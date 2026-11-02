Yeni TIGGO 7 güvenlikte sınıf ortalamasını aştı
Chery, yeni TIGGO 7 modelini International User Summit 2026’da dünya prömiyeriyle tanıttı. Aile kullanımına odaklanan SUV, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik içeren gövde yapısı ve güvenlik donanımlarıyla öne çıktı.
Chery International User Summit 2026 kapsamında yeni TIGGO 7 modelinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.
“Together. For Family” (Aile İçin Birlikte) temasıyla vitrine çıkan yeni modelde, günlük şehir içi kullanımda konfor, pratiklik ve yüksek güvenlik merkeze alınmış.
Sahneyi TIGGO X7 modeli ile paylaşan SUV, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kullanıcı deneyimlerinden toplanan geribildirimlerle tasarlanmış.
Özellikle pasif ve aktif güvenlik donanımlarıyla ön plana çıkan yeni TIGGO 7’nin gövde mimarisinde %80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik kullanılmış.