalara devlet desteğini keseceğini açıklamadı gözleri Tesla’ya çevirdi. Elektrikli araç pazarının en büyük oyuncusu olarak gösterilen ABD merkezli Tesla 780 milyar dolarlık bütçesi ile küresel çapta en fazla EV otomobil satan marka konumunda.

TESLA, TRUMP’TAN YANA

Tesla CEO’su Elon Musk’ın konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada ABD başkan adayı Trump'ın elektrikli araçlara yönelik desteğini çekme ihtimalinin, Tesla’dan ziyade küçük ölçekli diğer otomobil üreticilerine zarar verebileceğini söyledi. Musk, "Bu durum rakiplerimiz için yıkıcı olur. Tesla'ya belki zarar verebilir gibi görünse de uzun vadede bizim için oldukça fayda sağlar" dedi. Her ne kadar Trump elektrikli araçlar konusunda politikasını tam olarak net bir şekilde açıklamasa da Biden yönetiminin elektrikli araç politikalarını sert diller eleştiriyor ve görevi kazanması halinde "elektrikli araç zorunluluğunu sona erdireceğini" söylüyor. Suikast girişiminden çok kısa bir süre önce Trump’a desteğini açıklayan milyarder işadamı Elon Musk öte yandan Trump'a ayda 45 milyon dolar bağışta bulunma sözü verdiği hakkında çıkan haberleri de yalanladı. Musk tüm bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya hesabından ise şu açıklamayı yaptı; “Tesla'nın ezici farkı otonom sürüştür. Diğerleri ise tamamen gürültü."