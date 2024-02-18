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    Uygun fiyatlı Tesla geliyor! Model 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Uygun fiyatlı Tesla geliyor! Model 2&#039;nin görüntüleri ortaya çıktı
    Tesla, Elektrikli Otomobil, Haber

    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Piyasada Çinli BYD, Chery, MC gibi rakipleriyle rekabet edebilmek için uygun fiyatlı yeni model piyasaya çıkartmaya hazırlanan Tesla, çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz aylarda bazı teknik özellikleri duyurulan uygun fiyatlı Tesla Model 2'nin, şimdi de görüntüleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

    Yıllık araç üretim kapasitesini 4 milyona çıkarmayı planlayan Tesla, piyasada hızla yükselen MG, Cherry ve BYD gibi Çinli rakipleri ile rekabet edebilmek için uygun fiyatlı Tesla Model 2 aracını piyasaya sunacak. Otomobilin bazı teknik özelliklerini 2023'ün Mart ayında duyuran Tesla, yeni modeli için çalışmalarını hızlandırdı. Araç lansmanından önce Giga Berlin'de görüntülendi.

    Uygun fiyatlı Tesla geliyor! Model 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

    "ÇOK DAHA UYGUN FİYATLI OLACAK"

    Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini sürdürmek için yeni ve daha ucuz bir model üzerinde çalışıyor. MG 4 ve Volkswagen ID.2 gibi rakiplerine gözdağı verecek Model 2, meraklı bekleyişlere neden oluyor.

    Mart 2023'te düzenlenen yatırımcı etkinliğinde Tesla, Model 2'nin teknik detaylarını açıkladı. Elon Musk'ın da altını çizdiği gibi, Model 2; Model 3 ve Model Y'den çok daha uygun fiyatlı olacak. Yeni üretim teknikleri sayesinde, elektrikli arabaları daha geniş kitlelere ulaştırmak Tesla'nın temel hedefi.

    2022'de Model 2 projesinin askıya alındığı haberi, hayranları üzdü. Musk, yoğun iş temposu nedeniyle 25.000 dolarlık bir araba üzerinde aktif olarak çalışmadıklarını açıkladı. Fakat Çin'deki Tesla Shanghai Gigafactory’den gelen son iddialar, Model 2'nin hâlâ gündemde olduğunu gösteriyor.

    TESLA MODEL 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

    Tesla'nın 2022'nin 3. çeyrek kazanç açıklamasında Musk, düşük maliyetli "daha küçük" bir platformdan bahsetti. Bu platformun Model 2 gibi uygun fiyatlı araçlarda kullanılacağı tahmin ediliyor.

    Uygun fiyatlı Tesla geliyor! Model 2'nin görüntüleri ortaya çıktı

    Model 2'nin FSD (Tam Otonom Sürüş) özelliğine sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. Sızdırılan bilgilere göre Tesla, Model 2'yi robotaksi olarak da kullanmayı planlıyor.

    Çin'de yayınlanan raporlara göre ise Tesla, Model 2'de BYD'nin Blade pillerini kullanacak. Bu piller, pil yangınları riskini azaltmak için tasarlanmış yeni bir teknolojiyi içeriyor. Model 2'nin minimum menzilinin ise en az 400 km olması bekleniyor.

    Model 2'nin ne zaman piyasaya sürüleceği ve teknik özellikleri hakkında kesin bir bilgi olmasa da, Tesla'nın bu modeliyle elektrikli araç pazarında yeni bir çığır açacağı şimdiden belli. Araçta pil yangınları ile ilgili endişeleri gidermek için tasarlanmış BYD'nin Blade pillerinin kullanılacağı ve menzilinin en az 400 km olacağı iddia ediliyor.

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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