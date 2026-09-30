Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı: 'Neue Klasse' tasarım, geleneksel motor

MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni BMW 3 Serisi’nin benzinli motor ailesi, 2,0 litrelik dört silindirli TwinPower Turbo motor kullanan 318 ve 320 ile başlıyor. BMW 318, yaklaşık 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. BMW 320’de ise güç yaklaşık 211 beygire, tork 330 Nm’ye yükseliyor; hızlanma süresi 7,4 saniyeye düşüyor. Her iki modelde de 48 volt hafif hibrit desteği, sekiz ileri otomatik şanzıman ve arkadan itiş düzeni bulunuyor.