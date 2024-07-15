Türkiye'nin otomotivde yarım asırlık zaferi: 32 milyon araç, 19 milyon ihracat!

Otomotiv Sanayi Derneği düzenlenen özel bir organizasyonla 50’nci yılını kutladı. Bu süre zarfında 32 milyon adetten fazla üretim yapmanın haklı gururunu taşıyan sektör, ihracatta ise 19 milyon adetlik bir rekora imza attı. Avrupa’nın en büyük 4’ncü büyük üreticisi olan Türkiye’de son 10 yılda 248 milyar dolarlık otomotiv ihracat gerçekleşti.

Türkiye otomotiv sanayisine yön veren sektörün çatı kuruluşu Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 50’nci yılını özel bir organizasyonla kutladı. Düzenlenen gecede bir konuşma yapan söyleyen OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, Türk otomotiv sanayisinin geçmişinin 1940’lara dayandığını hatırlatarak; “Montaj sanayi olarak başlayan yolculuğumuz ciddi bir inanmışlık, emek ve iş birliği sonucunda bizi bugün 2 milyon adedin üzerinde üretim kapasitesiyle dünyanın neredeyse her ülkesine araç, komponent ve mühendislik ihracatı yapan bir küresel oyuncu haline dönüştürdü.

Başlangıçta Türkiye pazarı odağında faaliyetlerine başlayan sanayimiz bugün AR-GE yatırımları ile komple araç, motor ve aktarma organları geliştirme yetkinliğine ulaştı. AR-GE merkezlerimiz kendi ekosistemleri içinde birer mühendislik ihracat merkezi haline dönüştü” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 13’NCÜ ÜRETİCİSİYİZ

Konuşmasında otomotiv sanayimizin Türkiye’nin ihracat lideri olarak ekonominin vazgeçilmez parçalarından biri olduğunu ifade eden Cengiz Eroldu, “Son 10 yılda 248 milyar dolar ihracat ve 65 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla ülke ihracatının yüzde 16’sını gerçekleştirdik. Bugün ulaştığımız noktada 60 bini direkt olmak üzere değer zincirinde toplam 550 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. Yine son 10 yılda 11 milyar doların üzerinde yatırım ile ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı her sene bir üst seviyeye taşıyarak yolculuğumuza devam ettik. Bu başarılı iş sonuçlarında yetkin ve değişime uyum sağlama becerisi yüksek tedarik sanayimizin mühendis, işçi tüm sektör çalışanlarımızın başarısını ve katkısını yadsıyamayız.

Sanayimizin gelişiminde tartışmasız en önemli kırılma noktası Gümrük Birliği anlaşması oldu. Gümrük Birliği sonrasında artan rekabet ile yeni yatırımlar hız kazandı. Gerek yabancı ortaklıklar gerekse yüzde 100 yerli sermaye yatırımları ile bugün dünyada 13’ncü, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ise 4’üncü büyük otomotiv üreticisi konumuna ulaştı” ifadelerini kullandı. Eroldu geride kalan 50 yılda 32 milyon adet üretim ve 19 milyon adetlik ihracat gerçekleştiğini belirterek; “Otomotiv sanayinin bugün geldiği başarılı seviyede nitelikte iş gücümüzün payı çok büyük. Otomotiv sanayi başta savunma, gemi inşa edip birçok sanayi alanına yetkin ve yetişmiş iş gücüne metot sağlayarak kolaylaştırıcı bir görevler üstlendi” dedi.

YATIRIMLARIN ÖNÜ YENİ DÜZENLEME İLE AÇILDI

Hızlı bir dönüşümün yaşandığını ve bu istikamette dernek üyelerinin bu hıza uyum sağlar nitelikte yatırımlarını gururla izlemeye başladıklarına dikkat çeken OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu; “Bazı üyelerimiz sektörde yaşanan dönüşüme uyumlu bir şekilde elektrikli, Plug-in hibrit ve hibrit ürünler geliştirip, üretip dünyaya ihracat etmeye başladı. Yeni projelerini açıklayan üyelerimizin de çalışmaları hızla devam ediyor. Mevcut tesislerimizde yeni projeleri ülkemize çekme ve kapasite artırmadaki başarılarımız Togg yatırımı ile birlikte üretim kapasitemizi 2 milyon adedin üzerinde taşıdı.

Ancak yeni dünya düzeninde rekabetçiliğimizi korumak, iyileştirmek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç var. Bu kritik dönemde yeni yatırım kararlarından ülkemizin pay alması, otomotiv ekosisteminin gelişimi ve ülkemiz ekonomisinin büyümesini sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda kamu yönetimimizin de büyük bir gayret içinde olduğunu görmekteyiz. Özellikle son dönemde yapılan düzenlemelerin hem ülkemize gelecek yeni yatırım kararlarını hızlandırmak hem de iç pazarda yerli ürünlerin rekabetçiliğini korumak açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

BYD YATIRIMI ÖNEMLİ BİR GELİŞME

Geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşılan Çinli otomotiv üreticisi BYD’nin yatırım kararının kamu yönetiminin uyguladığı politikaların önemli bir yansıması olduğunu dile getiren OSD Başkanı Eroldu, “1997 yılından bu yana ülkemize yeni bir yabancı sermaye otomotiv yatırımı gelmediği dikkate alındığında, bu kararı otomotiv ekosisteminin daha da gelişmesi için önemli bir fırsat olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

MARKA DEĞERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kutlama gecesinde konuşma yapan Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Arı ise konuşmasında şu cümlelere yer verdi: Küresel otomotiv endüstrisindeki büyük değişim ve dönüşümün hep birlikte yakın şahidiyiz. Farklı devrimlerin eş zamanlı yaşandığı bu dönüşüm sürecinin anahtar kelimeleri hepimizin gündeminde. Elektrikli ve otonom araçlar, mobilite, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, paylaşım ekonomisi bunlardan sadece bazıları.

Otomotiv sektöründeki asırlık dengeleri sarsan bu dönüşüm sürecini doğru okuyamayan firmaların ve ülkelerin rekabetçiliğinin kaybolacağını söylemek çok zor bir tahmin olmasa gerek. Tabii ki bu dönüşüm süreci doğru okunduğunda ve gereklilikleri sağlandığında bünyesinde fırsatları da barındırmakta. Dolayısıyla bu süreçte doğru hedefler üzerine oturtulmuş doğru iş birliklerini, bilinçli uygulamalarla destekleyerek Türk otomotiv sektörünün marka değerini ve rekabetçiliğini güçlendirmek üzere hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz”