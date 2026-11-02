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Yeni TIGGO 7 güvenlikte sınıf ortalamasını aştı

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Yeni TIGGO 7 güvenlikte sınıf ortalamasını aştı
Başlık ResmiYeni TIGGO 7 güvenlikte sınıf ortalamasını aştı

Chery, yeni TIGGO 7 modelini International User Summit 2026’da dünya prömiyeriyle tanıttı. Aile kullanımına odaklanan SUV, yüzde 80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik içeren gövde yapısı ve güvenlik donanımlarıyla öne çıktı.

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Chery International User Summit 2026 kapsamında yeni TIGGO 7 modelinin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

“Together. For Family” (Aile İçin Birlikte) temasıyla vitrine çıkan yeni modelde, günlük şehir içi kullanımda konfor, pratiklik ve yüksek güvenlik merkeze alınmış.

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Sahneyi TIGGO X7 modeli ile paylaşan SUV, dünyanın farklı coğrafyalarındaki kullanıcı deneyimlerinden toplanan geribildirimlerle tasarlanmış.

Özellikle pasif ve aktif güvenlik donanımlarıyla ön plana çıkan yeni TIGGO 7’nin gövde mimarisinde %80’in üzerinde yüksek dayanımlı çelik kullanılmış.

Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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