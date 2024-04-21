Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu!

“Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
“Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu!

T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için 28 aday arasından finale kalan 7 model belli oldu.

 “Yılın Tasarımı”, Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategorileri kapsamında da özel ödüllerin dağıtılacağı özel gecede OGD, bu yıl ilk kez yeni bir kategoride daha ödül verecek. Üniversite öğrencilerinin projelerinin değerlendirileceği “Geleceğin Otomotivcileri” kategorisiyle sektörün geleceğini temsil eden öğrenciler ödüllendirilecek.

OGD'den yapılan açıklamaya göre, yapılan oylama sonucu 28 aday arasından belirlenen 7 finalist otomobil, BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ionıq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR olarak sıralandı.

“Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için aday otomobiller belli oldu! - 1. Resim

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 9'uncu kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin sektörde büyük heyecan oluşturduğu belirterek, "Önceki yıllarda tatlı bir çekişmeye ve heyecana sahne olan bu organizasyon bu yıl da büyük çekişmeye sahne olacak. Hepsi birbirinden değerli otomobiller arasında seçim yapmak için üyelerimiz çok zorlanacak." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için belirlenen aday 28 otomobil şu şekilde sıralanmıştı;
 
“BMW 5 Serisi, BYD Atto 3, Chery Omoda 5, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 8 Pro, Dacia Spring, DFSK Fengon 5, DFSK Fengon 500, DFSK Glory 580, Ford Mustang Mach-E, Honda ZR-V, Honda CR-V, Hongqi E-HS9, Hyundai Kona, Hyundai IONIQ 6, Jeep Avenger, Kia Cerato, Kia EV9, Leapmotor T03, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE Coupe, Mercedes-Benz E Serisi, MG Marvel R, Renault Austral, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y, Togg T10X, Toyota C-HR.”

Düzenleyen:  - T-Otomobil
Kaynak: Anadolu Ajansı
Hollanda'da 9.sıradan başlayan Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ikinci yarışta birinci oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da elektrikli araçlar ve şarj istasyonları artıyor! - T-OtomobilErzurum'da elektrikli şarj istasyonu sayısı artıyor!Tesla, 4bin Cybertruck otomobilini geri çağırıyor! - T-OtomobilTesla otomobillerini geri çağırıyor!Park halindeki araca “Robotla Şarj” desteği - T-OtomobilPark halindeki araca “Robotla Şarj” desteğiSıfırda kampanyalar azaldı, 2’nci el hareketlendi - T-OtomobilSıfırda kampanyalar azaldı, 2’nci el hareketlendiTesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile sipariş - T-OtomobilTesla’dan “Ucuz model” hamlesi! 50 bin TL kapora ile siparişTOGG’da yeni hedef ihracat pazarları: İkinci SUV modeli T8X ismini alacak - T-Otomobilİkinci SUV modeli T8X ismini alacak
Sonraki Haber Yükleniyor...