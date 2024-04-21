“Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu!

TOGG'un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli oldu

TOGG'un uygun fiyatlı yeni SUV modeli T8X için çıkış tarihi belli oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 28 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu.

“Yılın Tasarımı”, Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında da özel ödüllerin dağıtılacağı özel gecede OGD, bu yıl ilk kez yeni bir kategoride daha ödül verecek. Üniversite öğrencilerinin projelerinin değerlendirileceği “Geleceğin Otomotivcileri” kategorisiyle sektörün geleceğini temsil eden öğrenciler ödüllendirilecek.

OGD'den yapılan açıklamaya göre, yapılan oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR olarak sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 9'uncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan oluşturduğu belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şu şekilde sıralanmıştı;



“BMW 5 Serisi, BYD Atto 3, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Dacia Spring, DFSK Fengon 5, DFSK Fengon 500, DFSK Glory 580, Ford Mustang Mach-E, Honda ZR-V, Honda CR-V, Hongqi E-HS9, Hyundai Kona, Hyundai IONIQ 6, Jeep Avenger, Kia Cerato, Kia EV9, Leapmotor T03, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE Coupe, Mercedes-Benz E Serisi, MG Marvel R, Renault Austral, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Togg T10X, Toyota C-HR.”