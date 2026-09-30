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T-Otomobil

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

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Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor
Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

BMW, yeni nesil 3 Serisi’nin örtüsünü kaldırdı. Elektrikli i3 ile benzer bir görünüme sahip olan sedan, benzinli motor seçeneklerini korurken markanın yeni ekran ve kumanda düzenini de kabinine taşıyor. M340i xDrive’ın yerini alan M350 xDrive ise performans tarafındaki en önemli yenilik olarak öne çıkıyor.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

ELEKTRİKLİ İ3’ÜN TASARIMI GELENEKSEL MOTORLA BULUŞTU

Yeni 3 Serisi’nde farlar ve böbrek ızgaralar aynı görsel bütünün parçaları haline geliyor. Daha yatay çizgiler otomobilin ön bölümünü belirlerken geniş çamurluklar ve sadeleştirilmiş yüzeyler yeni tasarımı tamamlıyor.

Benzinli model, elektrikli i3’ten daha uzun ve alçak motor kaputu, farklı hava girişleri ve arka yan camların biçimiyle ayrılıyor. M350 xDrive’da dört egzoz çıkışı ve belirgin arka difüzör dikkat çekiyor.

İki otomobil arasındaki asıl fark gövdenin altında. Elektrikli i3, Neue Klasse platformunu kullanırken benzinli 3 Serisi, önceki modelin CLAR platformu üzerinde yükseliyor.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni BMW 3 Serisi’nin benzinli motor ailesi, 2,0 litrelik dört silindirli TwinPower Turbo motor kullanan 318 ve 320 ile başlıyor. BMW 318, yaklaşık 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. BMW 320’de ise güç yaklaşık 211 beygire, tork 330 Nm’ye yükseliyor; hızlanma süresi 7,4 saniyeye düşüyor. Her iki modelde de 48 volt hafif hibrit desteği, sekiz ileri otomatik şanzıman ve arkadan itiş düzeni bulunuyor.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

ALTI SİLİNDİRLİ M350 XDRİVE 4,1 SANİYEDE 100 KM/S’YE ÇIKIYOR

M350 xDrive’da 48 volt hafif hibrit desteğine sahip 3,0 litrelik sıralı altı silindirli motor bulunuyor. Sistem yaklaşık 437 HP güç ve 580 Nm tork üretiyor. Sekiz ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekişle sunulan otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 4,1 saniyede tamamlıyor. Azami hız ise 250 km/s ile sınırlandırılıyor.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

DRİFT MODU YAZILIM GÜNCELLEMESİYLE EKLENECEK

M350 xDrive’ın yeni “Drift Moment” özelliği, gücün yalnızca arka tekerleklere aktarılmasını sağlıyor. Merkezi ekrandan etkinleştirilen fonksiyon, otomobile arkadan itişli bir sürüş ayarı kazandırıyor.

Ancak özellik ilk teslimatlardan itibaren açık olmayacak. BMW, Drift Moment’ın 2027 içerisinde kullanıma sunulacağını ve daha önce teslim edilen M350 xDrive’lara yazılım güncellemesiyle ekleneceğini belirtiyor. Adaptif M süspansiyon ve M Sport diferansiyel de bu versiyonun standart donanımları arasında.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

KOKPİTTE PANORAMİK GÖSTERGE DÖNEMİ

İç mekandaki değişimin merkezinde BMW Panoramic iDrive bulunuyor. Ön camın alt bölümündeki Panoramic Vision, sürüş bilgilerini sürücünün görüş alanına taşırken 17,9 inçlik merkezi ekran multimedya ve araç ayarlarını üstleniyor. Üç boyutlu head-up display ise opsiyonel olarak sunuluyor.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

BMW Operating System X kullanan sistem, kablosuz güncellemelerle yeni işlevler kazanabilecek. Yeni direksiyon tasarımı ve farklı koltuk seçenekleri de kabindeki dönüşümü tamamlıyor.

Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT DE AİLEYE KATILACAK

BMW, benzinli ve tamamen elektrikli seçeneklerin ardından 2027’de şarj edilebilir hibrit bir versiyon da sunacak. Benzinli 3 Serisi Dingolfing’de, elektrikli i3 ise Münih’te üretilecek.

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